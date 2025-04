Viviana Canosa disparó contra Florencia de la V: “La transfóbica es ella”

“Me gustaría escuchar otra cosa. No sé, Vivaldi. Pongan música de violines”. Esas fueron las palabras con las que Viviana Canosa decidió abrir su programa, Viviana en vivo, de este Jueves Santo, haciendo uso de una muy poco sutil ironía y refiriéndose al modo en el que se suele llamar coloquialmente a los violadores. La elección no fue casual: el martes 15, la locutora se presentó ante los tribunales para realizar una serie de denuncias que involucran a la conductora y humorista Lizy Tagliani, a la que acusó la semana pasada desde la televisión de robo y pedofilia, entre otras cosas.

De esta manera, a pesar de que ella misma había pedido que no se “rebajara el tema”, marcó cuál sería el tono del programa. Inmediatamente, reveló: “No sigo con la misma euforia de ayer. Sigo estando enojada por muchas cosas, pero más tranquila. Porque esto que empezó en Comodoro Py con una denuncia grave, ya va tomando otro color; va tomando otros testimonios (SIC), se va sumando más gente”. Y agregó: “No solo me están llamando mis colegas del mundo del espectáculo, me están llamando los conductores de los noticieros, los productores ejecutivos de los noticieros de televisión, no solo de la Capital Federal; me están llamado conductores, productores, empresarios, gente, agrupaciones y ONG de toda la Argentina, porque con esto del abuso de menores o la trata hay mucha gente que está con mucho miedo y que está muy complicada”.

Sin demasiada ilación, la expanelista de Intrusos comenzó a referirse a Florencia de la V, una de las tantas personalidades que salió en defensa de Tagliani y acusó a Canosa de ser “transfóbica”. “Imagínense que Lizy fue mi peinadora hace 20 años, cuando no era esta Lizy. Yo no soy transfóbica. Me puede caer mal o bien una chica trans. Me puede caer mal o bien Beto Casella. Me puede caer mal o bien cualquier heterosexual. Eso no tiene que ver con la elección sexual”, aseguró al comienzo de la emisión.

“Pero como se la pasan diciendo eso, hoy a Flor de la V le voy a recordar su pasado transfóbico. Recuerdo una tapa de la revista Pronto en la que Flor invitó para quedar bien a Lizy Tagliani, pero pidió que por favor no la hicieran aparecer en la tapa porque no la hacía quedar muy bien la imagen de Lizy en ese cumpleaños en el que ella quería aparentar”.

“Tengo un trabajo”

“También voy a contestarle a Laura Ubfal, que se mete con mi hija, con el Bat Mitzvá de mi hija, y me dice a mí que no soy rica. La verdad es que nunca me la di de rica y no quiero serlo; y tampoco podría porque no tengo un trabajo ni soy ensobrada, que es lo que enriquece”, disparó luego, antes de meterse en el tema de la identidad del padre de la hija de la periodista de espectáculos.

Con el mismo tono, siguió: “Pero, más allá de las chicanas, que podemos tomar y hablar en serio (sic) este tema es grave, señores. Yo el lunes... Y por eso mi tono de voz, y por eso mi cansancio, un poco moral, también, pero que no me va a hacer bajar los brazos: es grave”.

“Estoy cansada, porque hablé ayer hasta cualquier hora y hablé con personas que quieren dar su testimonio y tienen miedo ”, expresó luego, con expresión compungida. “Y he tratado, no de convencerlas, sino de decirles que, si hablan, si van con las pruebas, es mucho más fácil para cubrirse ellos y para que no haya otras víctimas de trata y de abusos”.

Canosa explicó que la causa está bajo secreto de sumario y pidió a sus colegas de distintos programas de espectáculos que no “ensucien” a gente que no saben si forman parte o no del grupo de personas denunciadas. “Lo que están haciendo es operando. Operarme a mí y operar la causa. Están mandando a operar a comunicadores”, denunció. Y, agregó: “Por suerte, hoy me alegré mucho, porque muchos colegas, muchos conductores de programas más frívolos, porque esto ya pasó de los programas de espectáculos, entró en otro terreno. Hoy recibí mensajes y croquis de cómo es la trata de personas en algunas provincias. Imagínense que mi tono de voz hoy es el que puedo tener, porque entre una cosa y otra, estoy leyendo nombres, estoy viendo cómo están abusando de un montón de gente, de víctimas, de niños, y me he puesto sobre mis espaldas una cosa que pensé que era mucho más pequeña. Y ahora no puedo salir; no quiero salir, porque hay mujeres muy valientes ”.

Refiriéndose nuevamente a las declaraciones de De la V, Canosa señaló: “La conductora trans que hoy se cree Mirtha Legrand dice que yo estoy discriminando a Lizy o a otras chicas trans, porque soy transfóbica. No voy a decir que tengo un amigo negro, un amigo judío y un amigo trans, pero Lizy fue peinadora mía y yo la amé con todo mi corazón cuando no la conocía nadie. Y la que sí escondía a las chicas trans y no las dejaba ir a su programa, y quien odiaba inclusive a Lizy, era Flor de la V”.

