Semifinales del Mundial de hockey, con las Leonas y los Leones: cuándo se juegan y todo lo que hay que saber

Las Leonas y los Leones se metieron en las semifinales del Mundial de hockey sobre césped 2026. Ambos seleccionados disputarán la llave de los cuatro mejores con el objetivo y la ilusión de clasificarse a la final y pelear por el trofeo más preciado. El equipo femenino se enfrentará a Australia este jueves a las 15.30 (horario argentino) y el masculino se verá las caras con Alemania el viernes, también a las 15.30.

Las dirigidas por Fernando Ferrara fueron líderes en el Grupo B de la primera ronda (1-1 vs. Estados Unidos, 3-2 vs. Alemania y 2-0 vs. Escocia) y también terminaron en lo más alto en el F en la segunda instancia tras el triunfo ante España por 3-0 y el empate 0-0 con Bélgica. Si ganan, se cruzarán con el ganador del cruce entre Países Bajos y Bélgica en la final del sábado. De lo contrario, jugarán contra el perdedor de ese mano a mano, por el tercer puesto.

Las Leonas se quedaron con el primer puesto en el Grupo F y avanzaron a las semifinales FIH

Los comandados por Lucas Rey, por su parte, quedaron segundos tanto en la zona A (3-0 vs. Japón, 1-3 vs. Países Bajos y 7-1 vs. Nueva Zelanda) como en la E (3-1 vs. Inglaterra y 5-3 vs. India), en ambos casos por detrás del conjunto neerlandés. En la otra semifinal se enfrentarán Países Bajos y España. Los ganadores de ambas series chocarán en la definición del domingo y los perdedores se disputarán la medalla de bronce un rato antes.

Cronograma de las semifinales del Mundial de hockey

Rama femenina

Países Bajos vs. Bélgica - Jueves 27 de agosto a las 13 en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, Países Bajos.

- Jueves 27 de agosto a las 13 en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, Países Bajos. Argentina vs. Australia - Jueves 27 de agosto a las 15.30 en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica.

Rama masculina

Países Bajos vs. España - Viernes 28 de agosto a las 13 en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, Países Bajos.

- Viernes 28 de agosto a las 13 en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, Países Bajos. Alemania vs. Argentina - Viernes 28 de agosto a las 15.30 en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica.

Los Leones hicieron historia al meterse entre los cuatro mejores del mundo por segunda vez en la historia

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Plantel de las Leonas

Cristina Cosentino

Mercedes Artola

Agustina Gorzelany

Valentina Raposo

Sofía Cairo

Sofía Toccalino

Milagros Alastra

Emma Knobl

Agostina Alonso

Juana Castellaro

Victoria Miranda

Victoria Sauze

Eugenia Trinchinetti

Paula Ortíz

María José Granatto

Victoria Granatto

Julieta Jankunas

Zoe Díaz

Brisa Bruggesser

Lara Casas

Plantel de los Leones

Matías Andreotti

Bautista Capurro

Maico Casella

Nicolás Cicileo

Nicolás Della Torre

Tomás Domene

Martín Ferreiro

Thomas Habif

Nehuén Hernando

Ignacio Ibarra

Nicolás Keenan

Tadeo Marcucci

Lucas Martínez

Lucio Méndez Pin

Matías Rey

Tomás Ruiz

Tomás Santiago

Joaquín Toscani

Lucas Toscani

Facundo Zárate

Tabla de campeonas

Rama femenino

Países Bajos - Nueve títulos (Mandelieu 1974, Madrid 1978, Kuala Lumpur 1983, Amstelveen 1986, Sydney 1990, Madrid 2006, La Haya 2014, Londres 2018 y Terrassa-Amstelveen 2022).

- Nueve títulos (Mandelieu 1974, Madrid 1978, Kuala Lumpur 1983, Amstelveen 1986, Sydney 1990, Madrid 2006, La Haya 2014, Londres 2018 y Terrassa-Amstelveen 2022). Argentina (Perth 2002 y Rosario 2010), Alemania (Berlín 1976 y Buenos Aires 1981) y Australia (Dublin 1994 y Utrecht 1998) - Dos.

Rama masculina