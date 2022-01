Otro Romero en el golf: de casi no jugar por dar clases a ganar el Abierto del Sur en Mar del Plata

Un buen torneo se le ocurrió a Franco Romero para inaugurar su currículum de victorias en el territorio argentino. El rosarino de 26 años se impuso en el 103er Abierto del Sur, desarrollado nada menos que en Mar del Plata Golf Club, y vaya con qué desempeño: tomó la vanguardia en la jornada inaugural y nunca la dejó. Un triunfo muy consistente de un nuevo Romero destacado en el golf nacional.

En rigor, tenía ya un éxito en el Abierto del Sur el jugador del club Mitre de Pérez, pero como aficionado, y lo había conseguido hacía mucho, en 2011. Esta vez desfiló triunfal desde el principio frente al mar y a la casa diseñada por el formidable Alejandro Bustillo, uno de los grandes de la historia de la arquitectura nacional. Romero obtuvo 21 birdies entre las cuatro jornadas y concluyó con 266 golpes, 14 bajo el par, y con cuatro de diferencia.

El Abierto del Sur fue la primera conquista de Franco Romero como profesional en el golf argentino, a sus 26 años.

“Nunca tuve nervios. Siempre tuve una linda ventaja, que me dio tranquilidad. Estoy muy feliz. Disfruté esta semana como desde hacía mucho no lo hacía en una cancha de golf. Es un lugar mágico que siempre me trae buenos recuerdos. Y lograr una victoria acá es increíble”, comentó el Romero rosarino, a quien escoltaron golfistas célebres del ámbito nacional: Rafael Echenique (-10) e, igualados en el tercer puesto, César Costilla y Jorge Fernández Valdés (-9), el reciente ganador del Abierto de la República.

“Estuve dando clases todo este año [2021] y casi ni jugaba. Pero esta cancha tiene algo especial y quería buscar mi chance. Hoy no puedo creer haber ganado”, señaló el campeón, del mismo apellido que Eduardo, uno de los grandes golfistas argentinos, hoy intendente de Villa Allende. Así como Franco se impuso hace 11 años en Mar del Plata como amateur, esta vez el vencedor no profesional resultó Fermín Martínez, de 16 años, integrante de Los Lagartos Country Club. “Ser parte de esa lista de nombres tan importantes es un orgullo. Fue una semana espectacular y esto me motiva más para seguir trabajando”, celebró el adolescente en la ciudad balnearia.