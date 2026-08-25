Así quedó el cuadro de semifinales del Mundial de hockey masculino, con los Leones

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Países Bajos, España, Alemania y la Argentina se consolidaron como las cuatro mejores selecciones de esta edición, por lo que buscarán meterse en la definición
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Finalizada la segunda ronda del Mundial de hockey sobre césped masculino, ya se conoce a los cuatro países semifinalistas. Los cruces serán así: Países Bajos vs. España y Alemania vs. Argentina. Ambos partidos se llevarán a cabo este viernes en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, Países Bajos, y en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica, respectivamente. Los ganadores pasarán a la final y los perdedores jugarán por la medalla de bronce.
De los que siguen en carrera por el título, el seleccionado neerlandés es el máximo favorito a la consagración. En la primera ronda fueron líderes del Grupo A y en la segunda instancia terminaron en lo más alto del E. Los Leones, por su parte, se metieron en las semifinales de una Copa del Mundo por segunda vez en la historia tras quedar segundos tanto en la zona A como en la E, en ambos casos por detrás de Países Bajos.
El conjunto español, la revelación de esta edición, terminó segundo en el Grupo C y también en el F. Por último, el equipo alemán sueña con defender el título obtenido en Bhubaneswar-Rourkela 2023, cuando venció en la final a Bélgica por shoot-outs luego de empatar 3 a 3 en el tiempo reglamentario. En la primera ronda de este Mundial fue líder de la zona B y luego, en la segunda instancia, puntero de la F.
Cronograma de las semifinales del Mundial de hockey
- Países Bajos vs. España - Viernes 28 de agosto a las 13 en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, Países Bajos.
- Alemania vs. Argentina - Viernes 28 de agosto a las 15.30 en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica.
Cómo ver online el Mundial de hockey 2026
Todos los partidos de los Leones se pueden ver en vivo por televisión a través de alguna de las señales de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, que en su plan Premium transmite todos los encuentros de la Copa del Mundo. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador.
- ESPN.
- Disney+ Premium.
Tabla de campeones del Mundial de hockey sobre césped masculino
- Pakistán - Cuatro títulos (Barcelona 1971, Buenos Aires 1978, Bombay 1982 y Sydney 1994).
- Alemania (Kuala Lumpur 2002, Mönchengladbach 2006 y Bhubaneswar-Rourkela 2023), Australia (Londres 1986, Nueva Delhi 2010 y La Haya 2014) y Países Bajos (Amstelveen 1973, Lahore 1990 y Utrecht 1998) - Tres.
- India (Kuala Lumpur 1975) y Bélgica (Bhubaneswar 2018) - Uno.
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