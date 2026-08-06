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La selección argentina conforma el Grupo B junto a Alemania, Estados Unidos y Escocia y jugará sus partidos en Bélgica
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Las Leonas disputarán desde el 15 de agosto el Mundial de Países Bajos-Bélgica 2026, donde parten como una las favoritas a disputar la definición programada para el día 30 y a donde aspiran a llegar también las otras 16 selecciones nacionales que competirán.
El combinado albiceleste conforma el Grupo B y jugará los partidos de la primera etapa en el estadio belga Belfius Hockey Arena. Su debut será el día inaugural del torneo vs. Estados Unidos y dos días después se medirá con Alemania. Por último, el miércoles 19 su rival será Escocia.
Fixture de las Leonas en el Mundial 2026
Grupo B
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
- Vs. Estados Unidos - Sábado 15 de agosto a la 12.30.
- Vs. Alemania - Lunes 17 de agosto a las 12.
- Vs. Escocia - Miércoles 19 de agosto a las 6.
En caso de ubicarse en el primer o segundo puesto, la Argentina avanzará a los cuartos de final y seguirá en carrera por el título. Si termina tercera o cuarta, competirá por el noveno puesto.
- Todos los partidos de las Leonas se transmitirán en vivo por TV a través de alguna de las señales de ESPN, canales que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.
El plantel dirigido por Fernando Ferrara lo conforman Cristina Cosentino, Mercedes Artola, Agustina Gorzelany, Valentina Raposo, Sofía Cairo, Sofía Toccalino, Milagros Alastra, Emma Knobl, Agostina Alonso, Juana Castellaro, Victoria Miranda, Victoria Sauze, Eugenia Trinchinetti, Paula Ortíz, María José Granatto, Victoria Granatto, Julieta Jankunas, Zoe Díaz, Brisa Bruggesser y Lara Casas.
Protagonistas de una nueva historia 🇦🇷— Argentina Hockey (@ArgFieldHockey) July 9, 2026
El cuerpo técnico de Las Leonas, dirigido por Fernando Ferrara, anunció la nómina de jugadoras para el Mundial 2026.
🤜🏻🇦🇷🤛🏻 pic.twitter.com/lf7dzgjAQM
Las Leonas ostentan dos títulos en copas del Mundo. El primero lo lograron en Perth, Australia, 2002 con Sergio “Cachito” Vigil como entrenador y el siguiente fue en Rosario, en 2010, con Carlos ‘Chapa’ Retegui.
Todas las participaciones de las Leonas en Mundiales
- Mandelieu (Francia) 1974: 2ª
- Berlín (Alemania) 1976: 2ª
- Madrid (España) 1978: 3ª
- Buenos Aires 1981: 6ª
- Kuala Lumpur (Malasia) 1983: 9ª
- Ámsterdam (Países Bajos) 1986: 7ª
- Sídney (Australia) 1990: 9ª
- Dublín (Irlanda) 1994: 2ª
- Utrecht (Países Bajos) 1998: 4ª
- Perth (Australia) 2002: Campeón.
- Madrid (España) 2006: 3ª
- Rosario 2010: Campeón.
- La Haya (Países Bajos) 2014: 3ª
- Londres 2018: 7ª
- Terrassa-Amstelveen (España-Países Bajos) 2022: 2ª
Tabla de campeones Mundial de hockey femenino
- Países Bajos - 9 (Mandelieu 1974, Madrid 1978, Kuala Lumpur 1983, Amstelveen 1986, Sydney 1990, Madrid 2006, La Haya 2014, Londres 2018 y Terrassa-Amstelveen 2022).
- Argentina (Perth 2002 y Rosario 2010) / Alemania (Berlín 1976 y Buenos Aires 1981) / Australia (Dublin 1994 y Utrecht 1998) - 2
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