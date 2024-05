Xander Schauffele tuvo su revancha más dulce y celebró por primera vez en el PGA Championship

Escuchar

¿Quién es el mejor jugador en no haber ganado nunca un major? Desde ayer, el nombre de Xander Schauffele salió de la discusión. En una definición no exenta de dramatismo, el norteamericano acertó un putt para birdie en el hoyo 72 que le valió el título del PGA Championship. Después de haber estado cerca de ganar uno de los cuatro grandes en varias oportunidades, el norteamericano de 30 años, nuevo número 2 del ranking mundial, se sacó la espina con una magistral actuación en la que empleó 263 golpes, 21 menos que el par, un nuevo récord en torneos majors.

Schauffele anotó un birdie en el sencillo par 5 del hoyo 18 de Valhalla Golf Club, en Louisville, Kentucky, para superar por un golpe a Bryson DeChambeau y levantar el Wannamaker Trophy. Un putt de dos metros no era desafío lo suficientemente demandante para uno de los mejores jugadores sobre el green en la actualidad. El verdadero escollo estaba dentro de su cabeza. Con el correr de los años los cuestionamientos sobre su capacidad para afrontar momentos decisivos comenzaban a afectar su juego. Poseedor de siete títulos del PGA Tour, hace dos años que no ganaba. En ocho ocasiones había liderado tras 54 hoyos, pero sólo en dos de ellas había logrado quedarse con el título. La última, una semana atrás en el Wells Fargo Championship, que perdió a manos de Rory McIlroy. Otro ejemplo cabal es el Open Championship de 2018, que finalmente ganó el italiano Francesco Molinari.

Xander Schauffele alza el Wanamaker Trophy después de imponerse por un golpe en la última ronda del PGA Championship CHRISTIAN PETERSEN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Fue muy emocionante ver que la pelota caía en el hoyo. Sentí un gran alivio”, admitió el flamante campeón. “Hace mucho que no ganaba, y durante toda la semana me estuve diciendo a mí mismo que tenía que mantenerme enfocado, jugar golpe a golpe. Tuve conversaciones difíciles conmigo mismo, pero se terminó por suerte.”

Oriundo de San Diego, Schauffele es un buen amigo del argentino Emiliano Grillo, vecino suyo en esa localidad del sur de California y con quien comparte muchas vueltas de práctica. Novato del año en 2017 tras ganar dos títulos en su primera temporada en el PGA Tour, tenía la medalla de oro en Tokio 2020 como su logro más preciado. Once veces había terminado en el top 10 en los majors, y la sequía empezaba a convertirse en una carga.

“Nunca lo veía como una falla, sino como que era alguien que siempre luchaba y necesitaba más experiencia. Todas esas veces que le pasé cerca, incluso la semana pasada, te afecta en cierto punto, pero hace que esto sea todavía más dulce. No hay nada más dulce que esto para mí.”

Schauffele comenzó la semana con una vuelta récord de 62 golpes que lo ubicaron en la cima rápidamente. Esta vez, no sintió vértigo y ganó de punta a punta. Mantuvo su juego a lo largo de las cuatro jornadas y sólo cometió un doble bogey y dos bogeys en los 72 hoyos. Sin embargo, la conquista estuvo lejos de ser un paseo. En la vuelta de ayer, dos veces vio peligrar la hazaña. Las dos veces respondió como un verdadero campeón.

El abrazo entre Xander Schauffele y su caddie, Austin Kaiser, después de acertar el último tiro en el hoyo 18 MICHAEL REAVES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La primera fue cuando hizo bogey en el par 5 del hoyo 10, el segundo más fácil de la cancha. Casi al mismo tiempo, el noruego Viktor Hovland hacía birdie en el 11 y la ventaja de dos golpes se desvanecía en un instante. Schauffele respondió con dos birdies consecutivos para recuperar el liderazgo.

La otra fue todavía más dramática. Un par de grupos más adelante, Bryson DeChambeau cerró la vuelta con un birdie putt desde 3,2m para igualar la punta y trasladarle toda la presión a Schauffele. Su tiro de salida en el par 5 del 18, el hoyo más fácil de la cancha, se fue a la izquierda, al primer corte del rough, al borde del bunker, con la mala fortuna de que para pegar debió pararse en la arena con la pelota por encima de la línea de los pies. Lo que siguió fue el tiro del campeonato. A 247 yardas del hoyo, dejó la pelota en la entrada del green, perfecta para un approach y putt accesibles. No falló.

Brazos en alto para Schauffele, que celebra su título más importante MICHAEL REAVES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Tuve mucha paciencia. No sé qué habría pasado si ese putt no entraba, no quería ir a playoff contra Bryson, un par cinco contra él habría sido difícil”, reconoció. “Me dije que era mi oportunidad, así que por suerte la pude aprovechar.”

En su primer major, el rosarino Alejandro Tosti se reivindicó de su mal sábado y ejecutó el tiro del día. El hoyo 13 es un par cuatro corto (349 yardas), pero al tener el green rodeado de agua son pocos los que se arriesgan a llegar con el tiro de salida. Tosti lo hizo, y de manera magistral: con su driver, dejó la pelota a dos metros de la bandera, desde donde embocó para águila. Se llevó una gran ovación y un recuerdo que nunca olvidará. Más allá de los 79 golpes que firmó en el tercer día de acción, una experiencia muy positiva para el nuevo miembro del PGA Tour. Ayer hizo 68(-3) y terminó con 284 golpes (par) en el puesto 73.

También tuvo un buen cierre el número 1 del mundo Scottie Scheffler. Después de los 73 del sábado que lo sacaron de la lucha y con los que cortó una racha de 42 vueltas seguida bajo par (dijo haber estado afectado por el incidente policíaco del día anterior), finalizó con 65 y escaló hasta el puesto 8. Así, el campeón del Masters acumuló el décimo Top 10 en su carrera en los majors, el noveno en sus últimas 12 participaciones.

Schauffele cerró su faena con una tarjeta de 65 golpes (-6) para llegar a -21 para el campeonato, marca que mejoró por uno el récord que ostentaban Cameron Smith (desde el Open 2022), Dustin Johnson (Masters 2020), Henrik Stenson (Open 2016) y Jason Day (PGA Championship 2014). Desde hoy es el número 2 del mundo: llegó a Valhalla Golf Club como 3º y desplazó a Rory McIlroy, que finalizó 12º.

Nada le importa más que haber ganado su primer major. Xander Schauffele se sacó una mochila pesada de sus espaldas. La revancha no puede haber sido más dulce.

La clasificación

Xander Schauffele (EEUU) 62-68-68-65- 263

Bryson DeChambeau (EEUU) 68-65-67-64- 264

Viktor Hovland (Noruega) 68-66-66-66- 266

Thomas Detry (Bélgica) 66-67-70-66- 269

Collin Morikawa (EEUU) 66-65-67-71- 269

Shane Lowry (Irlanda) 69-69-62-70- 270

Justin Rose (Inglaterra) 70-67-64-69- 270

Billy Horschel (EEUU) 69-69-69-64- 271

Robert Macintyre (Escocia) 66-69-66-70- 271

Scottie Scheffler (EEUU) 67-66-73-65- 271

Justin Thomas (EEUU) 69-67-67-68- 271

Lee Hodges (EEUU) 71-65-67-69- 272

Rory McIlroy (Irlanda del Norte) 66-71-68-67- 272

Taylor Moore (EEUU) 67-68-69-68- 272

Alex Noren(Suecia) 67-70-70-65- 272

Sahith Theegala (EEUU) 65-67-67-73- 272

Dean Burmester (Sudáfrica) 69-65-68-70- 272