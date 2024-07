Juegos Olímpicos: el COI admite a dos boxeadoras, consideradas demasiado masculinas para participar en Mundiales de 2023

Escuchar

París.- El Comité Olímpico Internacional (COI) mostró su apoyo este martes a dos boxeadoras clasificadas para los Juegos de París-2024 que habían sido excluidas del Mundial de Nueva Delhi en 2023, luego de no haber podido superar entonces a pruebas de género, al asegurar que está “establecido” que son “mujeres”.

”Son mujeres en su deporte y queda establecido que se trata de mujeres”, explicó Mark Adams, un portavoz del COI este martes durante un encuentro con la prensa, sin mencionar el nombre de las deportistas “porque sería injusto”, dijo.

Según consignó el diario británico The Guardian, se trataría de la argelina Image Khelif y de la taiwanesa Lin Yu Ting. La argelina fue apartada de los Mundiales justo antes de su combate por la medalla de oro en Nueva Delhi, en marzo el año pasado, después de no haber superado a los test de género que puso en marcha la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), al igual que la taiwanesa, que perdió su medalla de bronce.

Ahora el caso dio un giro cuando fueron avaladas para los Juegos Olímpicos de París. Según la ficha de la boxeadora argelina proporcionada por el COI, fue descalificada después de “tasas elevadas de testosterona” durante ese Mundial. El COI no reconoce a la IBA, presidida por el ruso Umar Kremlev. ”Me dijeron que presentaba características que significaban que no puedo boxear con mujeres”, explicó entonces la boxeadora argelina en un video publicado en Facebook, y haciendo alusión a “un gran complot”. También en esa red social, el Comité Olímpico Argelino anunció después de aquella exclusión que se iba a ocupar “del acompañamiento médico de la campeona”, en especial de cara a los Juegos Olímpicos.

”Son mujeres en su deporte y queda establecido que se trata de mujeres”, explicó Adams el martes durante un encuentro con la prensa, sin mencionar el nombre de las deportistas “porque sería injusto”. ”Todas las competidoras que participan en los Juegos siguen y respetan las reglas de elegibilidad”, añadió.

La taiwanesa Lin Yu Ting. Instagram

”Estas deportistas han boxeado en numerosas ocasiones desde hace varios años” en categorías femeninas, “no acaban de llegar, boxearon en Tokio”, añadió Adams. Khelif debe competir el jueves en peso wélter (de 63,5 a 66,6 kg), mientras que Yu Ting está programada para el viernes en peso pluma (55,3 a 57,1 kg).

La propia Khelif confirmó en Instagram que fue excluida del Mundial y ahora avalada para los Juegos. “La gente ha conspirado contra Argelia para que no se izara su bandera y no ganara la medalla de oro”, dijo la deportista de 25 años. Lin todavía no se expresó al respecto.

Durante el Mundial de Nueva Delhi, el presidente de la IBA dijo a la agencia rusa Tass que las pruebas de ADN habían “demostrado que tenían cromosomas XY y, por lo tanto, fueron excluidas del campeonato”.

La IBA le dijo a The Guardian que había tomado la decisión “tras una revisión exhaustiva y tenía como objetivo defender la justicia y la integridad de la competición”. El boxeo en París ahora se lleva a cabo bajo los auspicios de la Unidad de Boxeo París 2024 del COI, que tiene reglas diferentes de la IBA.

