Dura medida: México suspendió las exportaciones de 10 frigoríficos argentinos por un incumplimiento sanitario

México suspendió 10 frigoríficos argentinos por un incumplimiento sanitario después de una exhaustiva inspección que realizaron técnicos de ese país en los últimos días en las plantas de la Argentina. La decisión la comunicó el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) de esa nación a las autoridades sanitarias del Senasa argentino, bajo el argumento de que se detectaron fallas en el cumplimiento de los requisitos sanitarios esenciales. El año pasado, la Argentina envió 9500 toneladas de carne vacuna, que representaron US$48.000.000.

La decisión afecta a las plantas autorizadas para exportar carne bovina deshuesada y madurada que hacían envíos a ese país. La medida, señalaron, se basa en los resultados de una auditoría realizada entre el 8 y el 22 de marzo de 2025, durante la cual se inspeccionaron 27 establecimientos en la Argentina.

Según describieron en el informe, en 13 de las 23 plantas con actividad de matanza, el equipo auditor comprobó que no se llevaba a cabo de manera sistemática la medición del pH en la totalidad de las medias canales, procedimiento exigido por México para garantizar que la carne provenga de animales con pH menor a 6.0, una medida clave para prevenir el ingreso de fiebre aftosa al país.

Además, de las 13 plantas con incumplimientos, 10 estaban en proceso de renovación de autorización y ocho de ellas exportaban activamente a México. Senasica informó que estas 10 instalaciones quedaron suspendidas en el Sistema de Información de Consulta de Plantas Autorizadas (SICPA), y que ninguna podrá recuperar la habilitación hasta que el Senasa argentino implemente un Plan de Acción que asegure el cumplimiento estricto de los requisitos zoosanitarios acordados bilateralmente.

Los frigoríficos que fueron dados de baja del sistema

Entre los frigoríficos que fueron dados de baja del sistema están: Azul Natural Beef, Frigorífico Rioplatense S.A.I.CI.F., Arrebeef SA, Santa Giulia SA, Frigorífico Compañía Bernal SA, Importadora y Exportadora de la Patagonia SA, Frigorífico Alberdi SA, Sociedad Anónima Carnes Pampeanas SA, Runfo SA, Importadora y Exportadora de la Patagonia.

Asimismo, señalaron que las plantas deberán presentar evidencias correctivas que acrediten la medición del pH en cada canal destinada a exportación. Hasta entonces, México alertó que no se permitirá el ingreso de productos de las plantas señaladas y solicitó información sobre los embarques en tránsito para su evaluación.

De acuerdo con los empresarios consultados por LA NACION, y afectados por esta decisión, los inspectores venían “excesivamente exigentes”. Según destacaron, desde que se hicieron las inspecciones “llegaron buscando algo”, dado el nivel de exigencia que tenían.

Distintas fuentes aseguraron que no se trata de una situación grave. Según describieron los inspectores “llegaban a las 8 de la mañana y se iban a las 8 de la noche”. A modo de ejemplo, los inspectores, contaron, revisaban todo con linterna, buscando detalles que no terminaban de quedar claros para los industriales.

La inspección se realizó entre el 8 y 22 de marzo

La inspección fue particularmente dura, según confiaron las fuentes vinculadas a la industria frigorífica, quienes aclararon que “las plantas en Argentina están muy bien”. Desde el sector afirmaron que la situación debería resolverse en el corto plazo, ya que los productos en tránsito no fueron rechazados. La orden es que no se certifique a partir de hoy y que se tome lo que está en alta mar. “El informe indica que los contenedores que ya están en el mar pueden ingresar a México. Si hubieran encontrado algo realmente grave, no se habría autorizado la recepción de la mercadería que está en viaje”, explicaron.

La expectativa ahora está en la respuesta que el Senasa debe remitir a las autoridades de México. “Esto también lo hace Estados Unidos, Canadá o China: siempre hay inspecciones, es parte del trabajo sanitario. El tema es que estamos en manos de funcionarios y cada uno tiene sus tiempos”, contaron.

Más allá de que el informe no impone restricciones retroactivas, hay preocupación por las posibles consecuencias con otros países. La situación, aunque no es grave, como lo aclararon, deja en alerta a la industria y no deja bien parado al sistema sanitario.

Belkis Martínez Por