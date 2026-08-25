Así quedó el cuadro de semifinales del Mundial femenino de hockey, con las Leonas

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Países Bajos, Bélgica, Australia y la Argentina se consolidaron como las cuatro mejores selecciones de esta edición, por lo que siguen en carrera para levantar el trofeo
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Finalizada la segunda ronda del Mundial de hockey sobre césped femenino, ya se conocen a los cuatro países semifinalistas. Los cruces serán así: Países Bajos vs. Bélgica y Argentina vs. Australia. Ambos partidos se llevarán a cabo este jueves en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, Países Bajos, y en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica, respectivamente. Los ganadores pasarán a la final y los perdedores jugarán por la medalla de bronce.
De los que siguen en carrera por el título, el seleccionado neerlandés es el máximo favorito a la consagración. En la primera ronda fue líder del Grupo A y en la segunda instancia terminaron en lo más alto del E. Las Leonas, que fueron punteras en las zonas B y F, sueñan con tomarse revancha de la finales perdidas en el Mundial 2022 y en los Juegos Olímpicos París 2024.
El otro anfitrión de esta Copa del Mundo, el equipo belga, quedó como puntero del Grupo C en la etapa inicial y luego fue escolta de la Argentina en el F. Por último, el conjunto australiano es el que, al menos en los papeles, tiene menos jerarquía entre los cuatro semifinalistas (es el único que ya cosechó una derrota). Terminó segundo en las dos etapas de grupos, en las zonas A y E, en ambos casos por debajo de Países Bajos.
Cronograma de las semifinales del Mundial
- Países Bajos vs. Bélgica - Jueves 27 de agosto a las 13 en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, Países Bajos.
- Argentina vs. Australia - Jueves 27 de agosto a las 15.30 en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica.
Cómo ver online el Mundial de hockey 2026
Todos los partidos de las Leonas se pueden ver en vivo por televisión a través de alguna de las señales de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, que en su plan Premium transmite todos los encuentros de la Copa del Mundo. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador.
- ESPN.
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Tabla de campeonas del Mundial de hockey sobre césped
- Países Bajos - Nueve títulos (Mandelieu 1974, Madrid 1978, Kuala Lumpur 1983, Amstelveen 1986, Sydney 1990, Madrid 2006, La Haya 2014, Londres 2018 y Terrassa-Amstelveen 2022).
- Argentina (Perth 2002 y Rosario 2010), Alemania (Berlín 1976 y Buenos Aires 1981) y Australia (Dublin 1994 y Utrecht 1998) - Dos.
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