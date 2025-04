Conmebol reclama a la Justicia paraguaya millones de dólares del FIFAgate

A poco más de un mes para que se cumpla una década del FIFAgate, el mayor escándalo de corrupción en la historia del fútbol, la Confederación Sudamericana (Conmebol) le reclamó a la justicia paraguaya que acelere la investigación sobre el patrimonio de Nicolás Leoz, expresidente de la entidad fallecido en 2019 e implicado en el caso. En este sentido, los delegados de los diez países miembros recibieron la semana pasada el informe sobre el estado de situación de la pesquisa judicial, iniciada contra el Banco Atlas por presunto lavado de dinero.

“La máxima autoridad de la CONMEBOL ratificó con firmeza la decisión de continuar los esfuerzos por la recuperación del dinero robado al fútbol sudamericano por la corrupción, así como la persecución penal de los responsables”, indicó la confederación en un comunicado. Claudio Lovera, apoderado legal de la Conmebol, explicó a los integrantes del Congreso todas las medidas que se tomaron en la causa: “A través de una auditoría forense, fue recopilada información de los manejos financieros y administrativos entre el 2000 y el 2015. Fueron detectadas al menos cuatro modalidades de hechos sospechosos de causar daños patrimoniales a la institución. Una de ellas fue la transferencia directa de cerca de USD 28 millones de cuentas de la CONMEBOL a cuentas personales de Nicolás Leoz en el Banco do Brasil”, expuso el abogado.

El paraguayo Nicolás Leoz presidió la Confederación Sudamericana de Fútbol durante casi tres décadas; murió en 2019

La auditoría mencionada, sin embargo, no incluía las transferencias de Leoz en 2013 en el Banco Atlas de Paraguay. Ese año, Leoz renunció a sus cargos en Conmebol y FIFA. A pesar del movimiento de dinero -y los montos-, la confederación denunció a la entidad bancaria por “no haber activado las debidas diligencias por las normas vigentes para el combate al lavado de dinero”.

En el 2020, la Dirección Jurídica de la CONMEBOL accedió a nuevos datos -no disponibles al momento de la referida auditoría- acerca de fuertes depósitos realizados por Nicolás Leoz en el Banco Atlas en el 2013, año en que el dirigente renunció a sus cargos en la CONMEBOL y la FIFA. Pese a la importancia de las operaciones, el Banco no activó las debidas diligencias establecidas por las normas vigentes para el combate al lavado de dinero. Más: “Tres años más tarde, el Banco Atlas acordó constituir millonarios fideicomisos con el ex dirigente deportivo y lo hizo, una vez más, ignorando las diligencias exigidas por la legislación vigente”. El Ministerio Público fiscal allanó la sede del Banco Atlas en busca de documentación, pero la causa aún no tiene resolución. “La Conmebol aguarda un pronunciamiento por parte del Ministerio Público a efectos de impulsar la persecución penal respecto a estos hechos”, concluyó la confederación.

La denuncia de 2017 contra Leoz y Figueredo

En junio de 2017, la Conmebol denunció a Leoz y al uruguayo Eugenio Figueredo por “apropiación, lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, asociación criminal y lavado de dinero”. El objetivo de la Conmebol era reconstruir la ruta de casi 129 millones de dólares y recuperarlos. El documento presentado en la justicia paraguaya identificaba varios mecanismos mediante los cuales se habría desviado el dinero: US$ 10,42 millones transferidos entre 2000 y 2005 a cuentas de Banco do Brasil a nombre de Nicolás Leoz; US$ 16,52 millones girados entre 2005 y 2009 a cuenta de NL Stevia S. A. (creada por el propio Leoz junto con sus hijas María Celeste y Nora Cecilia el 17 de agosto de 2005); US$ 33,28 millones derivados entre 2000 y 2004 a cuentas no identificadas; US$ 58,02 millones a empresas denunciadas en Estados Unidos por presuntos lavado de dinero, fraude y soborno, todas incluidas en la acusación del FIFAgate.

Eugenio Figueredo, uno de los condenados en el FIFAgate, fue presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol

Además, la Conmebol denunció entonces que entre 2011 y 2013 se instruyó a T&T (una empresa radicada en Islas Caimán que tuvo los derechos de televisación de la Copa Libertadores desde fines de los años 90 hasta 2024) para que librara pagos por US$ 10,42 millones a empresas acusadas en el FIFAgate, como Yorkfields S. A., Cross Trading S. A., Arco Business Development Ltd. y Torneos y Competencias. “Desde fines de los noventas, cualquier paraguayo de a pie necesita hasta un certificado de la vacuna contra la aftosa para transferir medio millón de dólares. Leoz giró varios millones de dólares. Y nadie dijo nada”, denunciaron entonces desde el estudio jurídico contratado por la Conmebol para seguir el tema. Ahora, la entidad insiste ante la Justicia en busca de recuperar el dinero.

LA NACION