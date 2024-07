Juegos Olímpicos 2024: Pablo Simonet le pidió casamiento a Pili Campoy

Escuchar

A un día de que inicien oficialmente los Juegos Olímpicos 2024, Pablo Simonet le pidió casamiento a su novia, la leona Pilar Campoy. El jugador de handball de la selección argentina aprovechó para sorprender a la jugadora de hockey frente a toda la delegación argentina en la Villa Olímpica de París.

Lo anunciaron juntos en una publicación conjunta que subieron a sus cuentas de Instagram y que dio vuelta al mundo. En el posteo, se puede ver a los Gladiadores y a las Leonas que se sacan una foto juntos en con su uniforme albiceleste. De repente, Simonet se separa del grupo y se arrodilla con un anillo en la mano. Ante la sorpresa, Campoy se emocionó mientras que los otros argentinos gritaban de felicidad.

La leona no tardó en aceptar la propuesta y abrazar a su novio, mientras a su alrededor todos aplaudían. Ante la alegría del momento, todos abrazaron a los enamorados y empezaron a saltar entre gritos. Finalmente, Simonet y Campoy se besan mientras todos siguieron celebrando.

“La mujer de mi vida me dio el sí. En el lugar soñado, donde surgió todo y donde tanto luchamos por estar. La felicidad es total. Gracias amigos/as, y pocos cómplices por hacer esto especial y poder guardarnos esto para siempre”, escribió el gladiador en la descripción del posteo, que concluyó con la frese “Paris is always a good idea” (París siempre es una buena idea, en inglés).

Los deportistas están en pareja desde 2015 y, después de nueve años, Simonet decidió declararle su amor a su novia nada menos que en la Ciudad del Amor. Esta es la segunda vez que tienen la experiencia olímpica juntos, puesto que ambos participaron de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, que se hicieron en 2016. El gladiador va por su tercera participación consecutiva experiencia olímpica con la selección argentina, mientras que la leona va por su segunda.

Pilar Campoy y Pablo Simonet están en pareja hace nueve años

Además de este hermoso momento que compartieron, los Juegos Olímpicos París 2024 son muy especiales para ello. Esto es por que se trata de la última participación de Pilar Campoy en este tipo de competiciones, puesto que volvió a las Leonas para una última aventura.

LA NACION