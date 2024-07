Arranca el Open Británico en Royal Troon: un torneo encendido por la polémica Tiger-Montgomerie

Escuchar

El golf regresa esta semana a sus orígenes y desde hoy tendrá epicentro en Ayrshire, uno de los condados tradicionales de Escocia, en la zona sudoeste del país. Allí está enclavada la cancha de Royal Troon, que vuelve a recibir el Open Británico tras ocho años. El campo alumbró en 1845 y tiene un inicio cercano al mar que puede afectar a los jugadores dependiendo del viento. En los tres últimos días, los golfistas estudiaron este par 71 (36+35) de unos 6753 metros, con muchos fairways estrechos. Es un típico trazado escocés, donde los jugadores habituados a jugar en el PGA Tour pueden verse sorprendidos con el clima y el pique de la pelota.

Aunque el defensor del título es el norteamericano Brian Harman, los ojos se posarán principalmente en Scottie Scheffler, el doble ganador del Masters y que en el primer semestre de 2024 descolló con 6 títulos, incluida su segunda consagración en Augusta. El N° 1 del mundo es amplio favorito por su envión ganador en los Estados Unidos, pero no tanto por la topografía que propone esta clase de citas. De hecho, en sus tres participaciones en el último major del año no entró de lleno en la definición: su mejor ubicación fue un 8° puesto en Royal St George’s (2021), además de haber culminado 21° en St. Andrews 2022 y 23° en Royal Liverpool 2023. Entre las candidaturas no habría que obviar al español Jon Rahm, segundo hace un año y tercero en 2021, y al joven sueco Ludvig Aberg, capaz de dar su primer gran impacto gracias a un presente prometedor.

Tiger Woods, rodeado de gente en el Open Británico Scott Heppell - AP

Será el Open que repartirá más dinero en su larguísima historia de 152 realizaciones: un total de 17 millones de dólares -medio millón de dólares respecto de 2023- y 3,1 millones de dólares para el campeón. Tiger Woods, ganador en 2000, 2005 y 2006, llegará a la cita rodeado de una polémica. Hace unos días, el escocés Colin Montgomerie –ganador de 31 torneos en el Tour Europeo pero sin majors- señaló a The Times que le daba cierta pena el momento que Tiger estaba pasando. Monty se preguntaba si se justificaba que el norteamericano siguiera compitiendo y fue duro en la entrevista: “Espero que la gente recuerde a Tiger como era, con la pasión y el aura carismática que lo rodeaba. Ahora no hay nada de eso. Durante el último US Open en Pinehurst no parecía disfrutar de ni un solo golpe y piensas: ‘¿Qué demonios está haciendo?’ Viene ahora a Troon, y tampoco va a disfrutar”. Un poco más adelante insistía: “Hay un momento para que todos los deportistas digan adiós, pero es muy difícil decirle a Tiger que es hora de irse”, dijo. “Obviamente, él todavía siente que puede ganar. Nosotros somos más realistas”, agregó. Un sentimiento que, aunque doloroso, es compartido por muchos.

Después de esas declaraciones, en las horas previas al Open, Tiger no dudó en responderle con aspereza: “Como campeón del torneo, estoy exento hasta los 60. Colin no. El no ganó el Open, por lo que no está exento y no tiene la oportunidad de tomar esa decisión. Yo sí”. Y apostilló: “Cuando llegue a su edad, yo podré seguir tomando esa decisión de jugar, mientras que él no”.

Además del californiano habrá otros 18 campeones de este torneo, representantes de distintos hitos del golf moderno: John Daly (1995), Justin Leonard (1997), Ernie Els (2002, 2012), Todd Hamilton (2004), Padraig Harrington (2007, 2008), Stewart Cink (2009), Louis Oosthuizen (2010), Darren Clarke (2011), Phil Mickelson (2013), Rory McIlroy (2014), Zach Johnson (2015), Henrik Stenson (2016), Jordan Spieth (2017), Francesco Molinari (2018), Shane Lowry (2019), Collin Morikawa (2021), Cameron Smith (2022) y Brian Harman (2023).

El escocés Colin Montgomerie, en una imagen de archivo durante la Copa Ryder: habló sobre Tiger como nadie se había animado GERRY PENNY - EPA

Emiliano Grillo, por la recuperación

Después de un gran arranque de temporada, con cuatro top 20 en los primeros tres meses, Emiliano Grillo está lidiando con los vaivenes de rendimiento de las últimas semanas. El chaqueño de 31 años busca fuera del PGA Tour una motivación extra que le permita reencontrarse con el buen nivel con el que cerró el año pasado. Si bien hace una semana se frustró y no superó el corte en el Scottish Open, ahora intentará levantar vuelo en Royal Troon.

“Estoy con altibajos este último tiempo y mi objetivo es mejorar; me gusta jugar estos links. Espero que puede repetir algo parecido al año pasado”, comentó el jugador formado en la AAG y que finalizó 6º en el Open de 2023 en Royal Liverpool, donde había arrancado como puntero con un score de 66 golpes.

Será la octava participación de Grillo en el Open; justamente la primera fue en Royal Troon, en 2016, cuando terminó empatado en el 12º lugar. “Aquella vez en Troon jugué con Rory McIlroy en la última ronda, me gustó mucho y creo que de todas las canchas del Open que jugué, está bien arriba entre mis favoritas”, señaló, deseoso de acumular confianza con miras al cierre de la FedEx Cup. Luego de esta participación en el Abierto Británico, el chaqueño se enfocará en su segunda experiencia olímpica, del 1° al 4° de agosto en Le Golf National, donde perseguirá la soñada medalla.