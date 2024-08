Juegos Olímpicos París 2024: Arshad Nadeem, el nuevo héroe de Paquistán que hizo volar la jabalina

Escuchar

El lanzador paquistaní Arshad Nadeem le arrebató la corona olímpica del lanzamiento de garrocha a la estrella india Neeraj Chopra, con un lanzamiento de 92,97 metros que pulverizó el récord olímpico. Chopra, que es un ídolo es un país, llegó a los Juegos Olímpicos de París como el gran favorito, por su condición de vigente campeón olímpico -el primer asiático en lograrlo en el lanzamiento de jabalina masculino- y del mundo.

Sin embargo, en el Stade de France, se topó con el paquistaní Nadeem, que en su primer lanzamiento de la final rebasó con creces el anterior récord olímpico, que estaba en manos del noruego Andreas Thorkildsen (90,57) desde los Juegos de Pekín 2008. Nadeem todavía tuvo tiempo de demostrar su nueva supremacía en la prueba, con un quinto lanzamiento que hizo aterrizar la jabalina a 91,79 metros. Eso sí, todavía se mantiene vigente la plusmarca mundial del checo Jan Zelezny, de 98,48m alcanzados en mayo de 1996.

Con su único lanzamiento en la final, Chopra logró su mejor marca de la temporada: 89,45, es decir 1,87 metros por encima de la marca que le bastó para ganar el oro en Tokio hace tres años. Pero esta vez resultó insuficiente y le valió la plata, frente a un Nadeem que en París se tomó la revancha tras haber sido el subcampeón en el Mundial de Budapest 2023. El bronce fue para el granadino y bicampeón del mundo (2019, 2022) Anderson Peters, que en su tercer intento alcanzó los 88,54 metros.

ESTE FUE EL CAMINO ASHRAD NADEEM PARA COLGARSE LA MEDALLA DE ORO 🚀🇵🇰💪



A pesar de los antecedentes, Nadeem llegaba a esta competencia con bastante menos chapa de candidato que Chopra, pero su triunfo le permitió convertirse en el primer atleta de pista y campo de Pakistán en obtener un oro olímpico en la historia. Y lo hizo con estilo, con un lanzamiento llamativo, porque a diferencia de varios de sus colegas, realizó la carrera preparatoria con pasos cortos, y sin la necesidad de estirarse al borde del límite permitido para su lanzamiento.

Nadeem alzó los brazos a modo de celebración y miró con incredulidad cuando el tablero indicó que se trataba de un nuevo récord olímpico y el lanzamiento más largo de este año. Luego, se tomó el rostro y se hincó de rodillas para besar el suelo del Stade de France.

El momento en el que Arshad Nadeem se apresta a lanzar en el Stade de France BEN STANSALL - AFP

Nadeem también es el primer medallista individual de Paquistán, 32 años después del tercer puesto alcanzado por el equipo masculino de hockey sobre césped en Barcelona 1992. Es apenas el cuarto atleta en superar los 90 metros en jabalina en varones en Juegos Olímpicos, tras los pasos de Zelezny (90,17m en Sydney 2000), Andreas Thorkildsen (90,57m en Pekín 2008) y el alemán Thomas Röhler (90,30m en Río de Janeiro 2016).

Alguna vez, se supo, Nadeem había sido un prometedor jugador de criquet, el deporte más popular en su país, pero luego lo abandonó tras empezar a lanzar la jabalina. “Es lo que mejor que me pasó. De lo contrario, no estaría en unos Juegos Olímpicos”, contó sobre aquella decisión que le cambió la vida para siempre. “Tengo un talento natural para el atletismo y estoy agradecido. Pero ser un deportista que no practica criquet en Paquistán es también un gran desafío, porque no abundan los recursos ni las instalaciones necesarias para entrenarse”, advirtió.

