Tigre tenía un penal, Ruben Insua explotó contra el árbitro Rey Hilfer y Barracas zafó por el VAR

Habían transcurrido 40 minutos del segundo tiempo. Barracas Central, siempre al filo de la ley, le ganaba por 1 a 0 a Tigre. Leandro Rey Hilfer, el árbitro, cobró penal para el conjunto de Victoria. Y estalló el escándalo.

Lo peor: el cara a cara de Ruben Darío Insua, habitualmente tranquilo, con el juez, a quien le insistía que había una infracción previa sobre el Perrito Barrios. Lo que no sabía es que el VAR iba a terminar favoreciendo al Guapo, aunque en este caso, con absoluta justicia. No fue penal: la pelota le pegó en la cara y no el brazo (el movimiento pudo haber complicado la visión del juez) de Kevin Jhon Jappert.

La pelota nunca pegó en el brazo del defensor de Barracas Central Captura de pantalla

Luego de cinco minutos de máxima tensión (el DT estaba fuera de sí, luego expulsado), el juez fue a ver el monitor del VAR. Y allí comprobó que el balón jamás le pega en el brazo. Estalló, luego, el plantel de Tigre, que se sintió perjudicado.

Fue una escena caótica en Sarandí, la cancha de Arsenal en donde Barracas Central actúa como local mientras amplía su estadio en el sur de la ciudad de Buenos Aires.

¡MUCHA BRONCA DEL GALLEGO INSÚA! Mientras Rey Hilfer chequeaba una jugada en el VAR, el DT de Barracas Central le discutió cara a cara al árbitro.



¡MUCHA BRONCA DEL GALLEGO INSÚA! Mientras Rey Hilfer chequeaba una jugada en el VAR, el DT de Barracas Central le discutió cara a cara al árbitro.

En el arranque de la jugada, Nahuel Barrios pidió una falta (no pareció infracción), que el juez no sancionó y fue lo que sacó de quicio al Gallego. El volante surgido en San Lorenzo en realidad se había tirado, algo que pudo comprobarse con las repeticiones de TV. Nicolás Ramírez, a cargo del VAR, decidió llamar a su colega, porque también se creía que el penal era por una falta, algo que tampoco ocurrió.

Rey Hilfer corrió hacia el monitor del VAR, corrió a un costado a los jugadores que fueron a increparlo (algo habitual en este tipo de situaciones) y quedó en evidencia, una vez más, que la “zona de capitanes” no suele funcionar en nuestro ámbito.

NO HAY PENAL PARA TIGRE: Rey Hilfer revisó la jugada en el VAR y cambió su decisión. ¿Qué te parece?



NO HAY PENAL PARA TIGRE: Rey Hilfer revisó la jugada en el VAR y cambió su decisión. ¿Qué te parece?

Tantas veces señalado Barracas Central por la cercanía con el poder, por el vínculo estrecho con la AFA, que esta vez llamó la atención que el VAR llamara a un juez para comprobar el error inicial.

Insua, se puso cara a cara con Rey Hilfer, que no se quedó atrás y le intentó dar algunas explicaciones, en un momento de máxima tensión, que también involucró a los jugadores.

MUCHA BRONCA DE TIGRE: el plantel y CT del Matador se quedó con Rey Hilfer luego de la derrota 0-1 ante Barracas Central.



MUCHA BRONCA DE TIGRE: el plantel y CT del Matador se quedó con Rey Hilfer luego de la derrota 0-1 ante Barracas Central.

En un contexto de aguante y valentía (Barracas resistía, Tigre inquietaba), una pelota dentro del área del local provocó una decisión inesperada del árbitro, que sancionó un penal que nunca llegó a apreciarse a través de las cámaras de televisión.

Sebastián Medina, de Tigre, fue a buscar una pelota; Yonatthan Rak y Kevin Jappert, de Barracas, buscaron impedir su incursión en el área. El jugador del equipo visitante, habilidoso y pícaro, llegó a puntear el balón, que pareció que tocó el brazo izquierdo de Jappert. No fue así.

Más allá de la tensión, Barracas Central le ganó por 1 a 0 a Tigre, en condición de local, en el marco de la fecha 13 del Grupo A del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol y escaló al quinto puesto, en zona de clasificación a los playoffs.

En el estadio Julio Humberto Grondona de Sarandí, el Guapo venció al Matador con un gol del uruguayo Jhonatan Candia a los 16 minutos del primer tiempo. Tras un buen desborde de Javier Ruiz sobre la izquierda (se sacó de encima la marca de Joaquín Laso), metió el pase al primer palo para que el delantero de 30 años definiera ante el achique de Felipe Zenobbio.

