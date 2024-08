Thomas Bach, titular del COI, habló de un discurso de odio y de que hay una movida política detrás de los cuestionamientos a las boxeadoras

Escuchar

No cesan los ecos luego de lo ocurrido en el boxeo olímpico, con la participación de la argelina Imane Khelif y su resonante victoria ante la italiana Carini. Las lágrimas de su rival y el abandono a los 46 segundos pusieron sobre la mesa la polémica. La pugilista africana fue cuestionada, teniendo en cuenta los antecedentes que traía: la prohibición de la IBA -el organismo que rige el boxeo amateur- porque no superó las pruebas de género. Como el Comité Olímpico Internacional (COI) es quien regula esta disciplina en los Juegos Olímpicos tanto Khelif como la china Lin Yu-Ting (también observada) pudieron competir sin obstáculos.

Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI) WANG LILI - POOL

Justamente el COI tomó la palabra al respecto luego de tantas horas de polémica. El propio Thomas Bach, titular del organismo, no anduvo con vueltas a la hora de referirse a este tema. Durante una conferencia de prensa de balance intermedio de los Juegos, que realizó en conjunto con Tony Estanguet, presidente de París 2024, Bach afirmó: “Estamos hablando de boxeadoras que nacieron mujeres, que han crecido como mujeres, que en su pasaporte figura que son mujeres y que han competido muchos años como mujeres. Y esa es la clara definición de una mujer. No hay dudas sobre que sea una mujer. A los que dudan, les diría que aporten estudios científicos que expliquen por qué una mujer no puede ser considerada una mujer. Y si vienen con algo, los escucharemos y lo estudiaremos. Pero no tomaremos decisiones por motivaciones políticas o entraremos en una guerra cultural. Y lo que están viendo en las redes sociales es un odio inaceptable”.

Imane Khelif, la boxeadora argelina que está en el ojo de la tormenta John Locher - AP

Y también comparó con la situación del atletismo, donde las reglas al respecto parecen estar más claras: “En el atletismo se produjo desde un acercamiento científico, involucrada mucha gente y la estructura es muy clara. El proceso de sus reglas, como se ha dicho a todas las federaciones internacionales, es respetar los derechos humanos derechos y dar prioridad a una competición justa. Y eso lo que está haciendo”, zanjó Bach.

El presidente del COI rescató el apoyo de la federación canadiense y se apoyó en que la argelina no es imbatible, ya que perdió nueve combates a lo largo de su carrera: “Lean lo que han dicho en Canadá y no sólo lo que comentan las redes. Cuando se habla de derechos humanos, en ellos están que una mujer pueda participar en una competición femenina”.

El dirigente alemán, además, no quiso responder sobre la decisión de la IBA de premiar a la italiana Carini con el equivalente al dinero que corresponde por el oro olímpico y garantizó la participación del boxeo en Los Ángeles 28, los próximos Juegos Olímpicos con un sentido elogio hacia la disciplina: “El boxeo es uno de los deportes con más valores sociales que hay. Si miras la sociología de los boxeadores en cualquier país, muchos boxeadores vienen parte de las clases bajas y el boxeo da muchas oportunidades. Y eso es más importante para las mujeres en casos donde los derechos de ellas no están del todo respetados. El boxeo tiene que forma parte de la cultura de esos países para que a través del deporte les permita elevar la voz”.

LA NACION

