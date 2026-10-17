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Xabi Alonso, sobre el estado de Dibu Martínez: “Dejó el estadio consciente”
El entrenador de Chelsea habló sobre la situación del arquero argentino, que sufrió una conmoción tras chocar con un rival durante el encuentro ante Everton; fue trasladado del campo de juego a un hospital para ser evaluado
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El durísimo golpe sufrido por Emiliano Dibu Martínez durante el encuentro que Chelsea finalmente venció a Everton por 2 a 0 encendió todas las alarmas tanto en el club londinense como en los argentinos. El arquero dejó el campo de juego luego de chocar con Jarrad Branthwaite, defensor rival, y quedar tendido en el césped. Tras 10 minutos de atención médica, que incluyó inmovilización de su cuello y oxígeno, el guardameta salió en camilla, bajo una ovación, y fue trasladado directamente a un hospital para su evaluación.
Una vez finalizado el encuentro, Xabi Alonso, entrenador de Chelsea, brindó algo de información sobre el futbolista argentino. “Hasta donde sé, él dejó el estadio consciente. Y ahora está en el hospital, donde se le están realizando estudios. Así que veremos. Es lo que sé hasta ahora”.
Xabi Alonso shares an update on Emi Martinez ❤️ pic.twitter.com/kUfenwyBVN— Football on TNT Sports (@footballontnt) October 17, 2026
El momento de la lesión
La acción que desencadenó en la lesión de Dibu ocurrió a los 20 minutos del segundo, cuando Everton tenía una pelota parada de riesgo cerca del área de Chelsea. Kiernan Dewsbury-Hall tiró el centro de zurda y Dibu se lanzó para rechazarla con los puños. En el vuelo, chocó contra el defensor Jarrad Branthwaite y no volvió a levantarse. Inmediatamente ingresaron los equipos médicos y luego de 8 minutos de atención el arquero fue retirado en camilla, bajo una lluvia de aplausos.
LA JUGADA QUE SACÓ A DIBU DE LA CANCHA: Emiliano Martínez salió a cortar un centro, pero sufrió un fuerte choque contra Branthwaite y el arquero argentino tuvo que salir del campo de juego en camilla.— SportsCenter (@SC_ESPN) October 17, 2026
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