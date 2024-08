La historia de amor entre el récord mundial de salto con garrocha y su novia modelo

Escuchar

Cuando había acabado el resto de la acción en la pista atlética y con los 80.000 espectadores en el Stade de France aún de pie, el atleta sueco Armand “Mondo” Duplantis hizo descansar la garrocha sobre su hombro derecho y tomó aire. Acto seguido, alzó esa enorme barra de fibra de carbono y corrió para elevarse en la noche en París. El joven de 24 años rompió su récord mundial en el salto con garrocha al superar el lunes la barrera de los 6,25 metros, coronándose campeón olímpico por segunda vez consecutiva. Tras tan espectacular hazaña, Duplantis corrió en dirección a las gradas y se fundió en un apasionante beso con su novia, Desiré Inglander, una modelo de 22 años. La tierna escena hizo a muchos preguntarse cuáles fueron los inicios del romance entre el “rey de la garrocha” y la influencer.

El medallista olímpico en salto de garrocha, Mondo Duplantis se funde en un beso apasionado con la modelo y creadora de contenido, Desiré Inglander Instagram

Según contó en junio el garrochista escandinavo en una entrevista con Vogue Scandinavia, su primer encuentro ocurrió en 2020 durante una fiesta de verano en Estocolmo. “[Desiré] estaba muy soltera y no estaba lista para conocer gente. Yo acababa de graduarme de la escuela secundaria. Y estaba de humor para hacer lo que quisiera, nadie podía detenerme. En la fiesta, yo solo intentaba hablar con Desiré, algo así como ‘Hola, ¿qué pasa? Soy Mondo...’, pero ella no quería tener nada que ver conmigo ni con eso. Solo quería bailar”, recordó entre risas el muchacho que rompió por novena vez el récord mundial de salto con garrocha.

Si bien aquella noche la caballerosidad del entonces egresado no llegó muy lejos, logró por lo menos establecer una conexión con Inglander. Ambos intercambiaron celulares y continuaron charlando durante meses por la red social Snapchat, que destaca por sus chats efímeros y filtros de cámara. Durante aquellas conversaciones, el ahora reconocido atleta protagonizó un sin fin de fallidos intentos de invitar a salir a la muchacha de entonces 17 años. “Nunca había tenido una cita y no podía imaginar nada peor que comer con una persona que no conocía” , confesó Duplantis durante la entrevista con la revista de EE.UU.

Finalmente, la perseverancia cosechó sus frutos: “Le envié un mensaje diciendo más o menos: ‘Me voy en unas semanas a Estados Unidos. Déjame invitarte a una cita. Solo decí que sí’”. Según reconstruyó la publicación, Inglander no tuvo más opción que aceptar la propuesta. Su segundo encuentro en persona terminó por sellar su romance y, de ahí en más, la pareja se volvió inesperable. Hoy en día, ambos hacen malabares para tener tiempo de pareja en medio de sus apretadas agendas. Mientras Inglander modela para marcas de cosméticos y ropa deportiva, “Monde” avanza en competiciones y compromisos con grandes empresas como Red Bull.

Armand “Mondo” Duplantis, un prodigio del salto con garrocha

A sus 24 años, Duplantis fue el único en superar la barra de los 6 metros. Para él, más que para nadie, el cielo es el límite. En la final olímpica del pasado lunes, el sueco ya tenía el oro reservado y la gran duda que parecía flotar en el ambiente era si sería capaz de batir de nuevo su récord del mundo. Y lo terminó haciendo.

Torun, Glasgow, Belgrado, Eugene, Clermont-Ferrand, Xiamen son algunas de las ciudades donde Duplantis batió récords luego de arrebatar la plusmarca al francés Renaud Lavillenie en febrero de 2020. “Tengo más alturas dentro de mí”, estimaba en abril pasado en China para advertir que no había llegado a su techo.

Sergei Bubka, el mito ucraniano del salto con garrocha, seis veces campeón del mundo, fue el primero en superar los seis metros a mediados de los años 1980. Como voz más que autorizada en esta disciplina, explicaba ya en 2021 que “con la técnica correcta, es posible ahora alcanzar los 6,30 m, 6,40 m o 6,50 metros”.

El sueco Armand Duplantis compite en la clasificación masculina de salto con pértiga de la prueba de atletismo de los Juegos Olímpicos de París 2024 en el Stade de France en Saint-Denis KIRILL KUDRYAVTSEV - AFP

El padre de la estrella, Greg Duplantis, sitúa la perspectiva en 6,40 metros. “No creo que esté en su apogeo. Solo tiene 24 años y los garrochistas lo alcanzan generalmente hacia el final de la veintena y el inicio de la treintena”, explicó en una entrevista concedida a uno de los patrocinadores de su hijo. “Continúa progresando y creo que será mejor en cuatro años de lo que es hoy. Puede parecer increíble, pero creo que puede aproximarse a esa marca”, comentó, según cita la agencia AFP.

Uno de sus competidores frecuentes en las reuniones internacionales, el francés Thibaut Collet, explicó que la forma de saltar de Duplantis es “un arte” y estima que puede llegar “a más de 6,30 metros” porque “solo tiene 24 años, pero quizás en su cabeza todavía no ha alcanzado la madurez”.

Con información de AFP y AP

