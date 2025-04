Lionel Messi se emocionó al hablar de sus hijos y contó qué clase de futbolista es cada uno: “Es espectacular”

Thiago (11), Mateo (9) y Ciro (7) son fanáticos del fútbol. Juegan en la Inter Miami Academy, entrenan a diario y están al tanto de todo lo que sucede en el deporte. Cada uno encontró su lugar en la cancha y los diversos videos que se viralizaron en las redes sociales dieron cuenta de que no solo heredaron la pasión de su padre, sino también su talento. Ahora, fue el propio Lionel Messi quien, desde las instalaciones de Inter Miami, reflexionó sobre sus tres hijos con Antonela Roccuzzo y no solo dio detalles de qué tipo de futbolistas son sus hijos, sino también de cuánto saben de fútbol.

Leo Messi, junto a sus tres hijos, Mateo (9), Thiago (11) y Ciro (7) tras consagrarse bicampeón de América (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

“Los tres están todo el día con la pelota”, dijo Lionel Messi en diálogo con Enrique ‘Quique’ Wolff y su hijo Pedro para su programa Simplemente fútbol, que se emite por YouTube. “Este es un lugar donde tengo la suerte de poder disfrutarlos yo también, de acompañarlos. Vienen todos los días al club a entrenar, compiten, tienen partidos. Tener la posibilidad de poder acompañarlos en eso para mí es espectacular”, sostuvo Leo y dejó entrever su felicidad de poder compartir este momento en familia, puesto que tanto él como Antonela asisten a todos los torneos y entrenamientos de sus hijos.

Si bien los niños ya se perfilan como futbolistas a largo plazo, Messi señaló que aún “son chiquitos y muy inocentes” y todavía no piensan tanto en el futuro y sobre todo en el peso del apellido.

Anto Roccuzzo y Leo Messi acostumbran a acompañar a sus hijos a sus partidos y entrenamientos (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

A partir de esto fue consultado sobre cómo son sus hijos en el fútbol. Si bien respondió con una sonrisa, prefirió no ahondar en detalles para evitar conflictos familiares: “La verdad que le encanta a los tres, pero lo que pasa es que ven todo ahora y si llego a nombrar a uno, después me van a reclamar. Prefiero guardármelo y no decir nada. Pero lo que sí es que están todo el día con la pelota y disfrutan de jugar”.

En cuanto a qué clase de futbolista es cada uno de sus hijos, el campeón del mundo señaló que “son muy diferentes los tres”. “Thiago es más pensante, organizador, más mediocampista. Mateo es más delantero, le gusta hacer los goles, estar cerca del arco; es inteligente para jugar. Y Ciro es más explosivo, encarador, más del uno contra uno. Es más de hacer sus jugadas”, diferenció.

Leo comentó que en la cancha Thiago es "organizador", Ciro es "encarador" y Mateo "delantero" (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Lionel aseguró que sus tres hijos no buscan parecerse a él en términos deportivos, pero que miran todos los partidos: “Conocen a todos y siguen a todos. Te hablan de [Kylian] Mbappé, Vinicius Júnior, [Erling] Haaland, [Robert] Lewandowski y [Lamine] Yamal”.

Pero el fútbol no es el único deporte que siguen los pequeños Messi. Leo contó que saben de fútbol americano, puesto que lo practican en la escuela. “Tuvimos la suerte de estar en el Super Bowl y fue una experiencia hermosa también. Ellos lo disfrutaron, conocían a todos los jugadores. El estar acá y hacer esas cosas es muy lindo”, comentó. Además, cabe comentar que hace un par de semanas los niños fueron con sus padres a la semifinal del Miami Open, entre Novak Djokovic y Grigor Dimitrov. Incluso, tras su victoria, el tenista serbio contó que tuvo “un poco de presión del hijo de Messi” puesto que uno de los niños lo clasificó con ocho sobre diez y le pidió “con cara seria” un puntaje perfecto para el próximo partido.