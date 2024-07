La agenda de la TV del martes: la selección argentina busca la final de la Copa América, España-Francia por la Eurocopa y acción en Wimbledon

Escuchar

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 9 de julio de 2024.

FÚTBOL

Copa América

21 Argentina vs. Canadá. La semifinal. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD), Dsports (610/1610 HD), TV Pública (CV 11 - DTV 1121 HD) y Telefe (CV 10 - DTV 1123 HD)

Eurocopa

16 España vs. Francia. La semifinal. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)

España juega ante Francia por el pase a la final de la Eurocopa AP Photo/Manu Fernandez - AP

Partidos amistosos

18.30 River vs. Millonarios. Disney+

19 Peñarol vs. San Lorenzo. Disney+

TENIS

Wimbledon

9 Los cuartos de final, con Lulu Sun vs. Donna Vekic, Jannik Sinner vs. Daniil Medvedev, Jasmine Paolini vs. Emma Navarro, y Carlos Alcaraz vs. Tommy Paul. Disney+, ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD) y ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)

Carlos Alcaraz juega ante Tommy Paul HENRY NICHOLLS - AFP

RUGBY

World Rugby U20

8.50 Argentina vs. Fiji. ESPN 4 (CV 105 HD - DTV 1624 HD)

8.50 Irlanda vs. Australia. Disney+

11:20 Francia vs. Gales. Disney+

11:20 Georgia vs. Italia. Disney+

13:50 Sudáfrica vs. Inglaterra. Disney+

13:50 Nueva Zelanda vs. España. Disney+

Los Pumitas juegan ante Fiji Gaspafotos

Test Match

17 Uruguay vs. Francia. Disney+

CICLISMO

Tour de France

7.55 La etapa 10. Disney+

LA NACION