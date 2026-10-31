Por dónde pasan los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 y qué canal los transmite en vivo

Desde este sábado 31 de octubre y hasta el 13 de noviembre se desarrollan los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, los primeros de este tipo, considerando también mayores, en realizarse en territorio africano. Se trata de la cuarta edición de esta cita, que esperó ocho años entre la última, Buenos Aires 2018, y ésta, ya que la pandemia por el Covid-19 alteró los planes iniciales: Dakar 2026 iba a ser Dakar 2022.

En la Argentina, la competencia se puede seguir en vivo por TyC Sports y Dsports, canales que tendrán dos horas de ediciones diarias (el primero entre las 7 y las 9, el segundo de 10 a 15) o directamente por streaming. A través de Claro Sports se puede acceder al contenido pagando una única membresía de 2.800 pesos, mientras que también se verán por los canales oficiales de Youtube de Olympic Channel y Panam Sports.

Los Juegos Olímpicos de Dakar 2026 son de una enorme celebración para Africa, que nunca recibió un evento de este tipo SEYLLOU - AFP

La delegación albiceleste, que este sábado en la inauguración (desde las 15.30) tendrá como abanderados a la nadadora Cecilia Dieleke y al gimnasta Benjamín Fernández de Landa, esta compuesta por 42 atletas distribuidos en 16 disciplinas. Las plazas, esta vez fueron directamente decididas por el Comité Olímpico Internacional (COI).

La delegación argentina, nombre por nombre:

Irene Saray Pernía Sissi – Atletismo

Zoe Morella Gorski – Atletismo

Santino Bautista Sánchez Izquierdo – Futsal

Agustín Mandaradoni Coto – Futsal

Axel Thomas Barrios – Futsal

Manuel Cabrera Gonzáles – Futsal

Lorenzo Sampedro – Futsal

Lisandro Rodrigo Velásquez – Futsal

Valentino Martínez Florio – Futsal

Enzo Valentín López – Futsal

Joaquín Pesl – Futsal

Ezequiel Henríquez – Futsal

Santiago Abbondati – Rugby

Federico Anderson – Rugby

Ramon Benedit – Rugby

Gonzalo Cairo – Rugby

Joaquín Cocomarola – Rugby

Benjamín Fossati – Rugby

Tomas Galetti Arechaga – Rugby

Federico Kantz – Rugby

Felipe Ledesma – Rugby

Juan Bautista Maris – Rugby

Santiago Martos Rodriguiez – Rugby

Joaquín Zapiola – Rugby

Enzo Roth – Básquet 3x3

Thiago Nicolas Montes Soria – Básquet 3x3

Ezequiel Daniel Román Bargot – Básquet 3x3

Igor Joloidovsky Galliano – Básquet 3x3

Joaquín Rodríguez Pusterla – Skateboarding

Cecilia Dieleke – Natación

Thiago Lautaro Pizzini Paz – Natación

Julia Victoria Lambert – Ciclismo

Benjamín Nicolas Hernández de Landa – Gimnasia artística

Catalina Sol Borrelli – Esgrima

Thiago Nahuel Carvallo – Judo

Agustín Asmu – Tenis de mesa

Ludmila Aylen Rosales – Wushu

María Eiras Terranova – Ecuestre

Ángeles Frascaroli – Voleibol de playa

Isabella García Curado – Voleibol de playa

Joaquín Ezequiel Pare – Remo coastal

Agustín Hoffmann Breustedt – Vela

De Brian Toledo y Delfina Pignatiello a los que más prometen

Los Juegos Olímpicos de la Juventud son la ventana para los atletas del futuro. Y en el caso particular de la Argentina, fueron varios lo que lo demostraron. Los ejemplos valen para tomar dimensión.

En la primera edición de esta competencia, la de Singapur 2010, la delegación argentina compitió en 18 de los 26 deportes del programa. Obtuvo seis medallas, la más resonante, la dorada de Braian Toledo en lanzamiento de jabalina. A partir de ahí, la carrera del atleta de Marcos Paz que en el 2020 murió en un trágico accidente de moto, solo creció. El hombre “Infinito”, como le gustaba pensarse, contabilizó muchísimos récords y actuaciones destacadas, pero su final en los Juegos Olímpicos de Río 2016 fue de lo más fuerte de su carrera: entonces solo tenía 22 años y prometía mucho más.

Braian Toledo fue el primer argentino en brillar en unos Juegos Olímpicos de la Juventud: ganó el oro en Singapur 2010

De esta camada, que llevó apenas cinco atletas, otros tres dieron que hablar, en ese momento y en los años siguientes: Belén Casetta es hoy una de las deportistas más destacadas del país. Es la actual campeona de los Juegos Suramericanos y Panamericanos, mientras se enfoca en alcanzar sus cuartos Juegos Olímpicos en Los Angeles 2028. La entrerriana Betsabé Páez, que aún sigue vigente pese a todas sus lesiones y capítulos de resiliencia, fue finalista en Singapur 2010 y diploma olímpico por su sexto puesto en salto en alto. Federico Bruno, hoy lejos de la disciplina tras dar doping positivo, también tuvo sus marcas destacadas en mayores.

En Singapur también, emergió Agustina Albertario, que luego fue una pieza fija en las Leonas por muchos años. Si bien el hockey en esta cita se juega en formato de cinco jugadores, es una vidriera imprescindible. Al caso ya nombrado de Brugesser, flamante campeona del mundo con las Leonas, se puede sumar el de Julieta Jankunas, quien en Nanjing 2014, con tan solo 14 años fue la goleadora de los Juegos Olímpicos, con 19 goles, lo que llevó a las Leoncitas a obtener la medalla de bronce.

La Argentina tuvo 141 atletas en la última edición de los Juegos Olímpicos: la cantidad se debió a que fue el país anfitrión Daniel Jayo - LA NACION

En ese equipo también estaban las otras flamantes campeonas mundiales en las Leonas, el pasado 30 de agosto, Eugenia Trinchinetti, Sofía Toccalino y Cristina Cosentino. En 2014 también brilló Fernanda Russo, la riojana que ya ostenta tres Juegos Olímpicos de mayores, además de ser una de las más destacadas tiradoras del continente.

En Buenos Aires 2018 se destacaron muchos nombres. Aunque el que más ruido hizo fue el de Delfina Pignatiello, quien consiguió dos medallas plateadas en natación y se erigió como la máxima promesa de su deporte, alcanzando su cenit en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, con tres medallas de oro. Aún hoy alejada del alto rendimiento, el caso de Delfina es uno de los más emblemáticos de los Juegos Olímpicos de la Juventud.

En esa misma cita de Buenos Aires, empezó el despegue casi sorpresivo de Marcos Moneta. El Rayo se encendió con ese oro de los Pumitas y no pudieron detenerlo más: tanto, que en su vertiginosa carrera ya fue mejor jugador del mundo en la especialidad de Seven, medallista olímpico en Tokio 2020, otra vez olímpico en París 2024 y abanderado de la Argentina en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Delfina Pignatiello fue la gran figura argentina en Buenos Aires 2018; hoy está muy alejada del alto rendimiento Rodrigo Nespolo - Canon Digital

Para esta edición, la delegación argentina tiene las esperanzas puestas en sus 42 atletas, pero especialmente en lo que puedan hacer sus abanderados, el gimnasta Benjamín Fernández de Landa, campeón panamericano junior de suelo este año y la nadadora Cecilia Dieleke, máxima ganadora de medallas en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026, con siete.