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Semifinales del Mundial de hockey, con las Leonas y los Leones: cuándo se juegan y todo lo que hay que saber

Ambos seleccionados se metieron entre los cuatro mejores de la Copa del Mundo que se juega en Bélgica-Países Bajos y que se cierra este fin de semana

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Con la ilusión de volver a pelear por el título, las Leonas jugarán las semifinales del Mundial de hockey ante Australia
Con la ilusión de volver a pelear por el título, las Leonas jugarán las semifinales del Mundial de hockey ante AustraliaBen McShane - Sportsfile

Las Leonas y los Leones se metieron en las semifinales del Mundial de hockey sobre césped 2026. Ambos seleccionados disputarán la llave de los cuatro mejores con el objetivo y la ilusión de clasificarse a la final y pelear por el trofeo más preciado. El equipo femenino se enfrentará a Australia este jueves a las 15.30 (horario argentino) y el masculino se verá las caras con Alemania el viernes, también a las 15.30.

Las dirigidas por Fernando Ferrara fueron líderes en el Grupo B de la primera ronda (1-1 vs. Estados Unidos, 3-2 vs. Alemania y 2-0 vs. Escocia) y también terminaron en lo más alto en el F en la segunda instancia tras el triunfo ante España por 3-0 y el empate 0-0 con Bélgica. Si ganan, se cruzarán con el ganador del cruce entre Países Bajos y Bélgica en la final del sábado. De lo contrario, jugarán contra el perdedor de ese mano a mano, por el tercer puesto.

Las Leonas se quedaron con el primer puesto en el Grupo F y avanzaron a las semifinales
Las Leonas se quedaron con el primer puesto en el Grupo F y avanzaron a las semifinalesFIH

Los comandados por Lucas Rey, por su parte, quedaron segundos tanto en la zona A (3-0 vs. Japón, 1-3 vs. Países Bajos y 7-1 vs. Nueva Zelanda) como en la E (3-1 vs. Inglaterra y 5-3 vs. India), en ambos casos por detrás del conjunto neerlandés. En la otra semifinal se enfrentarán Países Bajos y España. Los ganadores de ambas series chocarán en la definición del domingo y los perdedores se disputarán la medalla de bronce un rato antes.

Cronograma de las semifinales del Mundial de hockey

Rama femenina

  • Países Bajos vs. Bélgica - Jueves 27 de agosto a las 13 en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, Países Bajos.
  • Argentina vs. Australia - Jueves 27 de agosto a las 15.30 en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica.

Rama masculina

  • Países Bajos vs. España - Viernes 28 de agosto a las 13 en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, Países Bajos.
  • Alemania vs. Argentina - Viernes 28 de agosto a las 15.30 en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica.
Los Leones hicieron historia al meterse entre los cuatro mejores del mundo por segunda vez en la historia
Los Leones hicieron historia al meterse entre los cuatro mejores del mundo por segunda vez en la historia

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Plantel de las Leonas

  • Cristina Cosentino
  • Mercedes Artola
  • Agustina Gorzelany
  • Valentina Raposo
  • Sofía Cairo
  • Sofía Toccalino
  • Milagros Alastra
  • Emma Knobl
  • Agostina Alonso
  • Juana Castellaro
  • Victoria Miranda
  • Victoria Sauze
  • Eugenia Trinchinetti
  • Paula Ortíz
  • María José Granatto
  • Victoria Granatto
  • Julieta Jankunas
  • Zoe Díaz
  • Brisa Bruggesser
  • Lara Casas

Plantel de los Leones

  • Matías Andreotti
  • Bautista Capurro
  • Maico Casella
  • Nicolás Cicileo
  • Nicolás Della Torre
  • Tomás Domene
  • Martín Ferreiro
  • Thomas Habif
  • Nehuén Hernando
  • Ignacio Ibarra
  • Nicolás Keenan
  • Tadeo Marcucci
  • Lucas Martínez
  • Lucio Méndez Pin
  • Matías Rey
  • Tomás Ruiz
  • Tomás Santiago
  • Joaquín Toscani
  • Lucas Toscani
  • Facundo Zárate

Tabla de campeonas

Rama femenino

  • Países Bajos - Nueve títulos (Mandelieu 1974, Madrid 1978, Kuala Lumpur 1983, Amstelveen 1986, Sydney 1990, Madrid 2006, La Haya 2014, Londres 2018 y Terrassa-Amstelveen 2022).
  • Argentina (Perth 2002 y Rosario 2010), Alemania (Berlín 1976 y Buenos Aires 1981) y Australia (Dublin 1994 y Utrecht 1998) - Dos.

Rama masculina

  • Pakistán - Cuatro títulos (Barcelona 1971, Buenos Aires 1978, Bombay 1982 y Sydney 1994).
  • Alemania (Kuala Lumpur 2002, Mönchengladbach 2006 y Bhubaneswar-Rourkela 2023), Australia (Londres 1986, Nueva Delhi 2010 y La Haya 2014) y Países Bajos (Amstelveen 1973, Lahore 1990 y Utrecht 1998) - Tres.
  • India (Kuala Lumpur 1975) y Bélgica (Bhubaneswar 2018) - Uno.
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