Mateo Majdalani-Eugenia Bosco: el llamado que cambió sus vidas, la alegría por la medalla y cómo será el futuro de esta pareja olímpica

Le felicidad los desbordó y Marsella les regaló un escenario encantador. Celebraron sobre la embarcación, en el agua, en la playa, con el equipo, con los amigos, con los familiares. Mateo Majdalani y Eugenia Bosco se treparon a la gloria y consiguieron la medalla plateada en la categoría Nacra 17 en vela, un objetivo que se plantearon desde hace años, desde aquel primer contacto en 2016 cuando un llamado por teléfono los unió como equipo y los hermanó para cambiar sus vidas. Todas las emociones a flor de piel. No hubo piedra en el camino que los detuviera.

“ Es enorme el objetivo y las ganas que teníamos, laburamos un huevo para llegar hasta acá. Lo primero que me sale decir es que siento alivio. En este momento no me entra la felicidad en el cuerpo, se me vienen un montón de personas que nos ayudaron para llegar hasta acá. Sin todos ellos no hubiéramos logrado lo que logramos ”, dijo Mateo Majdalani, que además reveló que como cábala lleva sobre la embarcación dos cuarzos que le regaló su pareja, Paula.

¡PLATA PARA ARGENTINA! 🇦🇷🇦🇷🇦🇷



La dupla de Mateo Majdalani y Eugenia Bosco se llevan la presea plateada en el multicasco mixto de vela en #Paris2024 #ParísEsTuyo pic.twitter.com/8pEhPqIWhE — Claro Sports (@ClaroSports) August 8, 2024

Y Eugenia Bosco, con una sonrisa que no puede controlar, también dejó fluir sus emociones: “ La palabra creo, como dijo Mateo, que es alivio. No caigo de todo lo que estamos viviendo, trabajamos mucho tiempo para estar donde estamos y la verdad que estoy muy agradecida con todo el equipo que creamos. Son muchos los que nos ayudaron ”.

Hace algunos años se fueron a vivir a Europa para elevar el nivel de exigencia. Ellos tenían como objetivo crecer y no se detuvieron nunca en pos de ese objetivo. Pero esta historia comenzó mucho antes, con un llamado de Mateo a Eugenia: “ Cuando terminó Río, yo tenía ganas de navegar y Euge ya estaba en la categoría Nacra 17. Le propuse probar, porque en estas cosas primero tenés que probar y ver si podés formar un equipo. Eso fue en 2016 y desde ahí creo que formamos un gran, gran equipo. Quiero agradecerle a Euge por todo esto que logramos, porque su compromiso es increíble ”, dijo Majdalani, que en Río 2016, fue entrenador de Santiago Lange y Cecilia Carranza, la pareja argentina que ganó la medalla dorada.

“ Estoy muy feliz que Mateo haya hecho aquella llamada de 2016 y después cruzamos un montón de momentos buenos y malos, los supimos pasar y por eso estamos en donde estamos hoy ”, agregó Eugenia Bosco, que contó que una de sus cábalas es tener un cabo verde (una soga), aunque no está permitido ese color en la embarcación. Incluso, ella contó también cuál es su tarea dentro del equipo: “ A mí me exige bastante la regata, Mateo es la cabeza pensante, yo trato de que el barco vaya rápido y me enfoco en eso, porque muchas veces no tengo tiempo de mirar para afuera, salvo que haya poco viento y pueda observar más. Yo soy tripulante, soy la que controla las velas y Mateo es el timonel que es el que maneja el barco. Es como el piloto y copiloto, para hacerlo más simple ”.

¡MEDALLA DE PLATA PARA ARGENTINA EN VELA! 🇦🇷🥈



En la Marina de Marsella, Mateo Majdalani y Eugenia Bosco consiguieron una histórica medalla de #plata en el evento multicasco mixto. 💙🤍#JuegosOlímpicos #Paris2024 pic.twitter.com/qdRlmEom5d — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) August 8, 2024

La calma de Mateo Majdalani a la hora de hablar tiene un motor, porque Santiago Lange, el deportista que admiró desde siempre, lo eligió como entrenador y él siente que aquella experiencia le dio un plus como atleta: “ Lo de Santi es increíble. Desde que empecé a navegar que lo miro a él, me inspiró, me enseñó, fuimos rivales. Es una eminencia de nuestro deporte, es hermoso que esté acá. Sólo me queda agradecerle. Con Santiago arranqué de muy chico, mi rol era más de ayudante y observador y después fue de entrenador. La diferencia entre lo que él sabía y yo sabía era enorme. Por eso esos años con él me enseñó un montón. La ventaja del entrenador es que está adentro, vive todo, ve todos los errores y quizá tiene un poquito menos de frustración y tiene un poco más de frialdad para analizarlo. A la hora de aprender sobre un deporte sirve mucho, incluso, más que jugándolo. Es un proceso muy interesante y que siento que me formó como atleta y agradezco haberlo vivido ”.

El futuro de Majdalani-Bosco también comenzó a mirarse, incluso, poco después de coronarse. Ellos fueron muy claros respecto de qué planifican, por ejemplo, para los Juegos de Los Angeles 2028: “ Trabajamos mucho para llegar acá y ahora es un gran desafío es mantenernos en un buen nivel y seguir peleando por cosas grandes ”, dijo Mateo, pero Eugenia fue más directa: “ Este equipo sigue ”.

