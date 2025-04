El Banco Central explicó cómo funciona el límite de compra de US$ 100 con efectivo

Luego de que el Gobierno anunciara la salida del cepo este viernes se generó una polémica alrededor de cuántos dólares podrán comprar las personas una vez que se quitaran las restricciones. En este marco, Federico Furiase, director del Banco Central, explicó cómo funciona el nuevo esquema de compra de dólares en efectivo y aseguró que “no habrá límite en el atesoramiento”.

La duda surgió por la redacción algo confusa de la resolución del Banco Central. El funcionario explicó que no existirán límites para comprar dólares a través del home banking y que luego los ahorristas podrán retirar personalmente esos dólares del banco.

“Se terminó totalmente el cepo para personas humanas. Hasta el momento había una restricción de US$ 200 mes más la percepción de ARCA, pero a partir del lunes no hay límite al atesoramiento, es ilimitado. La plata que se tiene en forma de débito en el banco es ilimitada”, detalló este domingo el funcionario.

Así, en diálogo con Radio Rivadavia, amplió: “Lo que sí continua son los 100 dólares que se pueden comprar por mes con billete para proteger la economía formal frente a la informalidad”. Y subrayó: “No hay límite para las personas humanas vía bancaria, todo el dinero bancarizado no tiene límite para comprar dólares”.

De esta forma, el asesor integrante del equipo económico del ministro Luis “Toto” Caputo defendió la eliminación del cepo para los ahorristas que había sido restituido a finales del gobierno de Mauricio Macri y se había profundizado en la gestión de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner.

“Salir del cepo era importante porque es parecerse más a un país normal, se incentivan inversiones y se sostiene el crecimiento económico. Pero era un paso importante a dar y en todo programa es importante la secuencia y el momento. La herencia macroeconómica que recibió este Gobierno fue la peor en la historia, con desajuste económico, brecha cambiaria e inflación; había que ser muy cuidadosos en el momento".

Y añadió: “Este programa lo tenemos diseñado desde hace dos o tres años y había que lograr condiciones pre macroeconómicas, asentar el superávit y bajar la inflación. Esto permite generar incentivos a las inversiones para sostener el empleo y tener libertad de acción. Fue importante el momento porque salir mal implicaba un riesgo; nosotros minimizamos eso y se generaron las condiciones para hacerlo”.

En otro tramo de la entrevista, el director del Central se refirió a otro de los anuncios principales que hizo el Ministro de Economía y que tiene que ver con la imposición de una banda móvil entre $1000 y $1400 para el valor del dólar, cuyos límites se ampliarán a un ritmo del 1% mensual. “Es parte de una secuencia ya diseñada: la transición a este régimen de bandas con un techo en $1400 está acordada con el Fondo desde junio o julio del año pasado, pero se demoró todo lo que tenía que ver con la negociación de los montos del programa”, explicó y sumó: “El Central estableció un dólar de $1000 a $1400 en el que hay libre flotación de la moneda. Las bandas tienen que ser creíbles para que se puedan anclar y alinear expectativas y que eso sirva para controlar variables nominales y controlar un proceso. Si el dólar se acerca al techo hay menos incentivos de la gente para seguir comprando porque saben que el Banco tiene reservas para vender ilimitadamente; y, cuando se va al piso inferior, saben que el Central puede comprar e inyectar”.

“El techo de $1400 es un nivel de dólar donde ya estuvo el financiero, ya tocó ese nivel”, minimizó. Ante la consulta de si esta fijación de bandas puede implicar una “intervención” del Central en la economía, afirmó: “El Central entre las bases no interviene. Puede tener una herramienta en algún caso particular por necesidad para comprar dólares o vender, pero entre bandas hay libre flotación y el Central no interviene. La intervención se da en el techo y en el piso, en el medio no".

Finalmente, desmintió a los que acusan al Gobierno de devaluar la moneda y cerró: “El Central compra cuando el dólar está a $1000, devaluar ser seria cuando cobra en $1200 y no puede bajar. Esto es un cambio del esquema y en ningún momento vimos atraso cambiario. Ese razonamiento está equivocado”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, felicitó al economista en X por su explicación tras la entrevista. “Excelente ⁦Federico Furiase con ⁦Ignacio Ortelli. ⁩Vale la pena tomarse el tiempo de escucharlo para los que no nos hayan entendido a ⁦Santiago Bausili o a mí el viernes!“, escribió el funcionario.

