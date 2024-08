A qué hora es la Ceremonia de Clausura de los Juegos Olímpicos París 2024

Escuchar

Este domingo concluyen los Juegos Olímpicos París 2024. Tras dos semanas de intensa e ininterrumpida actividad en la capital francesa, la 33° edición del evento multidisciplinario más importante del mundo llega a su fin con la ansiada Ceremonia de Clausura, que abrirá camino hacia el nuevo Ciclo Olímpico de cara a Los Ángeles 2028. La celebración, que comienza a las 16 (hora argentina), se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports y la TV Pública, como así también por streaming por intermedio de la plataforma TyC Sports Play y el canal de YouTube de Claro Sports.

Además de la fiesta, que se llevará a cabo en el Stade de France de Saint Dennis, también habrá otros momentos protocolares este domingo 11 de agosto: la entrega de las últimas medallas, un desfile de atletas, la extinción de la llama olímpica, así como la proclamación del cierre de los Juegos por parte del presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, quien abandonará su cargo en marzo de 2025, según determina la Carta Olímpica.

El Stade de France, donde se realizaron todas las pruebas de atletismo de París 2024 ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

Todo el evento que le dará cierre a los Juegos Olímpicos se puede ver en vivo por streaming a través de la plataforma TyC Sports Play y el canal de YouTube de Claro Sports, como ocurrió con todas las disciplinas a lo largo de la competencia. Por otro lado, TyC Sports y la TV Pública cuentan con los derechos televisivos de París 2024, por lo que también emitirán el show completo.

El evento también, como de costumbre, le dará protagonismo a Los Ángeles, la ciudad que organizará los próximos Juegos en 2028. Ya se dio a conocer que el actor estadounidense Tom Cruise, la estrella más arriesgada de Hollywood, se encargará de hacer un número espectacular que culminaría con el traspaso de la bandera olímpica entre París y Los Ángeles.

En el plano musical, el espectáculo contará con una banda sonora original, reinterpretaciones inéditas y la participación de cantantes de renombre a nivel mundial. Según el diario Le Parisien, los grupos Air y Phoenix -leyendas del electro y representantes de la ‘French Touch’- también estarán presentes. Por último, H.E.R. (acrónimo de Having Everything Revealed), galardonada con cinco premios Grammys, sería la encargada de entonar las estrofas del himno nacional de Estados Unidos, como parte del preámbulo para Los Ángeles 2028.

H.E.R. será la encargada de cantar el himno de Estados Unidos en el cierre de París 2024 ANGELA WEISS - AFP

Además, más de un centenar de intérpretes, acróbatas, bailarines y artistas de circo prometen transformar el estadio en una gigantesca sala de espectáculo. Habrá shows de danza, contorsionismo y breakdance. Una parte del evento, que tendrá al breakdancer francés Arthur Cadre como hilo conductor, transcurrirá en el aire, mientras los gigantes escenarios, los trajes y las luces proyectan a los espectadores a un viaje entre el pasado y el futuro.

