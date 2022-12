Intercambio de prisioneros: quién es el temible traficante de armas ruso que liberó Estados Unidos a cambio de Brittney Griner

escuchar

NUEVA YORK.- Poco después de su condena en 2011 por cargos que incluían conspirar para matar a ciudadanos estadounidenses, el traficante de armas ruso Viktor Bout transmitió un mensaje desafiante a través de su abogado mientras enfrentaba la posibilidad de pasar décadas en prisión. Bout, dijo su abogado, “cree que este no es el final”.

Más de una década después, Bout, de 55 años, fue liberado, a pesar de cumplir menos de la mitad de su sentencia de prisión de 25 años. Fue canjeado el jueves por la estrella del baloncesto estadounidense Brittney Griner, que llevaba 10 meses encarcelada en Rusia.

Viktor Bout y Brittney Griner. (AP Photo/Apichart Weerawong, left, and Alexander Zemlianichenko, File) Alexander Zemlianichenko - Pool AP

Funcionarios rusos habían presionado para que Bout regresara desde que un jurado de Nueva York lo condenó por cuatro cargos que incluían conspirar para matar a ciudadanos estadounidenses. Los fiscales dijeron que había accedido a vender armas antiaéreas a informantes antidrogas que se hacían pasar por compradores de armas para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El fiscal general en ese momento, Eric Holder, llamó a Bout “uno de los traficantes de armas más prolíficos del mundo”. Bout se hizo famoso entre los funcionarios de inteligencia estadounidenses, ganándose el apodo de “Mercader de la muerte”, ya que evadió la captura durante años. Sus hazañas ayudaron a inspirar una película de 2005, “Lord of War” (”Señor de la guerra”), protagonizada por Nicolas Cage como un personaje inspirado en Bout.

Probablemente era el ruso de más alto perfil bajo custodia de Estados Unidos y el prisionero que Rusia había hecho una campaña más vociferante para que regresara. Es probable que su regreso a Rusia reavive el debate sobre la sensatez de participar en intercambios de prisioneros por norteamericanos que Estados Unidos considera “detenidos injustamente”, como es el caso de Griner y otro estadounidense aún encarcelado en Rusia, Paul Whelan, un exmarine que fue condenado por espionaje en Rusia.

Agencia de inteligencia

En entrevistas, Bout ha negado repetidamente las acusaciones de que ha trabajado para las agencias de inteligencia rusas. Pero Mark Galeotti, un experto en los servicios de seguridad de Rusia, dijo que había señales claras (la educación de Bout, sus redes sociales y profesionales y sus habilidades logísticas) de que es miembro, o al menos colaboraba estrechamente con las fuerzas armadas rusas y la agencia de inteligencia, conocida como GRU.

“Esa también es la opinión de las autoridades de Estados Unidos y otras autoridades, y explica las razones por las que Rusia ha estado haciendo campaña tan asiduamente para recuperarlo”, dijo Galeotti, profesor sobre Rusia y el crimen transnacional en el University College London, en una entrevista en Julio. “Todos los países intentan sacar a sus ciudadanos de jurisdicciones difíciles, pero está claro que ha sido una prioridad particular para los rusos recuperar a Viktor Bout”.

Bout creció en Dushanbe, la capital de Tayikistán, hasta su reclutamiento en el ejército soviético a los 18 años. Después de un período en el ejército, estudió portugués en el Instituto Militar de Idiomas Extranjeros en Moscú, un ingreso común a la inteligencia rusa. servicios, y finalmente se convirtió en un oficial de la Fuerza Aérea.

La Unión Soviética se dividió poco después de que Bout dejara el ejército. Cuando la economía de Rusia colapsó y los grupos criminales prosperaron, se mudó a los Emiratos Árabes Unidos y comenzó una empresa de carga que creció hasta tener una flota de 60 aviones.

Viktor Bout, tras ser detenido en 2008 en Bangkok. (Saeed KHAN / AFP) SAEED KHAN - AFP

Con los suministros militares de los ex Estados soviéticos filtrándose en el mercado negro, su imperio naviero entregó armas a rebeldes, militantes y terroristas de todo el mundo, dijeron los fiscales. En la nueva era de la privatización en Rusia, los traficantes de armas pudieron utilizar las viejas redes sociales, militares y comerciales de la era soviética, y también desarrollar compañías ficticias para ocultar transacciones.

Bout fue acusado de vender armas a Al-Qaeda, los talibanes y militantes en Ruanda. Según varias investigaciones y su acusación en Estados Unidos, él y sus asociados se burlaron de los embargos de armas en Sierra Leona, la República Democrática del Congo y Argelia, donde vendió armas tanto a las fuerzas gubernamentales como a los rebeldes que las combatían.

Su capacidad para evitar ser capturado aumentó su notoriedad entre los funcionarios de inteligencia occidentales. En 1995, los talibanes derribaron uno de sus aviones en Afganistán, se apoderaron de la carga y encarcelaron a la tripulación. Bout y los funcionarios rusos de alguna manera lograron sacar a la tripulación del país: en 2003, le dijo a The New York Times Magazine que “fueron extraídos”, y en 2012, informó The New Yorker, dijo que simplemente escaparon.

Las autoridades estadounidenses finalmente lo encontraron en Bangkok en 2008. Bout se reunió con agentes encubiertos de la DEA que creía que representaban a los rebeldes de las FARC, que Estados Unidos consideraba una organización terrorista.

Cuando los posibles compradores le dijeron que las armas podrían usarse para matar a pilotos estadounidenses, Bout respondió “tenemos el mismo enemigo”, dijeron los fiscales.

Las autoridades tailandesas lo arrestaron en el acto. Fue extraditado a Estados Unidos en 2010 y dos años después fue condenado a 25 años.

En los años posteriores, las autoridades rusas mantuvieron la inocencia de Bout y lo mencionaron como un posible canje por otros estadounidenses y ucranianos de alto perfil detenidos por Rusia. Ha estado en el centro de una campaña en Rusia (“No abandonamos a los nuestros”), que ha presentado su arresto como injusto y motivado políticamente.

El intercambio de Bout ha sido una prioridad para Rusia, “una cuestión de honor y una cuestión de pragmatismo despiadado”, dijo Galeotti.

Las agencias de inteligencia rusas “han heredado de la antigua KGB soviética una cultura que deja en claro a sus propios agentes: ‘Te recuperaremos’. Ese tipo de lealtad hacia los tuyos es realmente importante cuando esperas que las personas se pongan en peligro”, añadió.

No estaba claro si el regreso de Bout alentaría aún más a Rusia a arrestar a los occidentales que pueden ser canjeados; Moscú niega las acusaciones de que arresta intencionalmente a personas para forzar un intercambio.

Andrei Soldatov, un periodista ruso y experto en los servicios de seguridad que es miembro principal del Centro para el Análisis de Políticas Europeas, dijo que si bien Bout había sido el prisionero ruso de más alto perfil en Estados Unidos, había muchos más rusos en las prisiones estadounidenses. particularmente para hackear.

Las autoridades rusas, dijo Soldatov, aprendieron a “crear bancos de rehenes” a principios de la década de 2000 durante una guerra brutal con la región disidente de Chechenia, justo después de que el presidente Vladimir Putin llegara al poder.

“Fue una lección que nunca olvidaron del todo”, dijo Soldatov. En referencia a las agencias de seguridad rusas, señaló: “Tiene mucho sentido, desde su punto de vista, hacer lo mismo con Estados Unidos”.

Valerie Hopkins y Alan Yuhas

The New York Times

The New York Times