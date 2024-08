Juegos Olímpicos París 2024: una atleta francesa se le declaró a su novio tras romper un récord europeo

Escuchar

El éxito le llegó a la atleta francesa Alice Finot tanto en lo deportivo como en el amor. En los Juegos Olímpicos de París 2024, luego de romper el récord europeo en la carrera de 3000 metros con obstáculos, Finot se acercó a la tribuna con una propuesta muy especial: pedirle matrimonio a su novio .

La deportista alcanzó el cuarto puesto en esta competencia, con un tiempo de 8 minutos y 58s67. La superaron las medallistas Winfred Yavi de Baréin (oro), Peruth Chemutai, de Uganda (plata) y Faith Cherotich, de Kenia (bronce). Fue la primera vez que cuatro mujeres hicieron un tiempo menor a nueve minutos.

Winfred Mutile Yavi (izq.) de Bahréin abraza a la francesa Alice Finot después de la final femenina de 3000 m con obstáculos del evento de atletismo en los Juegos Olímpicos de París 2024. (Foto por Anne-Christine POUJOULAT / AFP) ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

Tras finalizar la carrera, la atleta olímpica tenía una sola cosa en mente. Luego de festejar, se acercó a la tribuna, donde se encontraba su novio, el español y deportista de triatlón Bruno Martínez Bargiela, quien la miraba sonriente por la victoria. Lo abrazó, se paró frente a él, y comenzó a sacar algo de su indumentaria, mientras él miraba expectante.

En ese momento es que la francesa sacó un pin de una pequeña bolsa y se arrodilló para declararle su amor. “Me dije que si corría menos de nueve minutos, sabiendo que el nueve es mi número de la suerte y que estamos juntos hace nueve años , le propondría matrimonio”, le comentó Finot a Daily Mail.

También explicó por qué eligió un pin en vez de un anillo: “Le di el pin con el que corrí. Decía ‘El amor está en París’”. No me gusta hacer las cosas como todos los demás. Y como él todavía no lo había hecho, pensé que capaz tenía que hacerlo yo”, agregó.

ESA NO LA VEÍAS VENIR 😍💍🇫🇷



Quién diría que Alice Finot compitió en #Paris2024 con un anillo de compromiso escondido en su indumentaria, para proponerle matrimonio a su pareja después de su prueba de atletismo#ParísEsTuyo pic.twitter.com/imuM6H2a7e — Claro Sports (@ClaroSports) August 7, 2024

Cuando Finot se arrodilló, se vio como su novio se emocionó hasta las lágrimas, mientras entre risas le decía que sí. El público estalló victorioso, casi como si el matrimonio confirmado fuera igual de importante que la carrera. “Él es el que siempre me da fuerza. Sabía si lograba correr en menos de nueve minutos, significaría mucho. Realmente la pasé muy bien y pude expresarme”, detalló. Aún así, lamentó no haber podido subirse al podio: “Faltaba solo un poquito para conseguir una medalla, lo siento. Pero no me arrepiento de nada”.