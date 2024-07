Juegos Olímpicos 2024: el renacer de Brittney Griner, de pasar once meses en una prisión rusa y pensar en suicidarse a buscar el oro en París

Escuchar

PARÍS (Enviado especial).- A simple vista, sólo el pelo corto difiere de aquella basquetbolista con rastas que supo encandilar con su carisma, abrumar por la presencia (2,06 metros) y capacidad como pivot. Pero es muy probable que Brittney Griner , una estrella estadounidense, todavía esté atormentada y herida por dentro. En febrero de 2022 fue detenida en un aeropuerto de Moscú por llevar un vapeador y líquido que contenía cannabis, un producto prohibido en Rusia: explicó que lo empleaba para calmar el dolor vinculado con su práctica intensiva de básquet. No la escucharon, rechazaron la apelación, fue sentenciada a nueve años de prisión, aunque, a los once meses, la liberaron en un intercambio de prisioneros entre EE.UU. y el Kremlin. Una deportista a cambio de Viktor Bout, un traficante de armas conocido como “el mercader de la muerte”, que cumplía 25 años de condena en una prisión estadounidense.

Una pesadilla: Brittney Griner, tras las rejas, en Moscú, hablando con sus abogados, en julio de 2022

Durante su calvario en una colonia penal en Mordovia, en el centro de Rusia, Griner pensó en suicidarse. Durante el día, la mayoría de las mujeres de la prisión cosían uniformes como parte de las tareas laborales, pero como la jugadora nacida en Houston era demasiado alta para sentarse en las mesas y sus manos demasiado grandes para ese trabajo, la obligaron a cargar telas. “Quise quitarme la vida más de una vez durante las primeras semanas (de detención). Me quería ir con desesperación”, relató, con la mirada humedecida, durante un reportaje en el canal ABC News, en mayo pasado. Pero hoy, aquella misma atleta que fue utilizada, según afirman, en medio del tironeo diplomático entre Estados Unidos y Rusia cuando la invasión a Ucrania por parte del gobierno de Vladimir Putin había comenzado, vuelve a sonreír como atleta. Y en un Juego Olímpico, nada menos, en el que buscará su tercera medalla dorada.

Otra vida: Brittney Griner, en París 2024, compitiendo para el seleccionado estadounidense de básquetbol Sameer Al-Doumy - Pool AFP

París 2024 la arropa. Griner aportó once puntos y nueve rebotes frente a Japón (102-76), en el debut de la selección estadounidense, que busca su octavo oro consecutivo en básquetbol. “Estoy bien, estoy bien… todo el mundo se pregunta por qué he vuelto aquí, a Europa, después de todo lo que viví, pero me siento bien, segura en Francia. Solo quiero jugar”, apuntó la basquetbolista, en Lille, sede de los partidos por la fase de grupos (las finales serán en París, en el Bercy Arena, un escenario multiuso que es sede del Masters 1000 de tenis). Las temporadas de Griner combinadas entre la WNBA (la liga estadounidense) y Europa ya no se repetirán. “Seguro que en algún momento viajaré con mi familia de vacaciones, pero el básquet en Europa se acabó para mí. Quiero pasar más tiempo en familia, con mi niño, no quiero perderme nada”, apuntó la bicampeona olímpica. Diana Taurasi , la leyenda estadounidense del básquetbol, de madre argentina, conoce a la perfección a Griner: comparte la selección y el club, el Phoenix Mercury. “La vemos en el parqué como esa jugadora fuerte y dominante, pero es la que tiene el corazón más grande”, dijo, en AFP.

Griner fue utilizada como moneda de cambio para que Viktor Bout, un traficante de armas conocido como “el mercader de la muerte”, fuera liberado SAEED KHAN - AFP

Parece asombroso pensar que una persona que padeció la pesadilla de Griner puede ser competitiva de nuevo y participar de los Juegos Olímpicos. Al recuperar la libertad, Griner reveló que, antes de ser liberada, la obligaron (extorsionaron) a escribir una carta en ruso al presidente Putin. “Tuve que pedir que me perdonara y agradecerle al que consideran, su gran líder. No quería hacerlo, pero al mismo tiempo quería irme a casa”, confesó. “Hace unos momentos hablé con Brittney Griner. Está a salvo. Está en un avión. Está de camino a casa”, anunció, en diciembre de 2022, el presidente estadounidense Joe Biden, que se involucró en el caso. Cherelle Griner, la esposa de Brittney, siguió esos momentos desde el interior de la Casa Blanca, muy conmovida. Bout, el delincuente que fue una suerte de moneda de cambio diplomática entre EE.UU. y Rusia, era considerado uno de los traficantes de armas más “prolíficos del mundo”; famoso entre los funcionarios de inteligencia norteamericanos, evadió la captura durante año, acción que inspiró una película de 2005, “Lord of War” (“Señor de la guerra”), protagonizada por el actor Nicolas Cage.

La alegría de Biden y de la esposa de Griner

La esposa de Griner dio a luz a su hijo Bash el 8 de julio pasado. Griner reconoció que fue difícil despedirse de él durante las semanas de París 2024, pero aquí se siente protegida por su “familia de USA Basketball”. Sus compañeras de equipo están encantadas de tenerla de regreso. “Eso es algo que al pensarlo… piensen más allá de los Juegos Olímpicos, la experiencia personal que tuvo. Todos estábamos pensando en BG cuando estaba afuera y no sabíamos si este momento sería posible. Estoy emocionada por ella y por nuestro equipo”, reflexionó la entrenadora estadounidense, Cheryl Reeve.

Brittney Griner, con pelo corto, figura de la selección de EE.UU.; detrás suyo, la leyenda Diana Taurasi Ross D. Franklin - AP

El carácter de Griner, su fibra íntima, no le permitió derrumbarse pese a haber conocido las profundidades. Siempre tuvo una fuerte personalidad para actuar. En 2013 anunció su homosexualidad, en una entrevista con Sports Illustrated, revelando que fue acosada en su infancia. “¡Puedes hacer la maleta y largarte!”, le gritó su padre cuando le habló de su orientación sexual. Referente de la comunidad LGBT+, la jugadora se convirtió en la primera figura gay de la marca Nike, participando en sesiones fotográficas en las que lucía la ropa creada para los hombres. En 2020, durante las manifestaciones contra la violencia policial tras la muerte de George Floyd, Griner fue una de las primeras jugadoras en pedirle a la WNBA dejar de hacer sonar el himno nacional antes de los partidos. El coraje fue lo que siempre la sostuvo, incluso en prisión. Hoy, ya puede volver a sonreír.