Gerardo Werthein dejará su cargo el año próximo, después de los Juegos Olímpicos de Tokio Fuente: Archivo

Fernando Vergara 30 de octubre de 2020

Gerardo Werthein, presidente del Comité Olímpico Argentino (COA) y miembro del Comité Olímpico Internacional (COI), anunció que dejará su cargo en el COA tras los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 para promover una renovación. "Es momento de empoderar a las mujeres y a los atletas jóvenes", aseguró el dirigente, de 64 años.

Werthein, quien lleva 12 años en la presidencia, les manifestó a los miembros del Consejo Ejecutivo el COA -mediante una reunión virtual- que no se presentará a las próximas elecciones, en agosto o septiembre de 2021, aunque el estatuto se lo permitiría. "Siento que los dirigentes no debemos ser tapones que les quitemos las expectativas y las oportunidades a los más jóvenes. Es mucho más importante pensar en los que vienen y en cómo los vamos a empoderar", argumentó el directivo en una charla con el programa Milenium Sports (FM 106,7).

Muy posiblemente su visualización de asumir un rol como dirigente de peso haya comenzado en Sydney 2000, cuando acompañaba la actuación de los participantes de equitación y no asimilaba algunos desajustes dentro de la delegación. Desde entonces, trabajó, tendió redes y fue perfilándose para el cargo, respaldado también por su impronta de empresario de mirada moderna, con objetivos a largo plazo.

Werthein está a cargo del COA desde 2009 tras la renuncia de Julio Cassanello, y luego fue reelegido en 2013 y 2017. Bajo su órbita el deporte argentino compitió en dos Juegos Olímpicos: Londres 2012 y Río 2016. Aunque su fuerte presencia en Pekín 2008 ya se había hecho sentir. En aquel entonces, llevó a su empresa, Telecom, como el principal sponsor del COA.

Su vínculo con los deportistas siempre fue muy cercano; en la imagen, con Gabriel y Juan Curuchet; aunque asumió en el COA en 2009 su presencia se hizo sentir desde 2008, como Jefe de Misión Fuente: Archivo

Dentro de sus logros estuvo la constitución del Enard, ente de apoyo para los atletas de alto rendimiento, la búsqueda del respaldo para que los atletas pudiesen concentrarse en la actividad y no en angustiarse en la búsqueda de recursos económicos que los sacaran del eje de preparación y competencia.

"Nos tocó la oportunidad de crear el Enard, que cambió el paradigma del deporte argentino y de los atletas", dijo en relación al Ente Nacional de Alto Rendimiento.

Los cambios con Macri

En esa sintonía, en la entrevista, Werthein aportó su parecer acerca de un tema que hace tres años había generado una gran polémica en el mundo del deporte nacional: la modificación de la ley que le otorgaba a los atletas de elite el 1% de la facturación de la telefonía móvil, que constituía la principal fuente de ingresos y el pilar del Enard.

La medida se dio al derogar el inciso "a" del artículo 39 de la Ley 26.573. El Enard dejó de recibir la cifra del 1% de la facturación de la telefonía a cambio de una cifra fija que se ajusta por un índice del incremento presupuestario anual del país, siempre menor a la inflación (más en momentos de ajustes).

Antes, con el 1% de la telefonía celular, el ingreso para el Ente se equiparaba al mismo ritmo de la inflación. Con el nuevo modelo, los ingresos sufrieron recortes en los últimos tres años.

"Un año muy malo fue cuando el gobierno anterior decidió sacarle la autonomía al Enard y su fondeo y tuvimos que buscar una solución de emergencia, porque la primera decisión que se había tomado era simplemente dejar el Enard pero quitarle el fondeo", expresó Werthein.

Y profundizó: "Eso significó que, al día de hoy, un Enard que tenía suficientes recursos para sostener una planificación deportiva de mediano y largo plazo se ha quedado prácticamente sin recursos y sin independencia. Es esencial que el Enard recupere su independencia y que volvamos a la ley que se gestó durante el gobierno kirchnerista", señaló. Ya a fines del año pasado, en una ceremonia de entrega de premios, Werthein había criticado con suma dureza las decisiones del gobierno de Mauricio Macri.

La ley original de 2009 fue impulsada por Werthein y se aprobó gracias al votó el kirchnerismo.

Su posición en 2017

La argumentación contraria a Macri no siempre fue tal. En noviembre de 2017, cuando se promovió la modificación en la forma de financiación del Enard, habló del proyecto con términos contemporizadores y elogiosos.

Eran días de mucho revuelo, en los que los atletas temían ante ciertas decisiones del gobierno de Macri. Una de ellas era el dinero; otra, la posible venta del Cenard.

En una entrevista brindada al diario Clarín en noviembre de 2017, la mirada de Werthein había sido muy diferente de la actual. En aquel entonces dijo:

"El Enard quedó en una posición sólida y fuerte. Estoy muy satisfecho con lo que se logró. También con el apoyo del presidente Macri al deporte de la Argentina. Se comprometió, además, a seguir apoyándolo siempre".

"La ley del Enard queda tal cual está, por lo que se mantiene la autarquía. Los deportistas quedaron conformes, es lo más importante".

"El concepto de que haya una sola ventana de recaudación impositiva es un concepto sano y de gobernanza".

"Esto da más certidumbre en el tiempo porque hay certeza en la cifra y es mayor que la que íbamos a recaudar este año, que iba a superar en un 20% al año anterior".

El futuro

A partir de ahora y ya con la decisión tomada de alejarse de la presidencia del COA, de las palabras de Werthein se desprende que entre sus objetivos está que los atletas (un hombre y una mujer) ocupen dos cargos en la mesa directiva del Comité Olímpico, que haya una edad máxima de 75 años para los dirigentes y que la mujer tenga más igualdad de oportunidades y poder de decisión. "Voy a seguir en el COA porque como miembro COI el estatuto dice que tengo un lugar en la mesa directiva", indicó.

Tras los Juegos de Tokio, que se llevarán a cabo del 23 de julio al 8 de agosto de 2021, Werthein seguirá con la promoción de la renovación del COA sin ser candidato a presidente (por lo que dejará de ser el titular del Enard, también). "Hay que saber dar un paso al costado. Uno no se puede atar a la silla y decir: 'A mí no me la saca nadie'".

