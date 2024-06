Metropolitanos de hockey sobre césped: la goleada de Ciudad sobre SIC para escaparle a los últimos puestos y el triunfo del líder San Fernando A en varones

Escuchar

Un nuevo fin de semana de acción en los Torneos Metropolitanos dejó todo como estaba antes de comenzar el sábado. Porque San Fernando A y Lomas ganaron en caballeros y damas respectivamente, y así mantuvieron sus posiciones de privilegio. Claro que hay una diferencia sustancial. Mientras San Fernando A es perseguido a sólo un punto por Hurling, Lomas continúa con una diferencia de ocho con respecto a Santa Bárbara.

Entre los varones Hurling sigue por la senda de la victoria y no afloja el ritmo. Como local superó a San Fernando B por 2 a 1. Ducilo ratificó su buen momento y en su cancha venció a Banco Desarrollo por 3 a 2 mientras Lomas, como local, goleó a Ciudad B po5 a 2, Ciudad A derrotó en su campo a Santa Bárbara por 2 a 1, Mitre se recuperó con un 2 a1 como visitante ante Gimnasia y Esgrima y Quilmes, como local, le ganó un partidazo a Universitario por 4 a 3.

El líder no la tenía sencilla ante Banco Provincia. En la previa se esperaba un partido trabado y muy estudiado por parte de los dos, con dos entrenadores, Ignacio Bergner e Ignacio Ortiz, ex compañeros en los Leones, que sabían que todo se definiría por detalles. Y así fue en el arranque.

En el primer cuarto hubo una abundancia de verticalidad por parte de los dos, pero ninguno tuvo eficiencia para definir esos ataques. En la segunda mitad de la primera parte las acciones tomaron una mayor fluidez y la intensidad mutó en situaciones más precisas. En ese panorama, San Fernando A llegó a su primer córner corto y Matías Rey logró abrir el marcador al capturar un rebote. Enseguida el 2-0 llegó casi con la misma fórmula: fijo para el puntero y, tras el rebote, le quedó otra vez al campeón olímpico para definir y lograr su doblete.

Ya en el complemento hubo muchas interrupciones, numerosas jugadas polémicas y un juego más aburrido por la falta de ritmo. Banco Provincia se volcó más decidido al ataque pero aún de esa manera no pudo llegar al descuento. En la acción más importante de esos terceros 15 minutos Beccar Varela le tapó un penal a Minadeo para mantener el cero en su arco. El último cuarto fue aún peor. Más hablado que jugado, con infracciones varias y tarjetas que volaron por los aires para calmar los ánimos. Ambos llegaron pero no lastimaron hasta que Banco, sin su arquero, llegó al corto y con un desvío descontó. Joaquín Toscani fue el autor del gol a dos minutos del cierre. No habría tiempo para más que el 2 a 1 para San Fernando A.

La lucha por la pelota entre San Fernando A y Banco Provincia, con Lucas Vila en la marca G.Mabromata

Entre las mujeres Lomas no perdió la costumbre y como local venció a River por 2 a 0 para lograr su décima victoria en 11 partidos (empató el restante). Además, San Fernando venció en su cancha a St. Catherine’s por 3 a 0, Gimnasia y Esgrima goleó en su campo al colista Vélez por 4 a 0, Italiano, como local, aplastó a Quilmes por 6 a 1, Santa Bárbara, en su cancha, le quitó el invicto a Banco Provincia al derrotarlo por 2 a 1 y Arquitectura se hizo fuerte de visitante para superar a San Lorenzo por 3 a 0.

Con realidades similares se midieron Ciudad y SIC. Ambos equipos ocupan los últimos lugares en la tabla y sólo Vélez está debajo de ellos. Por eso el resultado era clave. Quizá, más para Ciudad, que llegó al juego un punto debajo de su adversario.

Y tal vez por esa razón fue Ciudad el que comenzó con un mejor ritmo e imponiendo las condiciones para abrir el marcador. Iban apenas 3 minutos cuando Francisca Concetti se filtró por el medio y abrió para Galli, quien tiró el centro a la posición de Iacoponi. Esta cedió para Bruggesser, la ex Leoncita tiró y contuvo Tomei pero la arquera no pudo hacer nada para que en el rebote, Concetti abriera el marcador. SIC reaccionó pero Martina Van der Molen estuvo muy firme en el arco y el primer cuarto terminó con la ventaja mínima de Ciudad.

La propia Van der Molen volvió a ser protagonista en el inicio del segundo cuarto, cuando tras una gran jugada del conjunto de Cornejo tuvo su gran chance, pero la reacción fue brillante y el empate no llegó. Así el equipo de Santiago Capurro aprovechó esa falta de efectividad de su rival. Bruggesser encaró desde la mitad de la cancha y envió el pase hacia adelante, Tomei despejó al medio con el pie, Victoria Miranda capturó el rebote y de medio vuelta la clavó de revés al ángulo. Iban 22 minutos y Ciudad estaba tranquilo. En el marcador y en el juego. SIC, de todos modos, se fue con todo al ataque y de tanto insistir logró el descuento apenas tres minutos después gracias a una arrastrada de corto de Sofía Leal. El 2-1 no sólo dejó a SIC a tiro del empate sino que le permitió al partido asegurar emoción para la segunda mitad.

De todos modos el tercer cuarto se inició con dos equipos más tranquilos aunque Ciudad volvió a golpear. Otra vez de la mano de Bruggesser se acercó al arco de SIC por la izquierda, la combinación con Delfina Galli fue efectiva y a los 36 minutos, de media vuelta y de push definió a la perfección al segundo palo para aumentar la ventaja. Ciudad siguió inquietando a través de Miranda como actriz central en ese pasaje del juego pero no tuvo precisión para definir. Del otro lado, Van der Molen volvió a lucirse en un par de oportunidades. En el parcial final apareció de nuevo Brisa Bruggesser que a los 17 minutos inició otro arranque por la izquierda. Encaró hacia el medio y tiró de derecha arriba. Golazo y goleada por 4 a 1 para Ciudad, que bancó firme los últimos ataques del conjunto de Germán Orozco, que se fue vacío. Y preocupado.

LA NACION