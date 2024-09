La llamativa decisión de la alcaldesa de París con los anillos de los Juegos Olímpicos

Escuchar

Los anillos de los Juegos Olímpicos podrían quedarse en Francia de forma permanente una vez que terminen los Juegos Paralímpicos. La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, aseguró este sábado que buscaba conservarlos en la Torre Eiffel para que “el espíritu festivo permanezca”. “Como alcalde de París, la decisión me corresponde a mí y tengo el acuerdo del Comité Olímpico Internacional (COI). Entonces sí, se quedarán en la Torre Eiffel ”, explicó en una entrevista con el medio francés Ouest France.

Hace un mes, Hidalgo ya había afirmado que buscaba mantener los anillos en la frontal de la torre en forma de patrimonio de la capital francesa. También incluyó al pebetero de la antorcha olímpica, que fue sostenido en un globo aerostático arriba del Jardín de las Tullerías, y los monumentos de mujeres pioneras de Francia que participaron de la ceremonia de apertura. Estas últimas buscará que sean desperdigadas a lo largo de la ciudad en homenaje a ellas.

El símbolo de los juegos, representado en cinco anillos entrelazados de 29 metros de ancho y 15 de alto, se encuentran entre el primer y segundo piso de la Torre Eiffel, con vista al río Sena. Para la alcaldesa, los juegos reavivaron el amor de los parisinos por la ciudad, y por eso buscaba que dichos monumentos permanezcan siempre allí.

Todas la noches el pebetero olímpico se eleva en un globo en el Jardín de las Tullerías en París. Miles de personas presencian ese evento Santiago Filipuzzi/ Enviado

“Muchos se han vuelto a enamorar de París. Me hace feliz, después de diez años de atacarnos, diciéndonos que iba a ser un infierno. Algunos incluso habían convertido en asunto suyo el odio a París. Hoy muchos me dicen que la ciudad es magnífica y me hablan de la alegría de quedarse en París, de recuperar su capital”, expresó Hidalgo en la entrevista con el medio francés.

“Estos Juegos son un acelerador de todas las transformaciones de la ciudad. París nunca volverá a ser la misma: en la mente de los franceses, en la mente de los parisinos, en la mente del mundo. Al igual que las exposiciones universales, los Juegos de 1900 o 1924, colectivamente tomamos conciencia de que habíamos construido, vivido y compartido un momento histórico. O, aunque no quiero comparar algo que no es, como el espíritu de celebración que hubo en la liberación de París en 1944 y cuyo 80 aniversario conmemoramos hace unos días. ¡Quiero que este espíritu festivo permanezca!”, agregó.

La luna perfectamente alineada con los anillos olímpicos en la Torre Eiffel en París, Francia. Foto: IOC/Greg Martin

Aunque no hay claros antecedentes de países que hayan decidido quedarse con los símbolos olímpicos, si se registra el caso de Atlanta en los Juegos Olímpicos de Estados Unidos de 1996. La ciudad del estado de Georgia mantuvo una serie de monumentos entre los que se incluyeron los anillos.

Qué son los anillos olímpicos

El símbolo olímpico consiste en cinco anillos de dimensiones iguales entrelazados de color azul, amarillo, negro, verde y rojo. El símbolo representa la actividad del movimiento olímpico, la unión de los cinco continentes y el encuentro de los atletas del mundo en los juegos.

Los anillos olímpicos son la piedra angular de las propiedades olímpicas, que comprenden una variedad de activos: el símbolo olímpico, la bandera, el lema, el himno, identificaciones, designaciones, los emblemas, la llama y las antorchas.

Las propiedades olímpicas pertenece exclusivamente al COI y por eso es tan importante que Hidalgo haya conseguido su consentimiento para mantener los monumentos en la capital francesa.

LA NACION