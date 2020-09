Con Cristiano Ronaldo en sus filas, Portugal, el campeón europeo, debuta en la Liga de Naciones frente a Croacia, el subcampeón mundial. Fuente: Archivo

Este sábado habrá una agenda muy cargada de deportes, que se podrá disfrutar por televisión. Regresó el fútbol europeo con la presencia de los mejores seleccionados del mundo, sigue la actividad en Nueva York con el Abierto de Estados Unidos y habrá Fórmula 1 en Italia, golf del PGA Tour y mucho más.

Por la Liga de Naciones de Europa se presentarán el campeón mundial, Francia; el subcampeón, Croacia; el tercero, Bélgica; el cuarto, Inglaterra, y el monarca del Viejo Continente, Portugal. Este torneo, lanzado en 2018 por la UEFA para sustituir las ventanas de partidos amistosos, realiza su segunda jornada de la primera fecha.

La Fórmula 1 desarrolla el octavo gran premio de la temporada, el de Italia, que este sábado ofrecerá la última práctica y la prueba de clasificación. También en Europa, el Tour de Francia efectuará su octava etapa. Y habrá mucha actividad en Estados Unidos:sigue el US Open de tenis, con la continuidad de la tercera rueda; se jugará la segunda vuelta del Tour Championship, el último certamen por la Copa FedEx, del PGA Tour, y Toronto vs. Boston (19.30) y Denver vs. Los Angeles Clippers (22), por los playoffs de la NBA, que la liga anuncia televisados por DirecTV Sports.

Lewis Hamilton irá por la pole position número 94 de su trayectoria, en el Gran Premio de Italia.

La agenda completa y la televisación del sábado 5

FÚTBOL

Liga de Naciones

10 Gibraltar vs. San Marino. DirecTV Sports.

13 Azerbaiján vs. Luxemburgo. DirecTV Sports.

13 Estonia vs. Georgia. DirecTV Sports2.

13 Islandia vs. Inglaterra. ESPN 2, ESPN App.

15.45 Dinamarca vs. Bélgica. DirecTV Sports2.

15.45 Portugal vs. Croacia. ESPN 2, ESPN App.

15.45 Suecia vs. Francia. DirecTV Sports.

Además

11 Everton vs. Preston North End. Partido amistoso. Fox Sports 2.

15.30 Milan vs. Monza. Partido amistoso. Fox Sports.

23.30 San José Earthquakes vs. Colorado Rapids. La MLS. Fox Sports.

TENIS

12 El Abierto de Estados Unidos. La tercera rueda. ESPN Extra, ESPN App.

19 El Abierto de Estados Unidos. La tercera vuelta. ESPN 3, ESPN App.

20 El Abierto de Estados Unidos. La tercera etapa. ESPN, ESPN App.

AUTOMOVILISMO

7 Fórmula 1. La práctica 3 del Gran Premio de Italia. ESPN, ESPN App.

10 Fórmula 1. La prueba de clasificación del Gran de Italia. ESPN, ESPN App.

GOLF

14 El Tour Championship. La segunda vuelta. ESPN 3.

CICLISMO

8.20 El Tour de Francia. La etapa 8. ESPN 3.

RUGBY

4 North Island vs. South Island. Test match. ESPN 3.

6 Reds vs. Brumbies. El Super Rugby australiano. ESPN 3.

9.55 Harlequins vs. Bath. La Premiership. ESPN 2.

BÉISBOL

La MLB

17 San Diego Padres vs. Oakland Athletics. Fox Sports 2.

20 Detroit Tigers vs. Minnesota Twins. Fox Sports 2.