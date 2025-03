Sigue el escándalo sobre el equipo de gimnasia rítmica de Italia: “Abusos, maltratos y acosos psicológicos”

Es un escándalo que no se detiene. Italia está conmocionada por las denuncias sobre el equipo nacional de gimnasia rítmica. Este lunes trascendieron nuevos detalles sobre los ultrajes a los que estuvieron sometidas varias gimnastas, entre ellas Sofia Raffaeli, que consiguió la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024, fue once veces medallista en Mundiales y otras once en Europeos.

Después del comunicado de la Federación Italiana de Gimnasia (FGI) sobre la destitución de Emanuela Maccarani como seleccionadora del equipo de rítmica tras 29 años, y de la denuncia contra Andrea Facci, que asumió hace menos de un mes como presidente de la FGI y que en una charla telefónica se refirió a una atleta con términos vulgares y machistas, en un informe periodístico se reveló que varias gimnastas acusaron a Maccarani de supuestos abusos, maltratos y acosos psicólogicos.

Sofia Rafaelli, medallista olímpica en París 2024, sufrió todo tipo de abusos (Photo by Georgi Paleykov/NurPhoto via Getty Images) NurPhoto - NurPhoto

Según algunas conversaciones registradas a raíz de la investigación contra Emanuela Maccarani y que recogen las actas del proceso judicial del Tribunal de Monza que lleva el caso, no fue la entrenadora la única señalada. Julieta Cantaluppi, la ex entrenadora de la Sociedad Gimnástica de Fabriano, concretamente de Sofia Raffaeli, y Milena Baldassarri, en varias ocasiones seleccionadora nacional junior, también habrían llevado a cabo prácticas inaceptables.

“De ella todo es mucho peor..... Hay malos tratos. Cuando hizo que Raffaeli y Serena Ottaviani hicieran el lanzamiento al aro... y cada vez que no podían hacer el lanzamiento tenían que quitarse parte de la ropa. Y al final se quedaban en ropa interior”, contaron los periodistas Elisabetta Esposito y Claudio Lenzi, que desvelan en la Gazzeta dello Sport una conversación telefónica entre Olga Tishina, adjunta de la seleccionadora investigada, y Natalia Nesvetova, directora técnica de Ginnastica Etruria Prato.

Emanuela Maccarani, la entrenadora italiana de Gimnasia destituída

Esta situación, al perecer, sucedió el 17 de noviembre de 2022. “Las encerraba en una habitación pequeña y fría, sin teléfonos, sin nada, porque se entrenaban mal, las castigaba, se sentaban en el suelo...”, dijo Olga Tishina.

Además, se reveló que Sofía Raffaeli habría sufrido este tipo de abusos. Según cuenta en el medio italiano, fue obligada a arrodillarse ante una entrenadora a la que le rogaba que aceptara sus disculpas por haber hecho mal un ejercicio. A diferencia de Maccarani, no se ha presentado una denuncia contra Cantaluppi.

Los comentarios sexistas de Facci

Estas acusaciones contra Maccarani, se conocen un día después de que Italia se quedase en shock al salir a la luz una conversación telefónica en la que Andrea Facci, presidente de la Federación de Gimnasia desde hace un mes, en la que realizó comentarios machistas y ofensivos sobre la gimnasta Ginevra Parrini. En una de las escuchas calificó a la deportista con expresiones sexistas que generaron un gran rechazo en el mundo del deporte italiano.

Las grabaciones, obtenidas por la Fiscalía de Monza en el marco de la investigación sobre Maccarani, revelan cómo Tecchi y Facci descalificaban a Parrini, quien había respaldado públicamente a las gimnastas que denunciaron maltratos. En la conversación, Tecchi afirmó: “¡Nunca fue una mariposa (término que se usa para referirse a las gimnastas italianas)! Hizo veinte días de entrenamiento y luego nada más”. Luego, agregó un comentario sexista: “Está buenísima... y le interesaba que la vieran en televisión”. Facci, por su parte, respondió con risas y repitió las palabras de su interlocutor.

Andrea Facci, acusado de realizar comentarios sexistas

Los comentarios no quedaron allí. En la misma llamada, se burlaron de la vestimenta de Parrini en sus apariciones en medios de comunicación, insinuando que utilizaba su apariencia física para captar la atención. “En la primera entrevista fue en pantalón, la segunda en falda y en la tercera con una minifalda que se le veía hasta el alma”, se escucha decir a Tecchi, con la aprobación de Facci.

Las reacciones no tardaron en llegar. La comunidad deportiva repudió enérgicamente estos comentarios. Giovanni Malagò, presidente del Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI), aseguró que habló con el dirigente y que este le había expresado su arrepentimiento: “Facci me aseguró haber hablado con la gimnasta y haberle pedido disculpas tras reconocer que se había equivocado”. Sin embargo, la Fiscalía General del Deporte del CONI decidió abrir una investigación oficial para determinar si hubo violaciones a los códigos éticos del organismo.

Todo había comenzado en 2022, cuando las gimnastas Nina Corradini y Anna Basta -entre otras- relataron el calvario y las humillaciones que vivieron durante sus entrenamientos con Maccarani. Ginevra Parrini ratificó la versión de sus compañeras en varios medios de comunicación italianos y el escándalo se multiplicó.

