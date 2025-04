Mirtha Legrand defendió a Lizy Tagliani luego de las acusaciones de Viviana Canosa: “Fue bastante agresiva”

Mirtha Legrand suele opinar de todos los temas en su programa de televisión y la acusación de Viviana Canosa a Lizy Tagliani no fue la excepción. Este sábado en La noche de Mirtha la Chiqui, lejos de mantenerse al margen, apuntó contra la periodista y compartió su posición. “Yo me inclino por Lizy”, dijo.

La conductora no tardó en meterse de lleno con el tema que copó los medios la última semana. Apenas comenzó su programa y luego de algún intercambio con sus invitados -los actores Carlos Mata y Pablo Echarri, el periodista Diego Sehinkman y la doctora Mariana Lestelle-, pidió la opinión de sus comensales. “Seríamos hipócritas si no hablamos del tema”, aclaró.

Mirtha Legrand no dejó pasar el tema de la semana y le consultó a sus invitados al respecto

El primero en levantar el guante fue Sehinkman, quien explicó que para él “es un tema muy sensible” y que hay que esperar para ver “la solidez de la denuncia”. Luego, la gran diva de la televisión argentina le recordó al público su vínculo con Tagliani. “Yo fui madrina del casamiento de Lizy, estuvo lindísimo”, repasó.

En ese momento, Pablo Echarri aprovechó el comentario para preguntarle a Mirtha sobre su postura en relación al escándalo y consultarle cómo se siente al respecto. “Yo estoy muy intrigada, no sé bien quién tiene razón, si hizo bien en hacer estos comentarios la Canosa”, reaccionó. Luego habló de las repercusiones. “No es habitual en televisión esto, que todos los canales prácticamente, los diarios, revistas, todo el mundo habla del tema, porque fue bastante agresiva”.

Si bien la conductora pudo haber terminado ahí su comentario, decidió ser muy clara en su posición. “Yo me inclino por Lizy”, aseguró. “Para mí es un acto de crueldad de lo que nos tiene bastante acostumbrados, es su modus operandi, una forma de hacer periodismo”, sumó Echarri en relación a cómo se manejó Canosa. En ese momento, Legrand apuntó cinta a Adrián Suar, gerente de programación de eltrece, canal que además de emitir su programa tiene dentro de su grilla al envío de Canosa. “A mí me intriga que el canal siga con el tema. Este canal es un canal serio, siempre toma en cuenta ciertos temas…nunca nos prohíben ningún tema, pero bueno, es un canal importante y tiene un diario importantísimo detrás también”, cerró.

El puntapié del escándalo

El tema tomó relevancia en los medios el viernes 11 de abril cuando Viviana Canosa, en su programa, disparó contra Tagilani luego de escuchar a Marcela Tauro criticarla. Además de apoyar a la histórica panelista de Intrusos en el Espectáculo, acusó a Tagliani de haberle robado dinero de su casa, en la época que trabajaban juntas en canal Nueve. “Tenía un vestidor hermoso lleno de cosas muy valiosas que me iban desapareciendo, plata de la cartera que me iba desapareciendo, un montón de cosas que me iban desapareciendo”, sostuvo indignada. Tagliani usó la pantalla de telefe y su programa, La peña de morfi, para responder, pero el lunes Canosa redobló la apuesta y fue por más.

Que dijo Viviana Canosa sobre Lizy Tagliani y que le respondieron

En un encendido descargo que se extendió por más de una hora, Canosa habló de Lizy, de Gonzalo Costa, de Marcelo Corazza, de la denuncia que le hicieron a dos exparticipantes de Gran Hermano por una polémica promoción en redes sobre una propuesta laboral para mujeres de entre 18 y 22 años en Rusia, y apuntó duro contra el canal de las pelotitas.

Canosa involucró a Tagliani en supuestas “fiestas” de famosos en las que habrían participado menores de edad e incluso dio a entender que podría estar ligada a la causa en la que el exganador de Gran Hermano está acusado de integrar una banda que reclutaba jóvenes para su explotación sexual. “El viernes decidí hablar, porque quería sacarle la careta a Lizy. Para mí ella es un lobo con piel de cordero. No encontraba el momento para contar todo lo malo que me hizo. Y no pensé que iba a tener la repercusión que tuvo”.

Viviana Canosa y Lizy Tagliani, la guerra del año (Foto: Instagram/@vivianacanosaok y captura TV)

Canosa se presentó en la Justicia el martes 17 por la mañana. La periodista fue a Comodoro Py junto a su abogado para radicar una denuncia de la que no se tienen mayores precisiones y aseguró que adelantó su declaración porque el día anterior recibió mensajes advirtiéndole que le iban a “embarrar la cancha”.

