Shane Lowry: un entrenamiento, una corrección y una vuelta para la historia en el PGA Championship

Escuchar

Shane Lowry empató el récord en una ronda de un major al firmar una tarjeta de 62 y 9 bajo par tras la tercera ronda el sábado en el PGA Championship. El irlandés de 37 años tuvo nueve birdies y ningún bogey en una accesible cancha del Valhalla Golf, en Louisville (Kentucky, Estados Unidos) e igualó la ronda más baja en cualquiera de los cuatro majors.

Cuatro jugadores lo han hecho antes en el PGA Championship, el Masters, el Abierto Británico y el U.S. Open. El más reciente fue Xander Schauffele en la primera ronda el jueves en Valhalla. Apenas 48 horas después, Lowry empató la marca para colocarse en la lista de candidatos a ganar su segundo major.

Blazing through the Bluegrass state 🔥@ShaneLowryGolf matches the major championship 18-hole scoring record and course record @PGAChampionship with a 9-under 62. pic.twitter.com/7rdaQVJz7V — PGA TOUR (@PGATOUR) May 18, 2024

Lowry conquistó el British Open en Royal Portrush en el 2019 por seis golpes. Desde entonces ha terminado dos veces entre los mejores cinco. Inició el torneo con dos rondas de 69 y dos bajo par e inició el sábado ocho tiros detrás de Schauffele, líder del torneo. Pero a lo largo de cinco impecables horas, Lowry cerró la brecha considerablemente y se colocó 13 bajo par.

Lowry tuvo cuatro birdies seguidos camino a terminar con marcador de 29 los primeros nueve hoyos. Se calmó -pero sólo un poco- en los últimos nueve. Estuvo cerca de hacer historia con un birdie en el hoyo 17 de par-4 para colocarse a -9.

El último hoyo de la vuelta histórica de Lowry

El hoyo 18 de Valhalla va cuesta arriba para par-5 y que parecía fácil cuando Lowry se paró en el tee de salida. Disparó su tiro hacia el rough y su acercamiento llegó a estar a tres metros y medio. Pero la oportunidad de conseguir la ronda más baja en un major frente a los 130.000 asistentes se esfumó cuando el putt para birdie de Lowry se resbaló hacia la izquierda del hoyo.

Lowry se tuvo que conformar con compartir el récord que se está convirtiendo en algo común. Cuatro de las cinco rondas de 62 en un major han ocurrido en los últimos 12 meses .

“Si me hubieran visto la semana pasada... no estaba sonriendo, por supuesto”, dijo Lowry acerca de su tarjeta final de +7 en el Wells Fargo Championship de hace unos días. Terminó empatado con otros 69 colegas en la posición ¡47! “Se ve sombrío cuando no tienes buenos resultados” , agregó, citado por la página de la PGA.

That was good craic…. Roll on tomorrow ☘️ pic.twitter.com/prJzKJ3cYG — Shane Lowry (@ShaneLowryGolf) May 18, 2024

En el Championship las cosas no arrancaron del todo bien, pero un ajuste en la forma de alinearse para pegarle a la pelota fue la clave de su éxito. Estuvo a punto de hacer historia de la grande y conseguir la mejor vuelta de siempre en un major. Al final, su -9 iguala los registros existentes, pero no está nada mal luego de haber empezado el sábado en la vigésima novena posición, a ocho golpes del líder. “Siento que desde el tee al green estuve tan bien como siempre este año. Y después pasa lo de los dos primeros días, que fueron en los que peor he jugado en mucho tiempo. Sin embargo, el putter me mantuvo en el torneo ”, dijo Lowry.

El irlandés agregó: “Después fui al campo de tiro con mi entrenador el viernes a la tarde y... era tan sólo un problema de alineación. Estaba configurado demasiado a la izquierda y me pasan cosas malas de todo tipo cuando hago eso. Lo arreglé y salí hoy a jugar. Lo hice con un poco de libertad, y logré esa tarjeta. Durante toda la temporada he sentido que si podía calentar mi putter podría ser peligroso ”.

AP