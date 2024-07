París 2024: el golazo de córner corto de Eugenia Trinchinetti para las Leonas y la explicación del entrenador, Fernando Ferrara

Escuchar

El reloj quedó clavado cuando quedaban 9 minutos y 16 segundos del segundo cuarto. Las Leonas se trepaban sobre Eugenia Trinchinetti, autora de un golazo para el 2-0 parcial ante España, que encarrilaba la tercera victoria consecutiva en los Juegos Olímpicos de París. Los hinchas más fanáticos hablaron en las redes sociales de “hockey champagne”. Lo cierto es que fue una jugada en un córner corto que sirvió para sacar más luz en el marcador ante las ibéricas. Un tanto de pizarrón que sirve para tener en cuenta de cara a lo que viene: Australia y Gran Bretaña, los dos rivales más fuertes de la fase de grupos.

El córner corto tuvo la intervención de cuatro leonas: Juana Castellaro en el servicio, Agustina Gorzelany en el primer remate, María José Granatto en el desvío hacia el centro y Trinchinetti en el toque final. Todo, en cinco segundos y ante la atónita mirada de las defensoras españolas vestidas de blanco. Fernando Ferrara, entrenador de las Leonas, explicó la jugada a LA NACIÓN: “Es un desvío de Majo, de revés. Siempre las jugadoras tienen posiciones finales para llegar, como Trinchi [por Trinchinetti] en el segundo palo” , detalló el DT.

Ferrara agrega: “Queda un doble desvío espectacular porque Majo [por Granatto] no la termina de desviar hacia el arco y entonces Trinchi que está ahí posicionada en el segundo palo, la toca. Obviamente que está entrenado, no para hacer doble desvío sino para hacer corrección, que es otra cosa. Es cuando, por ejemplo, no la paramos bien en el córner y ya sabemos para dónde jugar, así no hay improvisación. Por eso, para ser honesto, no es jugada preparada el doble desvío, pero sí es una cosa preparada que siempre hay posiciones finales de corrección y por eso Euge la termina desviando tranquila”, completó el entrenador argentino de las Leonas.

Trinchinetti, otra vez decisiva

No es la primera vez que Eugenia Trinchinetti (jugadora de San Fernando) inscribe su nombre en el marcador con un gol trascendental para las Leonas. Fue ella la que le dio la clasificación olímpica al equipo en los Panamericanos del año pasado, en Santiago de Chile. En la final por el oro, las Leonas vencieron por 2-1 a Estados Unidos con un tanto de “Trinchi” en la agonía del partido. Ahora, esta mediocampista con llegada de 27 años volvió a ser fundamental para el equipo argentino con otra conquista, esta vez en un córner corto .

Luego del encuentro, la goleadora habló con la TV Pública: “Fue un partido sufridísimo, pero por suerte nos quedamos con los tres puntos”, dijo Trinchinetti. Y agregó: “Fue duro, porque con España nos conocemos un montón y veníamos de jugar dos amistosos. Es un partido que nos gusta. Iba a ser así. España también se jugaba todo. Muy satisfecha con la defensa del equipo. Creo que hoy por momentos la vimos bastante negra. Gracias al cielo, la China [Cristina Cosentino, la arquera] tuvo un día espectacular y nos salvó de algunas. Así que me quedo con eso: la defensa del equipo, la comunicación y el no darse por vencido ”.

“Fueron dos tiempos distintos. Yo pensé que con el 1-0 o el 2-0 se nos iba a abrir un poquito más el arco, pero no fue así y tuvimos que remar un poquito la situación. Tuvimos dos tarjetas de vuelta [a Sofía Toccalino y a Zoe Díaz], que venimos fallando un poco en eso. Parecen detalles, pero no lo son. Hoy, jugar con dos menos es otro partido. Hay que rever eso para el próximo partido: defender con ocho quema piernas, quema cabeza... pero me quedo con eso. Creo que el comunicarnos constantemente en forma positiva es lo que nos llevó hoy a obtener los tres puntos ”, agregó Trinchinetti tras el triunfo.

“Sabemos que esto es partido a partido”, continuó la jugadora argentina. “Paso a paso. Nos quedamos con eso. Ayer con Sudáfrica fue durísimo, todos los equipos quieren dar su mejor versión. Sabemos que es así. Vamos construyendo partido a partido. Mañana es Australia y después Gran Bretaña. Nos falta una cuotita todavía para demostrar lo que este equipo puede hacer”, completó Trinchinetti. Otra leona, Pilar Campoy, habló en TyC Sports: “Primero arrancamos agresivas y después nos tocó defender. Sufrimos un poquito, pero creo que lo hicimos de buena manera. Había que ganar, que era lo importante. Contentas por eso”, dijo. Y añadió: “Nos quedan dos partidos durísimos. Ya vamos tres de tres, eso es muy importante. Así que a seguir sumando”.

