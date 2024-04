Batalla campal en un encuentro de hockey sobre hielo en el Madison Square Garden: cinco peleas simultáneas en dos segundos de juego

Escuchar

Un par de segundos fue suficiente para que se desatara un verdadero escándalo en el Madison Square Garden. La escena pareció sacada de una ficción, pero no fue así, porque uno de los partidos más esperados de una nueva jornada de la NHL, en los Estados Unidos, el choque entre New York Rangers y New Jersey Devils, dos poderosas franquicias en el universo del hockey sobre hielo, se apoderó todas las miradas porque se desataron cinco peleas simultáneas tras el pitazo que dio comienzo al partido.

Todo se descontroló. Si bien es habitual que dos jugadores terminen a los golpes en esta disciplina, lo que resultó increíble fue que estuviese tan claro que todos estaban dispuestos a desatar la batalla campal. Tanto que se involucraron casi todos los jugadores de campo y los combates se extendieron durante varios minutos.

Según los medios estadounidenses, había un clima caliente entre los dos equipos y cuentas pendientes entre dos jugadores: Matt Rempe, de los Rangers, y Kurtis MacDermid, de New Jersey. Es que el 11 de marzo último los Devils jugaron ante la franquicia de New York también en el Madison y Rempe rechazó la oferta de MacDermid de pelear al principio del juego. Pero los problemas se arrastran desde el 22 de febrero, cuando Rempe le dio un topetazo a Nathan Bastian, lo que lo dejó nocaut y le provocó la quebradura de una costilla. Incluso, en el partido del 11 de marzo Rempe sacó del campo a otro jugador de los Devils por un codazo alto, por el que le dieron cuatro fechas de suspensión.

Matt Rempe fue uno de los ocho expulsados por la batalla campal en el Madison Square Garden(AP Photo/Mary Altaffer) Mary Altaffer - AP

Según explican los propios protagonistas las peleas fueron espontáneas. “ Fue fantástico ver al equipo responder de esa manera y apoyarse mutuamente ”, dijo MacDermid, que no jugó el partido porque había sido expulsado. Además, dijo sobre Rempe, de 21 años: “ Le tengo mucho respeto, es un chico joven que intenta hacer lo suyo ”.

Cuando el caos terminó y se pudo calmar la “pelea estelar”, como muchos fanáticos de esta disciplina la catalogaron en las redes sociales, se anunciaron ocho expulsiones . Además de MacDermid y Rempe, los neoyorquinos Jacob Trouba, K’Andre Miller y Barclay Goordrow abandonaron la pista, mientras que por los Devils lo hicieron Kevin Bahl, John Merino y Chris Tierney.

“ Había muchas cosas sucediendo a la vez, cinco peleas para comenzar el juego, nadie esperaba eso ”, dijo el entrenador en jefe interino de los Devils, Travis Green, que se cruzó a los gritos con el entrenador de los Rangers, Peter Laviolette, desde los bancos de los suplentes en medio de las peleas. “No tengo idea de por qué Peter estaba molesto. Sus jugadores estaban preparando peleas antes del partido, todos sabemos por qué sucedió esta noche, algo pasó en el juego anterior ”, explicó Green.

La respuesta del entrenador de los Rangers fue un poco más extraña y no intentó bajar la tensión: “ Nuestros muchachos estaban reaccionando a lo que estaba sucediendo alrededor del hielo. Pensé que hicieron un trabajo fantástico, los cinco ”, dijo Laviolette, tras la victoria de su equipo 4-3.

