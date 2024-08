Las Leonas en los Juegos Olímpicos 2024: golearon 3 a 0 a Gran Bretaña y terminaron en el segundo puesto del grupo

Escuchar

Más allá de la gloria que acaparó José “Maligno” Torres con la medalla dorada en el BMX Freestyle, Las Leonas se muestran como el equipo más confiable de la delegación argentina en los Juegos Olímpicos París 2024. El equipo de Fernando Ferrara está exhibiendo un nivel cada vez mejor según van pasando los partidos, y la goleada por 3 a 0 ante Gran Bretaña ratificó el gran momento, para cerrar el Grupo B de una sólida manera.

Los tantos de la Argentina los convirtieron Valentina Raposo, Agustina Albertario y Zoe Díaz de Armas, la más chica del plantel, con 18 años. La delantera surgida en el Club Italiano venía con ganas de convertir y no se le daba la ocasión. Buscaba y no hallaba las rutas en el semicírculo rival. Sin embargo, encontró la oportunidad a los 5 minutos del último cuarto, cuando acertó con un bombazo de revés al ángulo del arco de Miriam Pritchard. Fue la autora de un 3-0 tranquilizador y que alimenta la esperanza para meterse en la lucha directa por las medallas.

#ARG 3-0 #GBR | 05:45 4°C | ¡Golazo de revés! Zoe Diaz le da el tercer tanto a Las Leonas con este bochazo al ángulo. Argentina se impone a Gran Bretaña en #Paris2024.



¡Viví los #JuegosOlímpicos en https://t.co/fnEKkuadQ9! pic.twitter.com/1T3ZPUNi6Q — TVP (@TV_Publica) August 3, 2024

“Lo venía buscando, estaba frustrada de los otros cuartos, que no me salía nada, no me salía, no me salía y estoy recontenta… a full”, le dijo Díaz de Armas a LA NACION, tras el partido. “Yo le quería pegar y tuve el momento. Me acomodé saliera donde saliera. De vez en cuando se me da”, agregó la jugadora que se sumó a Las Leonas en enero de este año, después de haber atravesado el proceso junior, con el Mundial incluido.

FInalmente, la selección argentina quedó segunda del Grupo B con 13 puntos, por diferencia de goles. Las Leonas concluyeron la zona con +9 en diferencia de goles, mientras que Australia finalizó con +10 gracias a su triunfo sobre la hora por 3 a 1 ante España.

“Queríamos ganar por un poco más para despegarnos con la diferencia de goles con Australia, pero estamos muy contentas con la victoria y a ver quién nos toca en cuartos. Hay que mirar hacia adelante, que España le haga el partido a Australia y nos haga un favor, pero nosotros tenemos que jugar contra el rival que venga. Si uno quiere llegar a la gloria tiene que jugar y ganar a todo”, sintetizó Albertario tras la goleada, antes de conocer el desenlace del siguiente partido.

El festejo de Zoe Díaz de Armas para el triunfo por 3 a 0 ante Gran Bretaña Santiago Filipuzzi - WORLDSPORTPICS.COM

Ante la mirada desde las tribunas del tenista Andy Murray, no fue sencillo encauzar el partido para las Leonas, que no pudieron quebrar el cero hasta concluido el segundo cuarto. Necesitaban marcar diferencias claras para ampliar la diferencia de goles en la puja del primer puesto contra Australia. Incluso, tuvieron que soportar algunos córners cortos de las británicas. El rumbo del partido no era del todo claro, e incluso se corría el peligro de recibir un tanto que obligara a emprender un duro camino cuesta arriba, más allá de que la clasificación para los cuartos de final está asegurada desde hace dos partidos.

Pero finalmente apareció la raza de las Leonas para empezar a liquidar el pleito en el tercer cuarto. Fueron dos festejos seguidos: primero Valentina Raposo, tras un desvío de córner corto (34′), y luego Agustina Albertario (´35), que celebró por primera vez en la cita de París. Finalmente, llegó el formidable tiro con comba y de revés de Zoe Díaz que desató el grito final.

Temas Juegos Olímpicos París 2024