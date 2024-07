Juegos Olímpicos 2024: Tom Daley, un emblemático clavadista británico, logró la medalla de plata, pero su lucha gana en otros ámbitos

Escuchar

Tom Daley, un emblemático clavadista británico, logró este lunes una medalla de plata en la plataforma de 10 metros sincronizados de París 2024, en la que triunfó China y los mexicanos Kevin Berlín y Randal Willars acariciaron el podio.

Daley, que compite en sus quintos Juegos Olímpicos a los 30 años, sumó esta plata a una trayectoria en la que relucen también tres bronces y un oro, el único que dejó escapar la todopoderosa China en el concurso de Tokio 2020.

En esta ocasión Daley formó pareja con Noah Williams, sustituto del lesionado Matty Lee, y completó sus seis saltos con un resultado de 463.44 puntos, sólo por detrás de los chinos Hao Yang y Junjie Lian, dominadores absolutos de la competición con 490.35. China, dominadora olímpica de este deporte desde 1988, suma por ahora los dos oros en juego en París.

Una espectacular imagen de Tom Daley Mike Egerton - PA Wire

Daley, que debutó como olímpico en Pekín 2008, es también reconocido por su activismo por los derechos LGBTIQ+ y uno de los deportistas de mayor perfil que hicieron pública su homosexualidad. El clavadista está casado con el cineasta estadounidense Dustin Lance Black, ganador de un Oscar al mejor guion original por la película ‘Milk’ en 2009. Daley, que no tenía planes de competir en París, retomó la adrenalina porque uno de sus dos hijos le pidió verlo saltar.

“El año pasado por estas fechas decidí volver sin saber si entraría en el equipo”, explicó este lunes. “Lograr esto delante de mi hijo más grande, que me pidió que volviera, es muy especial”, contó, quien recibió el lanzamiento de una mamadera, que le arrojó Phoneix, sujetado por su padre desde la platea. Más tarde, se permitió una broma con la escena: “Estaban parados justo encima de la zona mixta cuando estábamos haciendo nuestras entrevistas y Phoenix me arrojó su biberón. Tendré que devolvérselo en algún momento. Casi mata a alguien o a uno de los periodistas de la BBC... Fue muy agradable tenerlo allí y compartir eso”, recordó.

Luego de conseguir el oro en Tokio, Daley afirmó: “Me siento orgulloso de decir que soy gay y también campeón olímpico. Cuando era joven nunca pensé que lograría nada por ser como soy”. Y fue más allá: “Espero que mi experiencia pueda inspirar a otros jóvenes LGTBIQ+ y demostrarles que pueden conseguir lo que sea”.

Los británicos Thomas Daley y Noah Williams celebran el segundo puesto en los saltos sincronizados, en la plataforma de 10 metros sincronizados de París 2024 Mike Egerton - PA Wire

“Salí del armario en diciembre de 2013 y cuando era más joven, siempre sentí que estaba solo, que era diferente, que no encajaba y había algo en mí que nunca iba a ser tan bueno como la sociedad quería que fuera”, explicó, tiempo atrás. “Espero que cualquier joven LGBT pueda ver que no importa cuán solo se sienta en este momento, no está solo y puede lograr cualquier cosa. Hay muchos miembros de la familia que elegís aquí que están listos para apoyarte”, comentó, luego de un gran triunfo.

A fines de 2013, con tan sólo 19 años y dos Juegos Olímpicos (Pekín 2008 y Londres 2012) sobre sus hombros, Daley decidió contar su historia a través de su canal de YouTube con el objetivo de responder a aquellos rumores y especulaciones sobre su orientación sexual. “Mi vida ha cambiado radicalmente esta primavera cuando conocí a alguien. Me hace sentir tan feliz y tan seguro. Ese alguien es un hombre”. Desde aquel momento, su vida cambió drásticamente y a pesar de conseguir la aceptación, recibió mensajes negativos en sus redes sociales. Los miedos, las inseguridades siguieron presentes en su vida hasta que se colgó la medalla de oro en el trampolín de 100 metros en Tokio.

Tom Daley y Noah Williams, en el aire Patrick Khachfe - Getty Images Europe

Daley completó ahora su set olímpico. Tras ganar la medalla de oro en los Juegos de Tokio, celebró su medalla de plata con su compañero de saltos, Noah Williams. Tom volvió a la competición antes de París después de una pausa de dos años por una razón emotiva: su hijo Robbie quería ver a su padre competir en unos Juegos Olímpicos. Fue un momento especial para el atleta británico capturado por el fotógrafo de Getty Images, Clive Rose, que terminó en una celebración espontánea: un beso después de la ceremonia de premiación. Tom y su compañero de saltos Noah, presentaron sus medallas de plata a su manera. El momento de la imagen de apertura de esta historia refleja todas las emociones y sentimientos liberados por estos atletas de alto rendimiento.

La mayor emoción de la mañana en el Centro Acuático parisino se centró en la pugna por el bronce, que los canadienses Rylan Wiens y Nathan Zsombor-Murray (422.13 puntos) conservaron en el último clavado frente a Berlín y Willars (418.65). La dupla mexicana fue de menos a más en el concurso, alentada por sus entusiastas aficionados, y se quedó muy cerca de brindarle al país un segundo bronce en París.

“Son mis segundos Juegos y nos quedamos a tres puntos”, lamentó Berlín, entre lágrimas. “Fui cuarto también en Tokio y desde entonces trabajé mucho en el plano mental. Mucha gente lo vio como malo y estuve deprimido un tiempo, pero hoy me levanté. Di lo mejor en cada clavado”.

LA NACION