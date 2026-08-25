Las Leonas vs. Australia, por el Mundial de hockey 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Las Leonas y Australia se enfrentan este jueves en el marco de las semifinales del Mundial de hockey sobre césped 2026. El ganador de este cruce se meterá en la pelea por el título, mientras que el perdedor jugará por la medalla de bronce. El partido está programado para las 15.30 (horario argentino) en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica, con televisación de ESPN 2 y transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium.

Las dirigidas por Fernando Ferrara fueron líderes en el Grupo B de la primera ronda (1-1 vs. Estados Unidos, 3-2 vs. Alemania y 2-0 vs. Escocia) y también terminaron en lo más alto en el F en la segunda instancia tras el triunfo ante España por 3-0 y el empate 0-0 con Bélgica. El conjunto australiano, por su parte, a priori es el de mejor rendimiento entre los cuatro semifinalistas (es el único que ya cosechó una derrota). Terminó segundo en las dos etapas de grupos, en las zonas A y E, en ambos casos por debajo de Países Bajos.

Australia intentará dar el golpe ante las Leonas para volver a una final del mundo después de 12 años BAS CZERWINSKI - ANP

La última vez que ambos países se vieron las caras fue el 14 de febrero de este año, en el marco de la FIH Pro League. Entonces, las Leonas se quedaron con la victoria por 3 a 0 en Hobart, Australia, gracias a las anotaciones de Zoe Díaz, Eugenia Trinchinetti y Agustina Gorzelany. El antecedente más reciente en una Copa del Mundo es de 2018, cuando se cruzaron en cuartos de final y Australia ganó por shoot-outs luego de empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario.

Las Leonas vs. Australia: cómo ver online

El encuentro está programado para este jueves a las 15.30 (horario argentino) en Wavre, Bélgica, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, las Leonas corren con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a la final de la Copa del Mundo, en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.63 contra los 4.30 que se repagan por un hipotético triunfo de Australia. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.90.