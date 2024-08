A qué hora compite Simone Biles en gimnasia artística, por los Juegos Olímpicos París 2024

Escuchar

La gimnasta Simone Biles es una de las grandes figuras de los Juegos Olímpicos París 2024, como se presumía en la previa más allá del paso en falso en Tokio 2020 -se hicieron en 2021 por la pandemia de coronavirus-. Su tarea ya está más que cumplida porque deslumbró al público en el Bercy Arena de la capital francesa con tres medallas de oro, pero no se conforma y este lunes puede conseguir dos más y agigantar su palmarés que ya es de leyenda.

En primer lugar, desde las 7.38 (hora argentina), compite en la definición de barra de equilibrio contra la china Yaqin Zhou, su compatriota Lee Sunisa, las brasileñas Rebeca Andrade y Julia Soares; las italianas Manila Esposito y Alice D’Amato; y la rumana Sabrina Maneca-Voinea. Posteriormente, desde las 9.23, participa de la final de suelo. Sus rivales son Esposito, Andrade, la china Yushan Ou, la japonesa Rina Kishi, las rumanas Maneca-Voinea y Ana Barbosu y la norteamericana Jordan Chiles.

Simone Biles con una de las medallas de oro que logró en París 2024 y, al lado, la brasileña Rebeca Andrade, su gran amenaza Santiago Filipuzzi/ Enviado

En ambas modalidades su gran rival es Andrade, tal reconoció la propia atleta de 27 años y 142 centímetros de altura: “No quiero competir con Rebeca. No más. Estoy cansada como si ella estuviera demasiado cerca. Nunca he tenido una atleta tan cerca. Me puso alerta y sacó a la mejor atleta que había en mí. Así que estoy emocionada y orgullosa de competir con ella, pero no me gusta. Estoy incómoda, muchachos. No me gusta esa sensación. Estaba estresada”.

El cronograma de Simone Biles en París 2024

Lunes 5 de agosto

7.38: Final de barra de equilibrio (TyC Sports, TyC Sports Play y Claro Sports).

9.23: Final de ejercicios de suelo (TyC Sports, TyC Sports Play y Claro Sports).

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Biles tiene siete medallas de oro en los Juegos Olímpicos y, de lograr las dos por las que compite en París 2024, alcanzará a la emblemática gimnasta soviética Larisa Latynina. En el actual evento, la obtuvo las medallas doradas en el all arround individual, salto de potro y en la prueba por equipos.

Las anteriores cuatro las consiguió en Río 2016, cuando emergió como estrella de su deporte y, también, el olimpismo. Entre medio, tuvo una experiencia compleja en Tokio 2020. Añorada como una de las grandes figuras de la cita japonesa, se vio disminuida emocionalmente por los incontrolables “twisties”, las peligrosas pérdidas de la noción del espacio que no le permitieron competir en forma segura y convencional. Aun así, ganó una presea de plata y otra de bronce.

En París 2024 Simone Biles se convirtió en la tercera mujer que obtiene dos títulos olímpicos en el all around de gimnasia artística. Así, emuló a Latynina, quien lo hizo para la Unión Soviética en Melbourne 1956 y Roma 1960; y a Vera Caslavska, quien lo logró para Checoslovaquia en Tokio 1964 y Ciudad de México 1968. Además, es la gimnasta de mayor edad en conquistar el cetro más importante de su deporte desde que Maria Gorokhovskaya, entonces con 30 años, se consagró para la Unión Soviética al ganar el primer concurso completo en Helsinki 1952.

