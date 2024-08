Juegos Olímpicos 2024: Noah Lyles, el hombre más rápido del mundo que superó la depresión y al que el asma no le permitía hacer deportes

Escuchar

PARÍS (Enviado especial).- Cuando el reloj marcó las 21.45 en la capital francesa, el estadio Stade de France, en la comuna de Saint-Denis y con capacidad para 80.000 personas, se oscureció. No se trató de un desperfecto técnico. Fue el comienzo del show, de las vibraciones, de la explosiva adrenalina. En las tribunas, como si fuera un concierto de Coldplay, los espectadores hicieron brillar el escenario con pulseras que cambiaban de color todo el tiempo, al ritmo de una música fortísima. Poco a poco se fueron encendiendo los reflectores, dejando al descubierto la pista de atletismo lila y los anillos olímpicos blancos. Un locutor comenzó a presentar a los ocho atletas que, en breve, competirían en la final de los 100 metros. Fueron entrando, uno por uno, con un impulso medido. Hasta que fue el turno de Noah Lyles.

Como si estuviera poseído o trajera el impulso de las semifinales, en las que había conseguido una de las dos primeras plazas, el estadounidense de 27 años hizo un ingreso enloquecido, a los saltos, pasado de revoluciones, despegándose de sus contrincantes, que algunos lo miraban con desconfianza. Se ganó la primera ovación, Lyles. Se dio toda una vuelta y volvió a su puesto, a la calle número siete.

Eléctrico, nada parecía frenarlo. Entraron los pocos atletas que faltaban y, ahora sí, quedó (casi) todo preparado para el zarpazo final. Durante unos segundos volvió a sonar la música en uno de los estadios más emblemáticos de los Juegos Olímpicos de París 2024: fue un instante de tensa calma en el que algunos velocistas buscaron concentración y, otros, agitación. Se colocaron en sus posiciones, sonó el disparo y… aquel que pestañeó, perdió.

¡UN ÉPICO PHOTO FINISH!🤩 ¡NOAH LYLES ES CAMPEÓN!🥇



Los 100 metros varonil de #Paris2024 tienen nuevo rey, es el estadounidense que nos regaló una carrera épica, derrotando a Kishane Thompson POR CINCO MILÉSIMAS DE SEGUNDO.🏃🏽‍♂️🔥



Historia pura en el Stade de France🔝 pic.twitter.com/kmXHtrYxrF — Claro Sports (@ClaroSports) August 4, 2024

Lyles, frenético, cerró con potencia los últimos diez metros para marcar un tiempo de 9s79, que lo transformó en el hombre más veloz del planeta. El atleta nacido en Gainesville, en la Florida, logró el mismo tiempo que el jamaiquino Kishane Thompson (23 años), pero el estadounidense celebró por apenas… ¡cinco milésimas de segundo (.784 contra .789)!, teniendo que esperar unos treinta segundos tras el final del apretadísimo sprint, con la revisión en el foto-finish.

Para Lyles se trata de su primera medalla dorada olímpica y coloca a los Estados Unidos en lo más alto del podio en la prueba reina del atletismo por primera vez desde Atenas 2004, cuando Justin Gatlin se convirtió en rey (luego llegó la era Usain Bolt y todas las luces fueron para Jamaica, obviamente).

Atentos a la pantalla: Kishane Thompson, Noah Lyles y Kenneth Bednarek esperan la definición de la carrera tras un final muy parejo MARTIN BERNETTI - AFP

El estadounidense Fred Kerley, campeón mundial hace dos años, se quedó con el bronce (9s81). Mientras que el italiano Marcell Jacobs, campeón olímpico por sorpresa en Tokio 2020, esta vez fue quinto, con un tiempo de 9s85.

No pasa inadvertido, Lyles. Por cómo se mueve y por lo que dice. Medalla de bronce en los 200 metros en Tokio 2020, arribó a París como una de las grandes atracciones del atletismo, sobre todo después de ganar tres medallas de oro en el Mundial de Budapest 2023, cuando culminó en lo más alto en los 100 y 200 metros, además de la posta 4x100.

Es un showman, Lyles, pero durante su carrera no siempre lo acompañó la misma sonrisa que en el final del domingo francés lo escoltó durante su vuelta olímpica por la pista de atletismo del Stade de France, cuando se quitó el cartelito de su dorsal (número 1328) para mostrárselo al público, como diciendo: ‘Yo estoy acá’.

La bandera y una carrera sin fin; Noah Lyles festeja su mayor triunfo BEN STANSALL - AFP

Hoy baila, gesticula cuando lo filman y es cómplice del público, pero no fue hace mucho tiempo cuando admitió haber superado una depresión. En 2020 contó que tomaba antidepresivos y que estaba haciendo terapia, lo que lo convirtió, de manera indirecta, en un activista en favor de la salud mental, en un momento en el que la cuestión ganaba protagonismo en los medios con casos como los de la tenista Naomi Osaka o la estrella de la gimnasia artística Simone Biles.

“He demostrado que puedo sumergirme en una tormenta de pensamientos oscuros y salir de ella”, confesó Lyles, según la agencia AFP. Aquella imagen opaca desentonaba con la colorida que había venido exhibiendo con frecuencia en la pista. Pero logró espantar los fantasmas y vaya si volvió a disfrutar. Además de resaltar por sus piernas poderosas, llama la atención por sus cambios de look en el cabello, algunos inspirados en el animé Dragon Ball Z. “Soy un gran fan de Dragon Ball y para ganar hace falta ese ultrainstinto [NdR: una técnica o estado que provoca que el cuerpo reaccione de forma instintiva ante los ataques de los rivales]. Goku logra ese ultrainstinto en su forma final”, había dicho, son sonrojarse, en 2019. Llegó a correr con medias de distintos colores y en diversas victorias fue fotografiado haciendo gestos de sus héroes de animes.

La llegada de los 100 metros, a toda velocidad JEWEL SAMAD - AFP

A los cuatro años, Lyles tuvo severos problemas respiratorios (asma) que no le permitían hacer deporte. También padeció un trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad (TDAH) y dislexia. “Fueron muchas noches en el hospital, sin dormir, con el respirador, tomando medicamentos. Fue un largo período, pensé que nunca me iba a recuperar. Me hicieron estudios del sueño para descubrir si había formas en las que pudiera descansar. Recuerdo el ladrido de mi perro por toda la casa, él sabía que estaba enfermo. Los deportes definitivamente estaban fuera de discusión, no podía hacerlos. Fue un largo período en el que pensé que no iba a recuperarme. Pasé una cirugía para que me extirparan las amígdalas porque me estaban haciendo daño. Y ahora, miren, dónde estoy”, confesó, hace unos años.

Hoy trabaja con tres terapeutas distintos. No le agrada mucho que lo comparen con Bolt. Al margen, no debería importarle: puede ufanarse de ser, hoy, el hombre más rápido del planeta.