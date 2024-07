Así está el medallero de los Juegos Olímpicos París 2024, tras el oro de Maligno Torres

Escuchar

José ‘Maligno’ Torres Gil logró este miércoles la medalla dorada en BMX freestyle de los Juegos Olímpicos París 2024 que se llevó a cabo en la Place de la Concorde, donde nace la avenida Champs-Élysées, y le dio a la delegación argentina el primer podio. El cordobés, en su intento inicial de la definición, recibió una puntuación de 94,82 y en la continuidad de la prueba ninguno de sus rivales pudo superarlo. Su escolta fue el británico Kieran Reilly, mientras que tercero quedó el francés Anthony Jeanjean. De esta manera, ‘Maligno’ inauguró el medallero argentino.

Se trata de un deporte relativamente nuevo, cuyo primera Copa del Mundo organizada por la Unión Ciclista Internacional (UCI) fue en 2016. En el plano olímpico la disciplina debutó en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 y se incluyó el programa del certamen para mayores en Tokio 2020, por lo que el campeonato en París 2024 fue apenas el segundo de la historia.

¡Se nos metió un Maligno en el ojo! José Torres Gil es de oro.



La primera medalla para Argentina en #París2024 es en Ciclimos BMX Freestyle

Con este logro de ‘Maligno’, la Argentina ingresó en el medallero y quedó en el 18° puesto sobre 206 comités participantes, aunque figura 23° porque Uzbekistán, Azerbaiyán, Rumania, Serbia y Eslovenia también tienen un oro y lo obtuvieron antes. Es el país número 35 en conseguir una presea en el evento multidisciplinario cuya clasificación lidera, mientras se lleva a cabo la quinta jornada, China con ocho preseas doradas, seis plateadas y dos de bronce, seguido de Japón con siete, dos y cuatro, respectivamente. El anfitrión marcha tercero con seis primeros puestos, nueve segundos y cinco terceros.

José 'Maligno' Torres brilló en la final de BMX Freestyle y ganó la medalla dorada en París 2024 Santiago Filipuzzi/Enviado especial

Teniendo en cuenta que se prioriza la calidad por sobre la cantidad de medallas, con el oro de Torres (nacido en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, donde sus padres trabajaban hace 29 años y afincado en el barrio Urca de Córdoba desde los 10) la albiceleste ya superó lo realizado en Tokio 2020 -se hicieron en 2021 por la pandemia de Covid-19-, donde se ubicó 72° en el medallero sin primeros lugares y con una medalla plateada (Las Leonas en hockey femenino) y dos bronces (selección masculina de vóleibol y los Pumas 7s).

Hasta la actuación de Torres, la labor de la delegación nacional en París 2024 no era de las más destacadas con, incluso, atletas y equipos candidatos al podio que quedaron lejos de él. El primer caso fue el de los Pumas 7s, que llegaron a los Juegos Olímpicos como favoritos por lo hecho en el Circuito Mundial de Seven 2023/24 -ganaron la etapa regular y fueron subcampeones en la Gran Final de Madrid- pero fueron eliminados por Francia en cuartos de final y terminaron en el séptimo puesto. Además, Julián Gutiérrez disputó a la definición de la modalidad de tiro rifle de aire 10 metros y terminó octavo, luego de haber hecho una gran clasificación en la que terminó en lo más alto.

El medallero de París 2024, tras el oro conseguido por José Torres en BMX freestyle Canchallena

La cita olímpica continúa hasta el 11 de agosto y varios de los 136 representantes nacionales todavía no compitieron. Otros están en plena actividad, como es el caso de los torneos de deportes de conjunto entre los que las principales esperanzas las sustentan las Leonas, que lideran el grupo B del campeonato y se clasificaron a cuartos de final a falta de dos jornadas para terminar la primera etapa; y el equipo de fútbol Sub 23 dirigido por Javier Mascherano que jugará en la ronda de ocho equipos vs. Francia.

El podio del BMX Freestyle, con la Argentina en lo alto gracias a la actuación de 'Maligno' Torres Santiago Filipuzzi/Enviado Especial

