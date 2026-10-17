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Xabi Alonso, sobre el estado de Dibu Martínez: “Dejó el estadio consciente”

El entrenador de Chelsea habló sobre la situación del arquero argentino, que sufrió una conmoción tras chocar con un rival durante el encuentro ante Everton; fue trasladado del campo de juego a un hospital para ser evaluado

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El momento del choque entre Dibu Martínez y Branthwaite
El momento del choque entre Dibu Martínez y Branthwaiteap - PA

El durísimo golpe sufrido por Emiliano Dibu Martínez durante el encuentro que Chelsea finalmente venció a Everton por 2 a 0 encendió todas las alarmas tanto en el club londinense como en los argentinos. El arquero dejó el campo de juego luego de chocar con Jarrad Branthwaite, defensor rival, y quedar tendido en el césped. Tras 10 minutos de atención médica, que incluyó inmovilización de su cuello y oxígeno, el guardameta salió en camilla, bajo una ovación, y fue trasladado directamente a un hospital para su evaluación.

Una vez finalizado el encuentro, Xabi Alonso, entrenador de Chelsea, brindó algo de información sobre el futbolista argentino. “Hasta donde sé, él dejó el estadio consciente. Y ahora está en el hospital, donde se le están realizando estudios. Así que veremos. Es lo que sé hasta ahora”.

El momento de la lesión

La acción que desencadenó en la lesión de Dibu ocurrió a los 20 minutos del segundo, cuando Everton tenía una pelota parada de riesgo cerca del área de Chelsea. Kiernan Dewsbury-Hall tiró el centro de zurda y Dibu se lanzó para rechazarla con los puños. En el vuelo, chocó contra el defensor Jarrad Branthwaite y no volvió a levantarse. Inmediatamente ingresaron los equipos médicos y luego de 8 minutos de atención el arquero fue retirado en camilla, bajo una lluvia de aplausos.

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