Así quedó el cuadro de semifinales del Mundial femenino de hockey, con las Leonas

Finalizada la segunda ronda del Mundial de hockey sobre césped femenino, ya se conocen a los cuatro países semifinalistas. Los cruces serán así: Países Bajos vs. Bélgica y Argentina vs. Australia. Ambos partidos se llevarán a cabo este jueves en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, Países Bajos, y en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica, respectivamente. Los ganadores pasarán a la final y los perdedores jugarán por la medalla de bronce.

De los que siguen en carrera por el título, el seleccionado neerlandés es el máximo favorito a la consagración. En la primera ronda fue líder del Grupo A y en la segunda instancia terminaron en lo más alto del E. Las Leonas, que fueron punteras en las zonas B y F, sueñan con tomarse revancha de la finales perdidas en el Mundial 2022 y en los Juegos Olímpicos París 2024.

Países Bajos se mantiene como el máximo favorito al título en el Mundial femenino BAS CZERWINSKI - ANP

El otro anfitrión de esta Copa del Mundo, el equipo belga, quedó como puntero del Grupo C en la etapa inicial y luego fue escolta de la Argentina en el F. Por último, el conjunto australiano es el que, al menos en los papeles, tiene menos jerarquía entre los cuatro semifinalistas (es el único que ya cosechó una derrota). Terminó segundo en las dos etapas de grupos, en las zonas A y E, en ambos casos por debajo de Países Bajos.

Cronograma de las semifinales del Mundial

Países Bajos vs. Bélgica - Jueves 27 de agosto a las 13 en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, Países Bajos.

- Jueves 27 de agosto a las 13 en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, Países Bajos. Argentina vs. Australia - Jueves 27 de agosto a las 15.30 en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica.

Australia intentará dar el golpe ante las Leonas para volver a una final del mundo después de 12 años BAS CZERWINSKI - ANP

Cómo ver online el Mundial de hockey 2026

Todos los partidos de las Leonas se pueden ver en vivo por televisión a través de alguna de las señales de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, que en su plan Premium transmite todos los encuentros de la Copa del Mundo. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador.

Tabla de campeonas del Mundial de hockey sobre césped