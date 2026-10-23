La Argentina arrasó en los premios anuales del hockey: ganaron los cuatro nominados

La Argentina tuvo una jornada histórica en los FIH Hockey Stars Awards 2026, los premios que entrega la Federación Internacional de Hockey a los mejores exponentes de este deporte. En una ceremonia realizada este viernes en Doha, Qatar, los cuatro argentinos nominados resultaron ganadores: Sofía Cairó y Tomás Domene fueron elegidos los mejores jugadores del mundo, Cristina Cosentino se impuso entre las arqueras y Zoe Díaz recibió el reconocimiento a la mejor jugadora joven.

Uno de los premios más destacados fue el de Domene, que se convirtió en el primer argentino en ser elegido el mejor jugador del mundo. Hasta ahora, la máxima distinción individual había tenido representantes nacionales exclusivamente en la rama femenina, con Luciana Aymar como su figura más emblemática: la rosarina recibió el galardón en ocho oportunidades.

El delantero de Los Leones tuvo una temporada extraordinaria. Fue el máximo goleador de la FIH Pro League, con 21 tantos, y del Mundial de 2026, con diez. Sus actuaciones fueron fundamentales para que el seleccionado masculino consiguiera la segunda medalla de su historia en una Copa del Mundo, tras finalizar en el tercer puesto. Además, fue elegido el mejor jugador de ese torneo. “Recibir este premio es un verdadero honor. Estoy viviendo mi sueño”, expresó Domene, según las declaraciones difundidas por la FIH.

Entre las mujeres, Cairó obtuvo el máximo reconocimiento individual después de su destacada participación en la conquista del tercer título mundial de Las Leonas. La mediocampista fue una de las piezas fundamentales del equipo argentino y convirtió el shoot-out decisivo en la final frente a Países Bajos.

“Creo que este no es un premio para una sola persona, porque sin un equipo detrás, este premio no existiría. Así que, claramente, esto le pertenece a todo el equipo, a todas las Leonas y a todo el cuerpo técnico”, manifestó durante la ceremonia.

Sofía Cairó durante el recibimiento del Club Mariano Moreno tras el título mundial con Las Leonas

Otra de las grandes protagonistas de aquella final fue Cosentino, distinguida como la mejor arquera del mundo. La guardameta sostuvo al seleccionado durante los 60 minutos reglamentarios y fue decisiva en la definición por shoot-outs, en la que realizó tres atajadas fundamentales para la victoria argentina por 3-1.

La cuarta distinción quedó en manos de Díaz, elegida por segunda vez como la mejor jugadora joven del planeta. A los 20 años, la delantera de Italiano repitió el reconocimiento que había conseguido en 2024 e igualó una marca que, entre las argentinas, solo habían alcanzado Soledad García y María José Granatto.

Cristina Consentino, Sofía Cairó, Zoe Díaz y Tomás Domene, los argentinos ganadores de los premios FIH Federación Argentina de Hockey

Para la edición de 2026, los nominados fueron seleccionados por un panel internacional de especialistas, integrado principalmente por entrenadores de seleccionados nacionales, exjugadores y comentaristas de televisión. La votación se desarrolló entre el 15 y el 30 de septiembre, con un sistema en el que los expertos tuvieron el 55% del peso de la decisión final, mientras que los capitanes de los seleccionados, los medios de comunicación y los aficionados y otros jugadores representaron el 15% cada uno.

Además de los cuatro premios individuales, la Confederación Argentina de Hockey recibió el premio Theo Ykema, otra distinción que completó una jornada histórica para el deporte nacional, después de un año marcado por el título mundial de Las Leonas y la medalla de bronce de Los Leones.