Jai Opetaia, el campeón más codiciado de la industria: ¿hasta dónde llegará?

El boxeador australiano Jai Opetaia protagonizó en su momento electrizantes combates que lo convirtieron en el campeón mundial de los cruceros mas atractivo desde el ucraniano Olexsandr Usyk. Luego, decidió convertirse en peso pesado y se transformó en una de las piezas mas cotizadas y valiosas de esta industria deportiva. Aunque pocos saben de él, sobre todo en esta parte del mundo.

Nacido en Sídney, con 31 años, expone todos los hábitos y matices culturales que entrelazan a los nativos de Samoa, como su padre, con las raíces de los australianos puros, como su madre. Con una carrera impecable de 31 victorias consecutivas, con 24 KO, fue epicentro de un gran conflicto en este negocio: el de Zuffa Boxing –organismo creado y respaldado por el Congreso estadounidense- contra la Federación Internacional de Boxeo (FIB), que avalaba sus cinturones en los 90,700 kg. Las pomposas bolsas ofertadas por los popes de Zuffa (Dana White y Turki Alalshikh), superiores al millón de dólares, llevaron a Opetaia a boxear por esas coronas, desechando los cinturones de su antigua y tradicional entidad. Fue el primero en dar luz verde a un organismo cuestionado y monopólico.

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Ahora, este atleta apolíneo, de 1,88 metros de altura y buen alcance de brazos, debutará entre los pesados y esto constituye un gran dilema. Su reto será ante el excampeón Deontay Wilder, 41 años, 1,98 metros y 100 kilos, con tres peleas históricas ante Tyson Fury y un legajo admirable de nocauts: 43 sobre 45 victorias. Mas allá de su declive, será un match sumamente atractivo, parte de la cartelera de Tyson Fury vs. Anthony Joshua, el 11 de diciembre, en Cardiff.

Su participación fue un pedido primordial de Netflix, la plataforma digital que emitirá el match. Casi una imposición. Eso marca su cotización del momento.

Jai Opetaia retuvo el título crucero ante Mikaeljan; ahora, intentará brillar entre los pesados Al Powers/Zuffa Boxing - Zuffa Boxing

Una vida activa

Joi representa la cuarta generación de los Opetaia en el boxeo. Aiturao, su bisabuelo, fue peleador en Samoa, en los años 50; Tupuolla, su abuelo, fue campeón de Nueva Zelanda, y su padre, Tapu, fue un duro púgil en la década del 80 y es su actual entrenador.

Joi se crio en los gimnasios y no era feliz en este deporte. Al respecto, destacan sus biógrafos que su madre, Tracey, le decía: “Triunfes o no en el boxeo, yo siempre te amaré. Por eso, juego todos los días a la lotería. Para ganarla y cambiar tu nivel educativo”. El joven pugilista era testigo de los infortunios de su mamá con los juegos de azar y le dijo: “Ma… yo seré tu lotería. Voy a llegar a campeón y te compraré la mejor casa de Sídney”. Y así ocurrió.

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Con 18 años, se convirtió en el boxeador olímpico australiano más joven de todos los tiempos, gracias a su participación en los Juegos de Río 2016. Su inexperiencia contrastaba con su dureza. Ya como profesional, se consagró campeón mundial crucero (FIB) tras vencer por puntos a Mairis Briedis, de Letonia, en Australia, en 2022, con una recompensa agridulce: sufrió una severa fractura de mandíbula que lo obligó a ingerir alimentación líquida a través de un sorbete durante tres meses; no sólo eso: en la noche previa al match falleció su abuela, el ser más querido. Y no pudo despedirla en su sepelio por razones anímicas.

Renunció dos veces al titulo y lo recuperó como y cuando quiso. En la última, aniquiló al armenio Norair Mikaeljan, en Las Vegas y se quedó con su cinto favorito: “Zuffa- The Ring” de los cruceros; aunque le agregaron una porción de interinato (AMB).

Su último triunfo

Casado con Kanesha Murray, prima del goleador histórico del fútbol australiano Tim Cahill, destaca su labor altruista en el Campus de la Esperanza, único refugio comunitario e integral dedicado a proteger y rehabilitar a niños y mujeres sobrevivientes de la violencia, el abuso y la pobreza absoluta en Apia, capital de Samoa, tierra de sus ancestros.

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