Los Leones del hielo, campeones: cómo la sed de gloria supera la falta de infraestructura en el deporte

Como muchas en la Argentina, el hockey sobre hielo es una disciplina que se mueve a puro pulmón. En lo puntual, por no tratarse de un deporte popular, como sucede en los países del hemisferio norte, principalmente en Canadá, Rusia, y en los Estados Unidos, donde la NHL se encuentra casi en el mismo nivel de la NBA. En ese sentido, mientras la selección nacional se llevó el oro esta semana en el “Latam Spring Classic”, en Dallas, Texas, los deportistas de nuestro país dan batalla por mantener en pie esta actividad a nivel local.

“Este deporte se encuentra en desarrollo en la Argentina. El hockey en línea nos nutre de muchos jugadores, incluso algunos para la selección. Debido a que el equipamiento y las reglas son similares, los deportistas le agarran la mano de inmediato cuando hacen la transición al hielo”, le comenta a LA NACION el director técnico del seleccionado nacional, Dicky Haiek, quien desde hace tres décadas viene impulsando ambas vertientes del deporte en patines, tanto desde lo deportivo como desde los distintos organismos e iniciativas de los que ha formado parte.

La Selección de hockey sobre hielo que festejó en Dallas Gentileza Jorge Haiek

Hubo una época, hace 30 o 40 años, en la que en la Argentina había muchísimas pistas de patinaje sobre hielo. Luego comenzaron a desaparecer, una por una, producto de las crisis económicas y los altos costos de mantenimiento, sumado a que en el país este tipo de disciplinas cuentan con pocos adeptos. A eso se le sumó la pandemia, que hizo que durante 2020 se cerraran dos de los tres espacios más importantes de la Ciudad de Buenos Aires, y que eran utilizados por el 80 por ciento de los deportistas que realizan estas prácticas.

Actualmente, la única pista de características profesionales en el país se encuentra en Ushuaia, pero al no ser techada, la Argentina no puede competir en el nivel internacional allí, ni tampoco participar de los certámenes de la Federación Internacional de Hockey Sobre hielo (IIHF, por sus siglas en inglés) ya que no cumple con los estándares reglamentarios. En ese sentido, la falta de espacios para prepararse hace aún más dificultosa la tarea para llegar a las competencias de alto rendimiento.

La selección de hockey sobre hielo, en acción en Dallas Gentileza Jorge Haiek

“El tema del entrenamiento es complicado; por lo general, nos juntamos una semana antes en el lugar en el que vamos a competir y hacemos una práctica intensiva. Para este torneo que tenemos por delante, surgió todo muy rápido. Metimos un par de días de ejercicios en Miami y después entrenamos en el lugar donde se juegan los partidos, que es una de las pistas donde practican los Dallas Stars, un equipo de la NHL. Fue increíble, nunca había visto un hielo tan hermoso”, describe Haiek.

Lejos de vivir del deporte, pero con una garra que los ha llevado a colocarse entre los mejores equipos a nivel panamericano, el seleccionado actual está compuesto por varios jugadores residentes en la Argentina y en el exterior. Entre sus figuras cuenta con Owen Haiek, quien participó en el Mundial de In-line Hockey en Bratislava, Eslovaquia, y hasta 2019 fue jugador de Ontario Hockey Academy, en Canadá; Matias Weir, excapitán de los Palm Beach Hawks y actual jugador de Florida Atlantic University; Ethan y Brody Lim, de South Florida Hockey Academy, y también varios jugadores provenientes del Club Andino Ushuaia.

La Selección Argentina de hockey sobre hielo Gentileza Jorge Haiek

Desde el debut, en 2012, tanto el seleccionado de hombres como femenino han participado en tres torneos panamericanos que se realizaron en México en 2015, 2016 y 2017. Allí, el equipo femenino logró una medalla de bronce y una de plata, y el masculino una de bronce, según comenta Haiek, quien agrega: “También jugamos el torneo Latam Cup de 2018, 2019 y 2021, y esperamos el de 2022. Este año también tenemos la intención de ser convocados para la Development Cup, un torneo exclusivo para los equipos de la IIHF que no pueden jugar los mundiales, algo por lo que venimos insistiendo para ser parte de la competencia”.

Si bien todavía hay mucho por recorrer, las expectativas del equipo argentino en este deporte son grandes, aunque por ahora los ojos están puestos en formar parte de las competencias de IIHF y continuar con el programa panamericano. Mientras tanto, la idea de poder alcanzar los estándares para subir de categoría competitiva sigue en pie. Quizás soñar con un techo para aquella pista en “el fin del mundo” sea un sueño que algún día se haga realidad.

Ganadores: la celebración del equipo nacional de hockey sobre hielo. Gentileza Jorge Haiek

Semana de oro para la Selección Argentina en el “Spring Classic”

La semana pasada, la selección argentina de hockey sobre hielo se quedó con el primer puesto de la primera edición de la “Latam Spring Classic,” que se realizó en el Children’s Health Starcenter, de Dallas, Texas. Esta primera edición contó con el apoyo logístico y económico de la franquicia profesional de la NHL, los Dallas Stars, con el fin de fomentar el hockey sobre hielo en la comunidad hispanohablante.

Para este logro histórico, la selección venció el jueves a Venezuela por 11-3, y a la selección colombiana ese mismo día por 8 a 3. El viernes, el partido ante Puerto Rico la albiceleste ganó por 4-2 y el sábado, venció a Brasil por 10-6. En la semifinal, se impuso nuevamente ante los venezolanos, esta vez por 9-2 y en la final, también ante los puertorriqueños, por 6-3.

“Estamos muy contentos. Es la primera vez que la selección argentina masculina consigue una medalla de oro en un torneo, así que esta es una fecha histórica. Son muchos años de laburo. Desde 1997, que hicimos la asociación y que venimos trabajando para que pase esto, así que es un día de festejo para el hockey sobre hielo argentino” expresó Haiek tras ganar la final. Un primer puesto que no es sólo una medalla, sino también una demostración de que hay talento sobre esos patines que llevan la blanquiceleste y de que la sed de gloria puede superar a las numerosas dificultades.