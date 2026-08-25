Semifinales del Mundial de hockey, con las Leonas y los Leones: cuándo se juegan y todo lo que hay que saber

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Ambos seleccionados se metieron entre los cuatro mejores de la Copa del Mundo que se juega en Bélgica-Países Bajos y que se cierra este fin de semana
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Las Leonas y los Leones se metieron en las semifinales del Mundial de hockey sobre césped 2026. Ambos seleccionados disputarán la llave de los cuatro mejores con el objetivo y la ilusión de clasificarse a la final y pelear por el trofeo más preciado. El equipo femenino se enfrentará a Australia este jueves a las 15.30 (horario argentino) y el masculino se verá las caras con Alemania el viernes, también a las 15.30.
Las dirigidas por Fernando Ferrara fueron líderes en el Grupo B de la primera ronda (1-1 vs. Estados Unidos, 3-2 vs. Alemania y 2-0 vs. Escocia) y también terminaron en lo más alto en el F en la segunda instancia tras el triunfo ante España por 3-0 y el empate 0-0 con Bélgica. Si ganan, se cruzarán con el ganador del cruce entre Países Bajos y Bélgica en la final del sábado. De lo contrario, jugarán contra el perdedor de ese mano a mano, por el tercer puesto.
Los comandados por Lucas Rey, por su parte, quedaron segundos tanto en la zona A (3-0 vs. Japón, 1-3 vs. Países Bajos y 7-1 vs. Nueva Zelanda) como en la E (3-1 vs. Inglaterra y 5-3 vs. India), en ambos casos por detrás del conjunto neerlandés. En la otra semifinal se enfrentarán Países Bajos y España. Los ganadores de ambas series chocarán en la definición del domingo y los perdedores se disputarán la medalla de bronce un rato antes.
Cronograma de las semifinales del Mundial de hockey
Rama femenina
- Países Bajos vs. Bélgica - Jueves 27 de agosto a las 13 en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, Países Bajos.
- Argentina vs. Australia - Jueves 27 de agosto a las 15.30 en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica.
Rama masculina
- Países Bajos vs. España - Viernes 28 de agosto a las 13 en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, Países Bajos.
- Alemania vs. Argentina - Viernes 28 de agosto a las 15.30 en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica.
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
Plantel de las Leonas
- Cristina Cosentino
- Mercedes Artola
- Agustina Gorzelany
- Valentina Raposo
- Sofía Cairo
- Sofía Toccalino
- Milagros Alastra
- Emma Knobl
- Agostina Alonso
- Juana Castellaro
- Victoria Miranda
- Victoria Sauze
- Eugenia Trinchinetti
- Paula Ortíz
- María José Granatto
- Victoria Granatto
- Julieta Jankunas
- Zoe Díaz
- Brisa Bruggesser
- Lara Casas
Plantel de los Leones
- Matías Andreotti
- Bautista Capurro
- Maico Casella
- Nicolás Cicileo
- Nicolás Della Torre
- Tomás Domene
- Martín Ferreiro
- Thomas Habif
- Nehuén Hernando
- Ignacio Ibarra
- Nicolás Keenan
- Tadeo Marcucci
- Lucas Martínez
- Lucio Méndez Pin
- Matías Rey
- Tomás Ruiz
- Tomás Santiago
- Joaquín Toscani
- Lucas Toscani
- Facundo Zárate
Tabla de campeonas
Rama femenino
- Países Bajos - Nueve títulos (Mandelieu 1974, Madrid 1978, Kuala Lumpur 1983, Amstelveen 1986, Sydney 1990, Madrid 2006, La Haya 2014, Londres 2018 y Terrassa-Amstelveen 2022).
- Argentina (Perth 2002 y Rosario 2010), Alemania (Berlín 1976 y Buenos Aires 1981) y Australia (Dublin 1994 y Utrecht 1998) - Dos.
Rama masculina
- Pakistán - Cuatro títulos (Barcelona 1971, Buenos Aires 1978, Bombay 1982 y Sydney 1994).
- Alemania (Kuala Lumpur 2002, Mönchengladbach 2006 y Bhubaneswar-Rourkela 2023), Australia (Londres 1986, Nueva Delhi 2010 y La Haya 2014) y Países Bajos (Amstelveen 1973, Lahore 1990 y Utrecht 1998) - Tres.
- India (Kuala Lumpur 1975) y Bélgica (Bhubaneswar 2018) - Uno.
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