Dustin Johnson y otros golfistas del LIV quieren que el Fondo de Inversión Saudí aumente los pagos de indemnización por despido

Diez golfistas de LIV, encabezados por el dos veces campeón de majors Dustin Johnson, se unieron con el objetivo de negociar con el Fondo de Inversión Pública Saudí (PIF) para el pago de sus contratos incumplidos con LIV Series, el circuito de golf que irrumpió en junio de 2022 para pulsear con el PGA Tour y que ahora intentar revivir en medio de una profunda crisis.

El grupo, cuyos reclamos ascienden a más de 100 millones de dólares en pagos contractuales, busca lo que califica como acuerdos de indemnización por despido del PIF, el fondo soberano saudí que financió a LIV Golf hasta que lo retiró repentinamente en abril. Bubba Watson, dos veces ganador del Masters, y Thomas Detry también son miembros del grupo.

En foto del 14 de mayo del 2023, l campeón individual Dustin Johnson y su caddie Austin Johnson celebra en el podio durante la ceremonia de trofeo en el torneo LIV Golfen el Cedar Ridge Country Club de Tulsa

La aparición pública del grupo se produce justo antes de la fecha límite del domingo para que los jugadores se comprometan con la versión 2.0 del LIV, aunque el nuevo inversor del LIV, BC Partners Credit, conserva la potestad de prorrogar dicha fecha. Según una fuente cercana al grupo de jugadores, que habló bajo condición de anonimato por no estar autorizada a hacer declaraciones públicas, no se espera que ninguno de los jugadores del grupo de Johnson firme el acuerdo de reestructuración entre el LIV y BC Partners en su forma actual, que busca resucitar un tour al borde de su extinción.

La noticia sobre el grupo de jugadores liderado por Johnson llega en medio de una oleada de otros golfistas de LIV que han anunciado que no competirán en LIV 2.0, entre ellos Tyrrell Hatton, Tom McKibbon e Ian Poulter. Jon Rahm anunció su salida de la liga a principios de este mes.

Otros tiempos del LIV: Kieran Vincent, el capitán Jon Rahm, Tyrrell Hatton y Caleb Surratt, celebran un triunfo en equipo en el torneo de LIV Golf el domingo 23 de junio de 2024, en College Grove, Tennessee Mike Stobe - LIVGO

David Cornwell, abogado de Johnson desde hace mucho tiempo y exgerente general del equipo 4 Aces del ex N° 1 del mundo, representa al grupo. Muchos de sus miembros coinciden con el grupo ad hoc de golfistas que participa en el proceso de bancarrota de LIV. Bryson DeChambeau lidera este grupo, pero no colabora con Johnson ni con Cornwell en esta estrategia para el pago de indemnizaciones por despido.

“Dado que confiaban en estas promesas, nuestro grupo solicita una indemnización razonable como parte de la liquidación de LIV”, declaró Cornwell en un comunicado a The Athletic . “La decisión de renunciar a posibles reclamos contra el PIF y unirse a LIV 2.0 dependerá en gran medida de cómo el PIF gestione la liquidación de LIV 1.0″.

Según Cornwell, estos golfistas de LIV, que se agruparon, sienten que tomaron decisiones trascendentales para sus carreras basándose en las reiteradas promesas del PIF, lo que influyó notablemente en su decisión de aceptar ser reclutados por la liga en sus inicios. Afirmó que cree que los jugadores dudan en firmar con LIV para 2027 hasta que tengan más información sobre los pagos que se les adeudan.

El capitán Bryson DeChambeau, de Crushers GC (segundo por la derecha), realiza un golpe desde el primer tee durante la segunda ronda del torneo LIV Golf United Kingdom, el viernes 24 de julio de 2026, en Rocester, Inglaterra. (Chris Trotman/LIV Golf vía AP) Chris Trotman - LIVGO

LIV Golf pagó bonificaciones de retención a ejecutivos por un total de más de 15,6 millones de dólares, incluido un pago de 6,375 millones de dólares al director ejecutivo Scott O’Neil , en las semanas previas a que el circuito independiente se declarara en bancarrota bajo el Capítulo 11 en septiembre.

Según una fuente con conocimiento de la postura del PIF, el fondo soberano se considera un inversor de capital en LIV Golf que ha cesado sus inversiones. La fuente afirmó que el PIF no participa en ninguna conversación con los jugadores ni con sus asesores legales. De acuerdo con una fuente independiente informada sobre el asunto, el PIF ofreció inicialmente a los jugadores dos centavos por cada dólar como compensación por esos contratos impagos.

Cornwell cree que la comunidad empresarial deportiva en general debería prestar atención a cómo el fondo soberano gestionó la disolución de su negocio con LIV.

"Golf, pero más ruidoso", uno de los lemas del LIV; la propuesta terminó fracasando Charles Laberge - Getty Images North America

“PIF fue un socio comercial honorable hasta lo que consideramos su abandono de los golfistas de LIV”, dijo Cornwell. “Las ligas deportivas profesionales y sus sindicatos de jugadores en Estados Unidos, junto con las organizaciones deportivas de todo el mundo, deberían tomar nota: el trato que PIF da a los golfistas de LIV puede ser un indicio de cómo tratará a los atletas profesionales en otros deportes. La forma en que se hace una cosa suele ser la forma en que se hace todo”.

LIV espera que el proceso de conciliación se lleve a cabo a través del sistema judicial. Los siete principales acreedores no garantizados y 14 de los 30 principales son jugadores. La liga árabe no anunció los compromisos de los jugadores uno por uno, ya que se centra, junto con BC Partners, en asegurar su participación en la temporada 2027. De concretarse, se prevé que LIV 2.0 incluya 10 eventos: cinco en Estados Unidos y cinco a nivel mundial.