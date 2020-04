Tiger Woods y su estallido de alegría por su hoyo en uno del Phoenix Open 1997

No queda alternativa: en tiempos de coronavirus y con la competencia internacional completamente detenida, cada deporte hace una suerte de repaso de los mejores momentos y lo exhibe en redes sociales. En el golf, el PGA Tour posteó un video de cuatro minutos en el que se observan los mejores hoyos en uno de los últimos tiempos.

Uno de los más recordados es el que consiguió Tiger Woods en el Phoenix Open en 1997, así como también otro del astro en el Milwaukee Open 1996, año en que se incorporó al profesionalismo. También fue sorprendente el del español Sergio García en el hoyo-isla del 17 en The Players, durante la realización del torneo en 2017.

Además, se pueden ver festejar por sus hoyos en uno a Jarrod Lyle (Phoenix Open 2011), Jonathan Byrde (Shriners Hospital for Children 2010), Fred Couples (The Players 1997), Rickie Fowler (Quicken Loans 2015), Justin Thomas (WGC México 2017), Will Wilcox (The Players 2017), Leif Olsen (Canadian Open 2009) y Francesco Molinari (Phoenix Open 2015).