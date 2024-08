Llegó el primer cero en salto de trampolín en los Juegos Olímpicos 2024: una clavadista estadounidense falló y chocó los talones contra la tabla

Escuchar

Un incómodo momento se vivió en la jornada del 7 de agosto en los Juegos Olímpicos 2024, cuando Alison Gibson, clavadista de Estados Unidos, se presentó para realizar su primer round de salto de trampolín a tres metros de altura. La atleta intentó deslumbrar al jurado con su actuación, pero las cosas no salieron como las planeó: los cálculos le fallaron, se golpeó contra la plataforma y recibió un cero como puntaje.

Durante la primera ronda de saltos, la competidora se posicionó de espaldas en el tablón y cerró los ojos para concentrarse mejor. Así, dio cinco pequeños enviones y tomó el impulso necesario para saltar. Gibson, quien quería dar dos saltos en el aire bajo la maniobra que se conoce como “adentro” -porque se gira mirando hacia el interior del rectángulo de duraluminio- y, si bien el primero logró realizarlo a la perfección, en el segundo no pudo esquivar el trampolín y terminó impactándolo con sus talones.

Al momento de saltar, el público quedó impresionado con la maniobra que estaba a punto de ejecutar la clavadista, a tal punto que se escuchó una exclamación colectiva para alentarla. Sin embargo, cuando se produjo el accidente olímpico, se generó un silencio total en todo el sector. Fue recién cuando la atleta salió de la pileta que la aplaudieron para compensar su frustración con apoyo.

De todas formas, para Gibson no quedó solo en un mal momento. Los jueces presentes decidieron otorgarle un cero como puntuación para su primer intento. De esta manera, es el primer caso de una clavadista que recibe la peor calificación en la disciplina durante la edición 2024 de los Juegos Olímpicos.

Para fortuna de la deportista de 25 años, Gibson no sufrió lesiones por el imprevisto, a pesar de que el impacto generó un ruido que alarmó tanto a la delegación estadounidense como a los propios espectadores. Al salir de la pileta, la clavadista se retiró dialogando con su entrenador y caminó con total normalidad. Únicamente, le mostró qué parte de sus talones chocaron contra el trampolín, pero no debió ser atendida.

A su vez, Gibson se expresó públicamente por lo sucedido y, lejos de pedir disculpas o mostrarse desmotivada, dejó un mensaje de superación y compromiso para que tanto los clavadistas como para el resto de atletas que se encuentran en París tomen como ejemplo. “Nuestro valor no está definido por un momento doloroso. Soy quien soy por el viaje que hice para llegar aquí. Y no dejaré que la vergüenza y el dolor de este momento me definan a mí y a mi valor”, escribió su cuenta personal de Instagram.

En tanto, se reprochó haber obtenido el duro resultado luego de tanto esfuerzo y preparación, pero aseguró que no va a bajar los brazos y continuará entrenando para mejorar. “Mi fe se ha visto desafiada mucho a través de esto y no entiendo por qué Dios permitió que esto me sucediera a mí cuando caminé tan fielmente con él durante el año pasado, pero sé que sus planes son mayores que los míos y no son mis deberes comprenderlos”, manifestó.

Por último, señaló: “Me duele el corazón y el cuerpo, pero sé que esta competición no me define ni me definirá. Si tienes un momento en el que sientes que todo está perdido, no pierdas la esperanza. Estás hermosa y maravillosamente hecha”. Además, publicó un video sobre su salto fallido con un audio de ella misma asegurando emotivamente que no se avergüenza de lo que pasó.

