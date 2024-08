Agustina Albertario en los Juegos Olímpicos 2024: su sueño deportivo con las Leonas y la pesadilla debido a un acosador

Escuchar

PARIS.- Agustina Albertario entabló dos batallas simultáneas. La más atractiva y desafiante fue la que asumió con las Leonas desde hace un buen tiempo: estuvo al borde de la gloria máxima con la medalla de plata en Tokio 2020 y el subcampeonato del Mundial 2022, además de la consagración en la Pro League 2022, entre otros títulos. Sin embargo, también afrontó otra guerra, amarga y terrorífica: lidió con el acoso en persona y en las redes sociales de un hombre desconocido desde enero de 2020, durante una pretemporada en Mar del Plata con el equipo. En su pico máximo de padecimiento, cuando la situación con el energúmeno se transformó en insostenible, la delantera llegó a escribir en Instagram y Twitter: “No sólo está libre, sino que otra vez volvió a escribirme. ¡Por favor! ¿Te tienen que matar para que la Justicia actúe? ¿Qué tiene que pasar para que dejen encerrado a un enfermo mental?”.

Por favor!

Te tienen que matar para que la justicia actúe? pic.twitter.com/HKclnXvP0z — A.A (@agusalbertario) April 7, 2022

Entre denuncias, abogados y más mensajes intimidatorios, vivió una pesadilla que la distrajo de su foco y la motivó a alzar la voz contra la Justicia argentina. Sintió pavor y desprotección, pero la tortura psicológica quedó atrás. Ahora persigue el sueño esquivo de la medalla dorada con la selección de hockey sobre césped, en sus terceros Juegos Olímpicos. “Lo del acoso quedó en el pasado, es una lástima porque se está haciendo muy habitual en la vida, en la sociedad. Lo bueno es que desde la Confederación de Hockey me ayudaron un montón y el equipo me rebancó, las chicas me superprotegieron. Y además, mi familia es de fierro”, le confía a LA NACION.

Asesorada por especialistas de distintas áreas, acompañada por sus seres queridos y forzosamente involucrada de lleno en el tema, la delantera de 31 años sostiene: “A una chica que le toque atravesar eso como a mí, le aconsejaría que no se calle y que no tenga miedo. Porque si actuás con miedo y no salís a hablar, puede ser peor. Una no sabe el loco con el que te encontrás del otro lado. O la loca, porque no siempre el acoso proviene desde los hombres”. La última parte de la frase se vincula con la popular serie de Netflix “Babe Reno”, que Agustina apunta haber visto, en la que una mujer acosa de manera implacable a un comediante amateur en los suburbios de Londres. Finalmente, luego de mucho tiempo de angustia, en los últimos dos años no volvió a pronunciarse sobre el tema.

Hockey, Las Leonas obtuvieron una victoria frente a España. Agustina Albertario Santiago Filipuzzi/ Enviado

Es seguramente la Leona de perfil más alto. Fue muy conocido su romance con el exjugador de River Lucas Alario y hace un tiempo inició un noviazgo con Lautaro Rinaldi, que vistió los colores de Argentinos Juniors, Aldosivi y Temperley y que en el presente defiende la camiseta del club La Serena, de la segunda división del fútbol chileno. “Lauti es lo más, es muy buena persona y me respalda muchísimo, eso es lo más importante. Contra España se levantó a las 5 de la mañana para verme. Nos llevamos bárbaro y nos ayudamos. Al ser los dos deportistas, nos damos consejos: él me escucha y yo a él. Le estoy enseñando sobre el hockey, es muy gracioso porque el otro me decía: ´¿Por qué en un córner largo no te parás de 9?’. Y le respondía que si me paro de 9 es obstrucción”.

Justo en esta época, el exitisimo de la gente está a flor de piel. Cada cuatro años, se ensalza una súbita pasión por los Juegos Olímpicos. Es la liviandad de revisar el medallero general desde el sofá y juzgar la cantidad de medallas de un país como la Argentina, que figura a años luz de la elite olímpica. La jugadora nacida en Adrogué tiene una reflexión sobre las presiones y las exigencias: “Últimamente me puse a escuchar y ver a gente que critica a los deportistas porque no ganan una medalla. Si supieran lo que realmente conlleva estar acá y el esfuerzo y apoyo que se necesita… Hoy en día hay países que cuentan con mucho presupuesto y le dan mucha bola al deporte. Contra eso, a veces, es muy difícil competir. Por eso es que admiro a los deportistas y pido que nos valoren, porque tenemos mucho talento y a veces no se reconoce”.

El saludo de Albertario con Luciana Aymar, que fue invitada al partido de las Leonas ante España por una reconocida marca de cerveza Santiago Filipuzzi/ Enviado

El primer semestre fue complicado para Albertario. Pero como es una pieza clave en el equipo, el DT Fernando Ferrara decidió convocarla igual para París 2024, siendo consciente de que su dirigida nunca pudo llegar a su ciento por ciento. La mala racha ya venía desde octubre pasado: un día antes de viajar a los Panamericanos de Santiago de Chile se resbaló en un entrenamiento porque la cancha estaba sucia, se abrió de piernas y se desgarró el isquiotibial. Era una de las figuras panamericanas elegidas para promocionar el certamen e incluso ilustraba el afiche oficial junto con atletas latinos de otras disciplinas. Pero lo más arduo surgió cuando arrancó este año: “Desde enero tuve algunas situaciones familiares muy duras que me empezaron a repercutir en el cuerpo y eso hizo que me lesionara un poco más de lo que estoy acostumbrada. Porque gracias a Dios, mi cuerpo jamás me pasa factura”.

Jaqueada por las dificultades, meses después, perdió roce competitivo con el equipo por contraer covid y denge al mismo tiempo. “Por eso es que en las redes puse que tenía ‘covidengue’. Estuve tres semanas en cama, bajé mucho de peso, me pegó muy fuerte, volví, quise arrancar con todo después de estar casi ‘muerta’ y me desgarré el sóleo, que me llevó tres semanas más de inactividad. Hice la recuperación en la Pro League para poder estar con el equipo, aunque me perdí seis partidos. Me costó un montón agarrar el ritmo por haber estado tanto tiempo parada”.

Agustina Albertario es una punzante atacante que fue medalla de plata en Tokio 2020 Santiago Filipuzzi/ Enviado

Así, toda su preparación consistió en llegar de la mejor manera a París. “Mi cabeza estaba preparada para darlo todo”, asegura. Sucede que hay un legado que defender: desde Sydney 2000, cuando irrumpió este equipo, Las Leonas ganaron cinco medallas olímpicas. Sólo fallaron en Río 2016, certamen en que finalizaron séptimas, con Albertario en el plantel. “Unos Juegos Olímpicos son todo, una inmensidad. El otro día nos juntábamos y decíamos ‘hay que ganar como sea’. A veces se juega lindo y a veces no. En los tres primeros partidos recibimos un montón de tarjetas amarillas y esos momentos sirven para demostrar lo unidas que estamos realmente, porque es muy difícil sacar adelante un encuentro con dos o tres jugadoras menos”.

Para encontrar la calma en momentos de apremio, ella recurre a un “brujito”, como bautizó a Tomás Calvo, que colabora con la selección de fútbol. “Me ayuda a respirar y a hacer unas meditaciones antes de los partidos. Te relaja y me manda unas cosas para trabajar. Yo no creía mucho en eso, pero desde que lo conocí, lo amo”, sonríe la jugadora surgida en Lomas Athletic, que también jugó en la liga belga. Es esa tranquilidad que se necesita para plantarle cara a los grandes partidos como frente a Países Bajos, el gran rival a batir: “Se puede ante ellas y depende de nosotras. No hay nada más lindo que algo dependa de un equipo. A veces decís: ‘Uh, tengo que esperar resultados’, pero eso no sucede ahora. Tenemos un equipazo porque no solo sabemos jugar al hockey, sino que además somos un grupo humano increíble y eso se disfruta”.