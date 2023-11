escuchar

El luchador Catriel Muriel vivió una pelea inolvidable contra el portorriqueño Jonovan Smith en los Juegos Panamericanos: cayó lesionado, pudo levantarse y finalmente consiguió la medalla de bronce para la Argentina en la categoría de 125kg de lucha libre. Cuando su rival lo sacó del tapiz faltando 30 segundos para descontar y ponerse 6-4, el atleta de Moreno sintió fuertes dolores en su rodilla derecha que amenazaron con sacarlo de la competencia.

A pesar de ello, volvió a pararse con algo de dificultad y siguió luchando, y cuando parecía que Smith podía conseguir remontar el resultado, Muriel alcanzó a mantener su ventaja en 7-6 y conseguir un nuevo podio para el país, la 36° medalla en lo que va de la competencia. El bonaerense había llegado a esta instancia después de superar al cubano Ibrahim Torres Espinosa por 4-1 y luego caer por 3-0 ante el venezolano José Díaz.

🤼‍♂️ SE LESIONÓ DURANTE LA PELEA, LA GANÓ Y SE LLEVÓ LA MEDALLA DE BRONCE: ¡TREMENDO TRIUNFO DE MURIEL! 🇦🇷



🥉En un final agónico, con una lesión en la pierna derecha, el argentino se llevó la presea en lucha libre -125kg tras imponerse ante Smith Jonovan.



¡VAMOS, CATRIEL! 💪 pic.twitter.com/mRVFrDEY2H — TyC Sports (@TyCSports) November 1, 2023

Muriel tiene una historia de vida sumamente inusual en el deporte argentino. Su familia quedó severamente afectada por la crisis de 2001 y debió mudarse a España cuando tenía 10 años, y fue ahí donde descubrió su pasión, como relató a TyC Sports: “Había empezado a luchar en España a los 20 años, como amateur, por gusto, después del trabajo. Parecía que me daba bien. Mi entrenador me dijo ‘empezaste tarde, pasan los años, te recomiendo llamar a la Argentina a ver qué te dicen’. Llamé, me dijeron ‘en dos meses hay un nacional. ¿Te querés quedar y medirte con los que tenemos?’ Me dieron alojamiento y me recibieron. Y así poco me fui integrando al equipo nacional”.

A medida que fue creciendo en el deporte surgió la posibilidad de mudarse a la ciudad rusa de Daguestán, lugar que conoció gracias al deporte: “Llegué al final de enero de 2018 con una concentración del equipo nacional, como preparación para los Panamericanos y los Juegos Suramericanos de Cochabamba. Estuvimos unos cinco meses. Me había gustado mucho porque era un lugar tranquilo, no peligroso, podés caminar por la calle en todos lados. No era caro, estaba lleno de lugares de lucha”.

Catriel Muriel vive desde 2018 en la ciudad rusa de Daguestán X

“En la siguiente concentración, en julio y agosto, antes de los Odesur, también había conocido la que es mi actual esposa (tienen un hijo) y fue como la excusa que me faltaba. Ya estaba planteándome ir para allá y dije ‘bueno, vamos a ver cómo se vive a acá, cómo se entrena acá y cómo puedo formar una familia, que ya tenía veinti largos y también estaba interesado. Después de una concentración en Irán, los chicos regresaban para casa y yo me fui por mi cuenta allá, en diciembre de 2018″, recordó quien también tomó el nombre Muhammad, al casarse en la religión musulmana.

LA NACION