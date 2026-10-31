Por dónde pasan los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 y qué canal los transmite en vivo

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La gran cita de los “atletas del futuro” vuelve a ponerse en marcha, esta vez en Africa y tras ocho años, porque la pandemia alteró los planes de 2022
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Desde este sábado 31 de octubre y hasta el 13 de noviembre se desarrollan los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, los primeros de este tipo, considerando también mayores, en realizarse en territorio africano. Se trata de la cuarta edición de esta cita, que esperó ocho años entre la última, Buenos Aires 2018, y ésta, ya que la pandemia por el Covid-19 alteró los planes iniciales: Dakar 2026 iba a ser Dakar 2022.
En la Argentina, la competencia se puede seguir en vivo por TyC Sports y Dsports, canales que tendrán dos horas de ediciones diarias (el primero entre las 7 y las 9, el segundo de 10 a 15) o directamente por streaming. A través de Claro Sports se puede acceder al contenido pagando una única membresía de 2.800 pesos, mientras que también se verán por los canales oficiales de Youtube de Olympic Channel y Panam Sports.
La delegación albiceleste, que este sábado en la inauguración (desde las 15.30) tendrá como abanderados a la nadadora Cecilia Dieleke y al gimnasta Benjamín Fernández de Landa, esta compuesta por 42 atletas distribuidos en 16 disciplinas. Las plazas, esta vez fueron directamente decididas por el Comité Olímpico Internacional (COI).
La delegación argentina, nombre por nombre:
- Irene Saray Pernía Sissi – Atletismo
- Zoe Morella Gorski – Atletismo
- Santino Bautista Sánchez Izquierdo – Futsal
- Agustín Mandaradoni Coto – Futsal
- Axel Thomas Barrios – Futsal
- Manuel Cabrera Gonzáles – Futsal
- Lorenzo Sampedro – Futsal
- Lisandro Rodrigo Velásquez – Futsal
- Valentino Martínez Florio – Futsal
- Enzo Valentín López – Futsal
- Joaquín Pesl – Futsal
- Ezequiel Henríquez – Futsal
- Santiago Abbondati – Rugby
- Federico Anderson – Rugby
- Ramon Benedit – Rugby
- Gonzalo Cairo – Rugby
- Joaquín Cocomarola – Rugby
- Benjamín Fossati – Rugby
- Tomas Galetti Arechaga – Rugby
- Federico Kantz – Rugby
- Felipe Ledesma – Rugby
- Juan Bautista Maris – Rugby
- Santiago Martos Rodriguiez – Rugby
- Joaquín Zapiola – Rugby
- Enzo Roth – Básquet 3x3
- Thiago Nicolas Montes Soria – Básquet 3x3
- Ezequiel Daniel Román Bargot – Básquet 3x3
- Igor Joloidovsky Galliano – Básquet 3x3
- Joaquín Rodríguez Pusterla – Skateboarding
- Cecilia Dieleke – Natación
- Thiago Lautaro Pizzini Paz – Natación
- Julia Victoria Lambert – Ciclismo
- Benjamín Nicolas Hernández de Landa – Gimnasia artística
- Catalina Sol Borrelli – Esgrima
- Thiago Nahuel Carvallo – Judo
- Agustín Asmu – Tenis de mesa
- Ludmila Aylen Rosales – Wushu
- María Eiras Terranova – Ecuestre
- Ángeles Frascaroli – Voleibol de playa
- Isabella García Curado – Voleibol de playa
- Joaquín Ezequiel Pare – Remo coastal
- Agustín Hoffmann Breustedt – Vela
De Brian Toledo y Delfina Pignatiello a los que más prometen
Los Juegos Olímpicos de la Juventud son la ventana para los atletas del futuro. Y en el caso particular de la Argentina, fueron varios lo que lo demostraron. Los ejemplos valen para tomar dimensión.
En la primera edición de esta competencia, la de Singapur 2010, la delegación argentina compitió en 18 de los 26 deportes del programa. Obtuvo seis medallas, la más resonante, la dorada de Braian Toledo en lanzamiento de jabalina. A partir de ahí, la carrera del atleta de Marcos Paz que en el 2020 murió en un trágico accidente de moto, solo creció. El hombre “Infinito”, como le gustaba pensarse, contabilizó muchísimos récords y actuaciones destacadas, pero su final en los Juegos Olímpicos de Río 2016 fue de lo más fuerte de su carrera: entonces solo tenía 22 años y prometía mucho más.
De esta camada, que llevó apenas cinco atletas, otros tres dieron que hablar, en ese momento y en los años siguientes: Belén Casetta es hoy una de las deportistas más destacadas del país. Es la actual campeona de los Juegos Suramericanos y Panamericanos, mientras se enfoca en alcanzar sus cuartos Juegos Olímpicos en Los Angeles 2028. La entrerriana Betsabé Páez, que aún sigue vigente pese a todas sus lesiones y capítulos de resiliencia, fue finalista en Singapur 2010 y diploma olímpico por su sexto puesto en salto en alto. Federico Bruno, hoy lejos de la disciplina tras dar doping positivo, también tuvo sus marcas destacadas en mayores.
En Singapur también, emergió Agustina Albertario, que luego fue una pieza fija en las Leonas por muchos años. Si bien el hockey en esta cita se juega en formato de cinco jugadores, es una vidriera imprescindible. Al caso ya nombrado de Brugesser, flamante campeona del mundo con las Leonas, se puede sumar el de Julieta Jankunas, quien en Nanjing 2014, con tan solo 14 años fue la goleadora de los Juegos Olímpicos, con 19 goles, lo que llevó a las Leoncitas a obtener la medalla de bronce.
En ese equipo también estaban las otras flamantes campeonas mundiales en las Leonas, el pasado 30 de agosto, Eugenia Trinchinetti, Sofía Toccalino y Cristina Cosentino. En 2014 también brilló Fernanda Russo, la riojana que ya ostenta tres Juegos Olímpicos de mayores, además de ser una de las más destacadas tiradoras del continente.
En Buenos Aires 2018 se destacaron muchos nombres. Aunque el que más ruido hizo fue el de Delfina Pignatiello, quien consiguió dos medallas plateadas en natación y se erigió como la máxima promesa de su deporte, alcanzando su cenit en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, con tres medallas de oro. Aún hoy alejada del alto rendimiento, el caso de Delfina es uno de los más emblemáticos de los Juegos Olímpicos de la Juventud.
En esa misma cita de Buenos Aires, empezó el despegue casi sorpresivo de Marcos Moneta. El Rayo se encendió con ese oro de los Pumitas y no pudieron detenerlo más: tanto, que en su vertiginosa carrera ya fue mejor jugador del mundo en la especialidad de Seven, medallista olímpico en Tokio 2020, otra vez olímpico en París 2024 y abanderado de la Argentina en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.
Para esta edición, la delegación argentina tiene las esperanzas puestas en sus 42 atletas, pero especialmente en lo que puedan hacer sus abanderados, el gimnasta Benjamín Fernández de Landa, campeón panamericano junior de suelo este año y la nadadora Cecilia Dieleke, máxima ganadora de medallas en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026, con siete.
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