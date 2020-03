El presidente de Boca Juniors contó que tiene una relación especial con un cronista de la señal deportiva Fox Sports. Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

El presidente de Boca Juniors Jorge Amor Ameal reveló que tiene una historia personal con el periodista deportivo de la señal Fox Sports, Marcelo Benedetto.

Ameal, actual mandatario y socio vitalicio del club xeneize, contó en una entrevista desde Caracas, en la previa del partido que jugará su equipo contra Caracas FC por la Copa Libertadores, que era habitúe de la platea baja de la Bombonera junto con el abuelo de Benedetto.

-¿Usted toca el piano? Yo toqué cuando era joven en Paternal

-Yo también. ¿Usted no era de (el barrio de) Constitución?

-No, mi abuelo

-Su abuelo veía fútbol conmigo. ¿Sabía, no?

-No

-En la platea baja y me decía que tenía un nieto que quería ser périodista. Me parece que hablaba de usted.

-No sé, no sabía, ja, ja.

Luego, ambos hablaron sobre sus dotes como músicos, antes de comenzar la entrevista con los periodistas del piso de 90 Minutos de Fútbol, donde decidió no responderle a Diego Armando Maradona, que había dicho: "No es 'Ameal'. Es 'Amear'. Yo no lo conozco de ningún lado. No sé si ordeñaba vacas, si vendía leche... No lo conozco y sale diciendo que no le van a dar una plaqueta a Maradona. ¿Quién te la pidió, hermano? ¿Sabés dónde te la podés meter a la plaqueta?".

En ese sentido, Ameal, de 72 años, dijo que recibirán al Diez "como se merece un ídolo".

Gimnasia (LP), equipo que se encuentra último en la tabla de los promedios y es dirigido por Diego Armando Maradona, visitará a Boca Juniors en el marco de la 23° jornada de la Superliga Argentina de Fútbol.

Para ser campeón, el equipo de Miguel Ángel Russo debe ganar y esperar que el puntero del torneo, River Plate, caiga en Tucumán ante Atlético.